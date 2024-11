Monsha’at: Biban24 เติมพลังขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนา SME ในภูมิภาคด้วยข้อตกลงสำคัญ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 35,000 ล้านริยาลซาอุดีอาระเบียและเปิดตัวไปในช่วงงานนิทรรศกา…

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biban24 ซึ่งเป็นฟอรัมสตาร์ตอัปและ SME ระดับเรือธงของซาอุดีอาระเบีย ได้เตรียมพร้อมสำหรับความก้าวหน้าของผู้ประกอบการชาวซาอุดีอาระเบีย โดยนำผู้ประกอบการ ธุรกิจ และนักลงทุนรุ่นใหม่ชั้นนำจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อเปิดตัวกลุ่มข้อตกลงที่น่าจับตามอง ซึ่งมีมูลค่ากว่า 9 พันล้านดอลลาร์

Monsha’at ซึ่งเป็น Small and Medium Enterprises General Authority แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจัดฟอรัม Biban24 ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 พฤศจิกายน ณ Riyadh Front Exhibition & Conference Center โดยสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากถึง 182,000 คน และยกระดับมาตรฐานความร่วมมือระหว่าง SME ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการในการเปิดตัวความร่วมมือและธุรกิจที่สร้างผลกระทบ

วันที่ห้าและวันสุดท้ายของการมารวมตัวกันดังกล่าวได้นำหน่วยงานชั้นนำมาร่วมลงนามหลากหลายอย่าง ได้แก่ ข้อตกลงเชิงนวัตกรรม บันทึกความเข้าใจ (Memorandums of Understanding หรือ MoU) และความร่วมมือพิเศษที่มุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคและระดับโลก

เป็นที่น่าสังเกตว่า Tameed ได้เปิดตัวพอร์ตโฟลิโอทางการเงินมูลค่า 2.6 พันล้านริยาลซาอุดีอาระเบียในวันที่ 5 ของงาน และ Interactive Smart Communications ได้เปิดตัวพอร์ตโฟลิโอทางการเงินมูลค่า 1 พันล้านริยาลซาอุดีอาระเบีย ในขณะที่ Mudarabah ก็ได้ประกาศเปิดตัวพอร์ตโฟลิโอมูลค่า 1 พันล้านริยาลซาอุดีอาระเบียเช่นกัน นอกจากนี้ Saudi Aramco ได้ประกาศการลงทุนรอบต่าง ๆ จาก WAED Ventures มูลค่า 18 ล้านริยาลซาอุดีอาระเบีย

Biban24 ยังเป็นเจ้าภาพจัดรอบสุดท้ายของการแข่งขัน Entrepreneurship World Cup (EWC) อีกด้วย ผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 100 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 52 ประเทศ ได้เข้าร่วมรอบสุดท้ายของการแข่งขันบริษัทสตาร์ตอัปประจำปี โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งได้รับประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายและการเข้าถึงโอกาสในการลงทุน

ในปีที่ผ่านมา EWC มีรางวัลมากมาย รวมถึง “Growth Stage”, “Early Stage”, “Idea Stage” และ “Innovation Priorities” ซึ่งทั้งหมดมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการทั่วโลกเพื่อพัฒนาโครงการ ลับทักษะ และมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ชี้แนะและที่ปรึกษาในระดับโลก

การแข่งขันในปี 2025 นี้เน้นถึงแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่ที่มุ่งในด้านเทคโนโลยีอวกาศโดยเฉพาะ พร้อมครอบคลุมหลายสาขาย่อย เช่น การทำเหมืองแร่ สุขภาพและกีฬา เกษตรกรรม และการจัดการทรัพยากร การแข่งขันแนวทางนี้เป็นการส่งเสริมแนวทางทั่วไป โดยมีรางวัลเงินสดสำหรับเทคโนโลยีอวกาศโดยเฉพาะ ซึ่งมีมูลค่ารวม 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกเหนือจากเงินรางวัลรวมมูลค่า 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ในวันสุดท้ายของ Biban24 มีการประกาศให้ Nomiq เป็นผู้ชนะเลิศในประเภท “Idea Stage” Yumari คว้าอันดับหนึ่งในประเภท “Early Stage” ในขณะที่ MisMar ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ชนะเลิศในประเภท “Growth Stage”

VitruvianMD ได้รับการเผยชื่อเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลโดยรวมในประเภทการดูแลสุขภาพ EnergyX คว้าที่หนึ่งในประเภทพลังงาน และ Salutes Space ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดในประเภท “Economies of the Future” ส่วน Marine Innovation ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการแข่งขันประเภทความยั่งยืน

