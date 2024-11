Monsha’at：Biban24 展覽會期間公佈價值超過 350 億沙特里亞爾的協議，成為推動地區內中小型企業增長和發展的里程碑

利雅得,沙特阿拉伯, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 沙特阿拉伯首要的初創及中小型企業論壇 Biban24 為推進該國的創業活動奠定基礎,來自世界各地的頂尖和嶄露頭角的企業家、企業及投資者濟濟一堂,公佈一連串價值超過 90 億美元的非凡協議。

由沙特阿拉伯王國中小型企業總局(Small and Medium Enterprises General Authority)Monsha’at 主辦的 Biban24 大會於 11 月 5 日至 9 日假座 Riyadh Front Exhibition & Conference Center 舉行。該論壇吸引了 182,000 名參觀者,並提升了中小型企業合作的水平,為投資者及企業家建立具有影響力的合作夥伴關係和業務創造了建設性的環境。

在會議的第五天也是最後一天中,頂尖的實體機構聚首一堂,簽署了多項旨在促進區域和全球創業活動的創新協議、合作備忘錄(MoU)和獨家合作夥伴關係。

值得注意的是,在活動的第 5 天 Tameed 公佈了一項總值 26 億沙特里亞爾的融資組合。 Interactive Smart Communications 也引進了一項價值 10 億沙特里亞爾的融資組合,而 Mudarabah 宣佈的融資組合價值亦達到 10 億沙特里亞爾。 此外,Saudi Aramco(沙特阿拉伯國家石油公司) 宣佈獲得來自 WAED Ventures 價值 1,800 萬沙特里亞爾的投資。

Entrepreneurship World Cup(EWC)的決賽階段亦於 Biban24 大會中舉行。 來自 52 個國家或地區的 100 名決賽者,參加了年度創業方案大賽的決賽階段,賽事為參賽者提供贏得 100 萬美元現金獎勵的機會,並且可從人脈網絡及獲得投資機會中受益。

多年來 EWC 透過多個途徑,包括「成長階段」、「早期階段」、「創意階段」和「創新優先事項」等頒發獎項,旨在支持及幫助來自世界各地的企業家拓展項目、磨練技能、並與全球導師和顧問網絡一起參與、進行互動。

2025 年比賽的重點是專門針對空間技術的新策略途徑,涵蓋採礦、健康及體育、農業和資源管理等多個子領域。 此途徑可視為一般途徑的額外幫助,除了價值 800,000 美元的獎金總額外,專門針對空間技術的現金獎總額亦有 200,000 美元。

在 Biban24 大會的閉幕日,Nomiq 成為「創意階段」的優勝者、Yumari 在「早期階段」摘下桂冠,而 MisMar 則在「成長階段」中脫穎而出。

VitruvianMD 獲評選為醫療保健類別的總冠軍。 EnergyX 在能源類別榮登榜首,而 Salutes Space 則於「未來經濟」類別中取得最高榮譽。 Marine Innovation 在可持續發展類別比賽中掄元。

https://bibanglobal.sa/

聯絡人:

Tarek Chahine

tchahine@webershandwick.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.