’منشآت‘ Monsha’at: منتدى بيبان24 (Biban24) يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في المنطقة ويشهد توقيع اتفاقيات تاريخية تزيد قيمتها عن 35 مليار ريال سعود…

الرياض، المملكة العربية السعودية, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يساهم "بيبان 24" (Biban24)، منتدى الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الرائد في المملكة العربية السعودية، بتمهيد الطريق للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في السعودية، من خلال جمع روّاد الأعمال والشركات والمستثمرين الرائدين والناشئين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في إطلاق سلسلة من الاتفاقيات المميزة التي تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار أمريكي.

عُقد منتدى "بيبان 24" (Biban24)، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية "منشآـت" (Monsha’at) في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، واستقطب 182 ألف زائر لرفع مستوى الشراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة بنّاءة للمستثمرين ورواد الأعمال لإطلاق شراكات ومشاريع مؤثرة.

وقد شهد اليوم الخامس والأخير من المنتدى التقاء عدد من المؤسسات الرائدة لتوقيع مجموعة متنوعة من الاتفاقيات المبتكرة ومذكرات التفاهم والشراكات الحصرية التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال في المنطقة والعالم.

والجدير ذكره أنه في اليوم الخامس من الحدث، أطلقت منصة "تعميد" (Tameed) محفظة تمويل بقيمة 2.6 مليار ريال سعودي. كما قدمت شركة Interactive Smart Communications محفظة تمويل بقيمة 1 مليار ريال سعودي، بينما أعلنت شركة "مضاربة" (Mudarabah) عن محفظة بقيمة 1 مليار ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت "أرامكو" السعودية عن قيامها بجولات استثمارية من تنظيم شركة WAED Ventures بقيمة 18 مليون ريال سعودي.

كما استضاف "بيبان 24" (Biban24) الجولات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال (EWC). وشارك 100 متأهل للتصفيات النهائية يمثّلون 52 دولة، في نهائيات المسابقة السنوية للشركات الناشئة، ما أتاح للمتنافسين فرصة الفوز بجوائز نقدية بقيمة مليون دولار أمريكي والاستفادة من شبكات العلاقات والوصول إلى الفرص الاستثمارية.

وقد تضمن كأس العالم لريادة الأعمال (EWC) في الأعوام السابقة الكثير من المساراتل، بما في ذلك "مرحلة النمو" (Growth Stage)، و"المرحلة المبكرة" (Early Stage)، و"مرحلة الفكرة" (Idea Stage)، و"أولويات الابتكار" (Innovation Priorities)، التي تهدف جميعها إلى دعم رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم وتمكينهم من تطوير مشاريعهم وصقل مهاراتهم والتفاعل مع شبكة عالمية من المرشدين والمستشارين.

وقد ركزت نسخة العام 2025 من المسابقة على مسار استراتيجي جديد مخصص لتقنيات الفضاء، ويشمل عدداً من المجالات الفرعية مثل التعدين والصحة والرياضة والزراعة وإدارة الموارد. يشكّل هذا المسار استكمالاً للمسار العام، ويقدم جوائز نقدية مخصصة لتقنيات الفضاء يبلغ مجموعها 200 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مجموع الجوائز الإجمالي البالغ 800 ألف دولار أمريكي.

وخلال اليوم الأخير من منتدى "بيبان 24" (Biban24)، تم الإعلان عن فوز شركة Nomiq في "مرحلة الفكرة" (Idea Stage)، ونالت منصة Yumari المركز الأول في مسار "المرحلة المبكرة" (Early Stage)، بينما فازت شركة MisMar بمسار "مرحلة النمو" (Growth Stage).

بالإضافة إلى ذلك، نالت شركة VitruvianMD لقب الفائز العام في فئة الرعاية الصحية، وحصلت شركة EnergyX على المركز الأول في فئة الطاقة، وشركة Salutes Space على مرتبة الشرف العليا في فئة "اقتصاديات المستقبل" (Economies of the Future). في حين فازت شركة Marine Innovation في المسابقة عن فئة الاستدامة.

