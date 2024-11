Monsha’at：Biban24 助推地区中小企业增长和发展，展会期间促成超过 350 亿沙特里亚尔的里程碑式协议签署

利雅得,沙特阿拉伯, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biban24 是面向沙特阿拉伯初创创业和中小企业的旗舰论坛,为推动沙特创业发展奠定了基础,汇聚了来自世界各地的领先和新兴企业家、企业和投资者,共同签署了一系列总价值超过 90 亿美元的重大协议。

Biban24 由沙特阿拉伯王国中小企业总局 (Small and Medium Enterprises General Authority) Monsha’at 主办,于 11 月 5 日至 9 日在 Riyadh Front Exhibition & Conference Center 举行。该论坛吸引了 182,000 名参观者,为中小企业合作设立了新的标杆,为投资者和企业家能够建立有影响力的合作关系和业务创造了有利环境。

在论坛的第五天,也就是最后一天,来自领先机构的代表们签署了一系列旨在推动区域和全球创业发展的创新协议、谅解备忘录 (MoU),并建立了独家合作伙伴关系。

值得注意的是,在活动的第五天,Tameed 推出了价值 26 亿沙特里亚尔的融资组合。 Interactive Smart Communications 也推出了价值 10 亿沙特里亚尔的融资组合,而 Mudarabah 则宣布了价值 10 亿沙特里亚尔的投资组合。 此外,Saudi Aramco 宣布从 WAED Ventures 获得了价值 1,800 万沙特里亚尔的投资。

Biban24 还举办了 Entrepreneurship World Cup (EWC) 决赛。 来自 52 个国家/地区的 100 名决赛选手参加了这场年度创业项目推介比赛的决赛,有机会赢得 100 万美元的现金奖励,并利用此次机会建立人脉和获取投资。

在过去几年中,EWC 设立了多个奖项类别,包括“成长阶段” (Growth Stage)、“早期阶段” (Early Stage)、“理念阶段” (Idea Stage) 以及“创新优先事项” (Innovation Priorities),旨在支持和赋能全球企业家发展项目,提升技能,并与全球导师和顾问网络建立联系。

此项比赛在 2025 年将重点关注针对空间技术的新战略奖项,包括采矿、健康和体育、农业以及资源管理等多个子领域。 该奖项是对常规奖项的补充,除了 80 万美元的总奖金池外,专门为空间技术提供总计 20 万美元的现金奖励。

Biban24 最后一天,Nomiq 成为“理念阶段”类别的获胜者,Yumari 荣获“早期阶段”类别头名,MisMar 则是“成长阶段”类别的获胜者。

VitruvianMD 荣获医疗保健类总冠军。 EnergyX 在能源类别中名列第一,Salutes Space 则在“未来经济”类别中荣获最高荣誉。 Marine Innovation 最终成为本次大赛可持续发展类别的获胜者。

https://bibanglobal.sa/

联系人:

Tarek Chahine

tchahine@webershandwick.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.