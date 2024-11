Monsha’at : Biban24 stimule la croissance et le développement des PMEs régionales avec des accords historiques d'une valeur de plus de 35 milliards de SAR lancés lors de l'exposition

RIYAD, Arabie Saoudite, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biban24, le forum phare de l’Arabie saoudite pour les start-ups et les PMEs, a ouvert la voie à l’essor de l’entrepreneuriat en Arabie saoudite, en réunissant des entrepreneurs, des entreprises et des investisseurs de premier plan et en herbe du monde entier pour lancer une série d’accords remarquables d’une valeur de plus de 9 milliards de dollars.

Organisé par Monsha’at, l’Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d’Arabie saoudite, Biban24 — qui s’est déroulé du 5 au 9 novembre au Riyadh Front Exhibition & Conference Centre — a attiré un nombre impressionnant de 182 000 visiteurs et a relevé la barre pour le travail en partenariat avec les PMEs, créant un environnement constructif pour les investisseurs et les entrepreneurs afin de lancer des partenariats et des entreprises efficaces.

Le cinquième et dernier jour de la réunion a réuni des entités de premier plan pour signer une sélection variée d'accords novateurs, de protocoles d'accord (MoU) et de partenariats exclusifs visant à faire progresser l'entrepreneuriat régional et mondial.

Le cinquième jour de l'événement, Tameed a notamment lancé un portefeuille de financement d'une valeur de 2,6 milliards de SAR. Interactive Smart Communications a également introduit un portefeuille de financement d'une valeur de 1 milliard de SAR, tandis que Mudarabah a annoncé un portefeuille de 1 milliard de SAR. En outre, Saudi Aramco a annoncé des cycles d'investissement de WAED Ventures d'une valeur de 18 millions de SAR.

Biban24 a également accueilli les derniers tours de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat (EWC). 100 finalistes, représentant 52 pays, ont participé à la finale du concours annuel de Pitch de startups, offrant aux concurrents la possibilité de gagner 1 million de dollars en prix cash et de bénéficier du réseautage et de l'accès à des opportunités d'investissement.

Au cours des années précédentes, l’EWC a présenté plusieurs catégories de récompenses, notamment le « Stade de Croissance » (Growth Stage), « Stade Précoce » (Early Stage), « Étape Idée » (Idea Stage) et « Priorité d’Innovation » (Innovation Priority), toutes visant à soutenir et à habiliter les entrepreneurs du monde entier à développer leurs projets, à perfectionner leurs compétences et à s'engager dans un réseau mondial de mentors et de conseillers.

L'édition 2025 du concours a mis l'accent sur une nouvelle catégorie stratégique consacrée aux technologies spatiales, englobant plusieurs sous-domaines tels que l’exploitation minière, la santé et les sports, l'agriculture et la gestion des ressources. Cette catégorie s'ajoute aux catégories générales, avec des prix cash spécifiquement pour les technologies spatiales totalisant 200 000 $, en plus de la somme globale de 800 000 $.

Lors de la dernière journée de Biban24, Nomiq a été annoncé comme le vainqueur de l’« Étape Idée » (Idea Stage), Yumari a été classé premier dans la catégorie « Stade Précoce » (Early Stage), tandis que MisMar a été nommé comme le vainqueur de la « Stade de Croissance » (Growth Stage).

VitruvianMD s'est révélé être le gagnant de la catégorie santé. EnergyX s'est classé premier dans la catégorie énergie, et Salutes Space a été récompensé avec les plus grands honneurs dans la catégorie « Economies of the Future ». Marine Innovation a été désignée gagnante de la catégorie durabilité du concours.

https://bibanglobal.sa/

Contact:

Tarek Chahine

tchahine@webershandwick.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.