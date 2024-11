Monsha’at: Biban24 mendorong pertumbuhan dan perkembangan UKM regional dengan perjanjian penting senilai lebih dari SAR 35 miliar yang diluncurkan selama pameran

RIYADH, Arab Saudi, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biban24 — forum startup (perusahaan rintisan) dan UKM unggulan Arab Saudi — menjadi wadah untuk mendorong kemajuan kewirausahaan Saudi, yang mengumpulkan para wirausaha, pelaku usaha, dan investor terkemuka dan mulai berkembang dari seluruh dunia untuk meluncurkan serangkaian perjanjian penting senilai lebih dari $9 miliar.

Biban24, diselenggarakan oleh Monsha'at, Small and Medium Enterprises General Authority Kerajaan Arab Saudi, telah berlangsung mulai dari tanggal 5 hingga 9 November di Riyadh Front Exhibition & Conference Center. Forum ini menarik pengunjung dalam jumlah yang mengesankan yakni 182.000 orang dan meningkatkan standar untuk kerja sama kemitraan UKM, yang membentuk lingkungan konstruktif bagi investor dan wirausaha guna meluncurkan kemitraan dan bisnis yang berdampak besar.

Pertemuan pada hari kelima sekaligus terakhir mengumpulkan badan usaha terkemuka untuk menandatangani beragam pilihan perjanjian inovatif, Nota Kesepahaman (MoU), dan kemitraan eksklusif yang bertujuan untuk memajukan kewirausahaan regional dan global.

Khususnya, pada Hari ke-5 acara, Tamed meluncurkan portofolio pembiayaan senilai SAR 2,6 miliar. Interactive Smart Communications juga memperkenalkan portofolio pembiayaan senilai SAR 1 miliar, sementara itu Mudarabah mengumumkan portofolio sebesar SAR 1 miliar. Selain itu, Saudi Aramco mengumumkan babak investasi dari WAED Ventures senilai SAR 18 juta.

Biban24 juga menyelenggarakan babak final Entrepreneurship World Cup (EWC). 100 finalis—mewakili 52 negara—berpartisipasi dalam babak final kompetisi presentasi startup tahunan itu, yang memberi para peserta kesempatan untuk meraih hadiah uang tunai sebesar $1 juta dan mendapatkan manfaat dari berjejaring (networking) dan akses ke peluang investasi.

Dalam beberapa tahun sebelumnya, EWC menghadirkan beberapa jalur penghargaan, termasuk “Tahap Pertumbuhan”, “Tahap Awal”, “Tahap Ide”, dan “Prioritas Inovasi”, semuanya bertujuan untuk mendukung dan memberdayakan wirausaha di seluruh dunia untuk mengembangkan proyek mereka, mengasah keahlian mereka, serta berinteraksi dengan jaringan pembimbing (mentor) dan penasihat global.

Kompetisi edisi tahun 2025 itu menekankan jalur strategis baru yang dikhususkan untuk teknologi antariksa, yang mencakup beberapa subbidang seperti pertambangan, kesehatan dan olahraga, pertanian, dan manajemen sumber daya. Jalur ini melengkapi jalur umum, dengan hadiah uang tunai khusus untuk teknologi antariksa bernilai total $200.000, selain gabungan hadiah keseluruhan senilai $800.000.

Pada hari terakhir Biban24, Nomiq diumumkan sebagai juara “Tahap Ide”, Yumari mendapat peringkat pertama di jalur “Tahap Awal”, sedangkan MisMar dinyatakan sebagai juara “Tahap Pertumbuhan”.

VitruvianMD dinyatakan sebagai juara keseluruhan di kategori perawatan kesehatan. EnergyX meraih juara pertama di kategori energi, dan Salutes Space diakui dengan gelar kehormatan besar di kategori “Ekonomi Masa Depan”. Marine Innovation diumumkan sebagai juara di kategori keberlanjutan dalam kompetisi ini.

https://bibanglobal.sa/

Kontak:

Tarek Chahine

tchahine@webershandwick.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.