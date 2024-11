Monsha'at: Biban24 memacu pertumbuhan dan pembangunan PKS serantau dengan perjanjian penting bernilai lebih SAR 35 bilion yang dilancarkan semasa pameran

RIYADH, Arab Saudi, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biban24 — forum syarikat pemula dan PKS utama Arab Saudi — menetapkan pentas bagi kemajuan keusahawanan Arab Saudi, membawa bersama usahawan yang baru berkembang, perniagaan dan pelabur terkemuka dari seluruh dunia untuk melancarkan satu siri perjanjian luar biasa bernilai lebih daripada $9 bilion.

Dianjurkan oleh Monsha'at, Small and Medium Enterprises General Authority Kerajaan Arab Saudi, Biban24 — berlangsung dari 5 hingga 9 November di Riyadh Front Exhibition & Conference Center — Forum tersebut menarik sebanyak 182,000 pengunjung, suatu jumlah yang mengagumkan dan menaikkan tahap untuk kerjasama PKS, mewujudkan persekitaran yang membina untuk pelabur dan usahawan untuk melancarkan perkongsian dan perniagaan yang memberi kesan.

Hari kelima dan terakhir perhimpunan itu membawa entiti terkemuka bersama untuk menandatangani pelbagai pilihan perjanjian inovatif, Memorandum Persefahaman (MoU) dan perkongsian eksklusif yang bertujuan untuk memajukan keusahawanan serantau dan global.

Terutama, pada Hari ke-5 acara itu, Tameed melancarkan portfolio pembiayaan bernilai SAR 2.6 bilion. Interactive Smart Communications turut memperkenalkan portfolio pembiayaan bernilai SAR 1 bilion, manakala Mudarabah mengumumkan portfolio pembiayaan yang bernilai SAR 1 bilion. Selain itu, Saudi Aramco mengumumkan pusingan pelaburan daripada WAED Ventures yang bernilai SAR 18 juta.

Biban24 juga menjadi tuan rumah pusingan akhir Entrepreneurship World Cup (EWC). 100 peserta akhir — mewakili 52 negara — menyertai peringkat akhir pertandingan padang permulaan tahunan, memberikan pesaing peluang untuk memenangi hadiah wang tunai $1 juta dan mendapat manfaat daripada rangkaian dan akses kepada peluang pelaburan.

Pada tahun sebelumnya, EWC telah menampilkan beberapa kategori anugerah, termasuk 'Peringkat Pertumbuhan', 'Peringkat Awal', 'Peringkat Idea' dan 'Keutamaan Inovasi', yang semuanya bertujuan untuk menyokong dan memperkasakan usahawan di seluruh dunia untuk mengembangkan projek mereka, memperbaiki kemahiran mereka dan berhubung dengan rangkaian global mentor dan penasihat.

Edisi 2025 pertandingan ini menekankan kategori strategik baharu yang didedikasikan untuk teknologi angkasa, merangkumi beberapa subbidang seperti perlombongan, kesihatan dan sukan, pertanian dan pengurusan sumber. Kategori ini melengkapi kategori umum, dengan hadiah wang tunai khusus untuk teknologi angkasa berjumlah $200,000 selain daripada jumlah keseluruhan hadiah $800,000.

Pada hari terakhir Biban24, Nomiq telah diumumkan sebagai pemenang "Peringkat Idea", Yumari menduduki tempat pertama dalam kategori "Peringkat Awal", manakala MisMar dinamakan sebagai pemenang "Peringkat Pertumbuhan".

VitruvianMD telah didedahkan sebagai pemenang keseluruhan kategori penjagaan kesihatan. EnergyX mendapat tempat pertama dalam kategori tenaga dan Salutes Space telah diiktiraf dengan penghormatan tertinggi dalam kategori "Ekonomi Masa Depan". Marine Innovation telah diumumkan sebagai pemenang kategori kemampanan pertandingan.

