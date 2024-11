นำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจ ผ่านงานสัมมนา "นักเศรษฐศาสตร์จริงๆ แล้วทำอะไร

ผู้เชี่ยวชาญจาก EBC ร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford อภิปรายเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ

EBC ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Oxford จัดซีรีส์สัมมนา "นักเศรษฐศาสตร์จริงๆ แล้วทำอะไร" เพื่อหาความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศ ท่ามกลางการประชุม COP29

UNITED KINGDOM, November 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์สัมมนา "นักเศรษฐศาสตร์จริงๆ แล้วทำอะไร" ในปี 2024-2025 จัดโดย EBC Financial Group (EBC) ร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford ร่วมกันหาคำตอบในหัวข้อ "การรักษาความยั่งยืน : การสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ" ร่วมถึงมีการบรรยายสุดพิเศษเรื่อง "เศรษฐศาสตร์มหภาคและสภาพภูมิอากาศ" จาก รองศาสตราจารย์อันเดรีย เชียวารี งานสัมมนานี้ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผู้นำทางวิชาการต่างๆ มากมายมาแลกเปลี่ยนมุมมอง เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศและการเงินที่ยั่งยืน

เป้าหมายของการสัมมนา : เชื่อมโยงเศรษฐกิจ นโยบาย และความยืดหยุ่นทางสภาพภูมิอากาศ

การบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ อันเดรีย เชียวารี (Andrea Chiavari) ซึ่งเขานำเสนองานวิจัยที่มุ่งเน้นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการประยุกต์ใช้นโยบายการเงิน เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน เป็นต้น อันเดรีย เชียวารี จะให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการของนักเศรษฐศาสตร์ในการคำนวณต้นทุนทางสังคมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อสภาพภูมิอากาศ โดยการบรรยายนี้จะนำเสนอกรอบแนวคิดในการสร้างสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสภาพภูมิอากาศ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายในโลกปัจจุบัน เพื่อนำกลยุทธ์การเติบโตที่ยั่งยืนไปปฏิบัติใช้

รองศาสตราจารย์บานู เดเมียร์ พาเคล (Banu Demir Pakel) เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่ช่วงการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมความยั่งยืน ความเชี่ยวชาญของ เดเมียร์ พาเคล ในด้านการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การพัฒนาช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง เศรษฐศาสตร์มหภาคและสภาพภูมิอากาศ

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เช่น ดร.นิโคลา เรนเจอร์ (Nicola Ranger) ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการการวิจัยของมหาวิทยาลัย Oxford และเดวิด บาร์เร็ตต์ (David Barrett) CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd. พวกเขาจะให้ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการเงินและความยั่งยืน โดยจะวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ ที่สถาบันการเงินใช้ในการสนับสนุนความยืดหยุ่นทางสภาพภูมิอากาศและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นิโคลา เรนเจอร์ จะเน้นย้ำถึงบทบาทของเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการช่วยเหลือภูมิภาคเปราะบาง ขณะที่ เดวิด บาร์เร็ตต์ อธิบายถึงแนวโน้มการลงทุนที่ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศในสหราชอาณาจักรและที่อื่นๆ ทั่วโลก

หัวข้อการบรรยาย ได้แก่ :

• รองศาสตราจารย์อันเดรีย เชียวารี : อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างรูปแบบเศรษฐกิจที่นำไปสู่การดำเนินนโยบายอย่างยั่งยืน ผลกระทบของนักการเมือง และบทบาททที่นักเศรษฐศาสตร์สามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้

• เดวิด บาร์เร็ตต์ : แสดงถึงแนวโน้มโลกการลงทุน โดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ ความสมดุลระหว่างผลกำไรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนความยั่งยืน

• ดร.นิโคลา เรนเจอร์ : บอกถึงความสำคัญของเครื่องมือทางการเงินที่สามารถสร้างความยืดหยุ่นทางสภาพภูมิอากาศให้กับชุมชนที่มีความเสี่ยงและเปราะบาง ความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการเงินอย่างยั่งยืน และนวัตกรรมที่มีศักยภาพ

สัมมนาในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ

ซีรีส์สัมมนา "นักเศรษฐศาสตร์จริงๆ แล้วทำอะไร" มีเป้าหมายที่จะนำหลักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ มาอธิบายต่อสาธารณชนอย่างเข้าใจง่าย พร้อมกับการตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลก การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นในช่วงเวลาของการประชุม COP29 และปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนในปัจจุบัน ดั้งนั้น ภารกิจของ EBC จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

"ความร่วมมือกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการขับเคลื่อนที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อโลกปัจจุบัน" เดวิด บาร์เร็ตต์ CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวว่า "ความยืดหยุ่นทางสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก และเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างตรงจุด"

งานสัมมนานี้ สามารถเข้าร่วมงานออฟไลน์ได้ที่ห้องบรรยาย Sir Michael Dummett Lecture Theatre ที่ Christ Church หรือเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้หลักการเศรษฐศาสตร์มหภาค สามารถช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

สำรองที่นั่ง คลิ๊กลิงก์ this link.

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้นEBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

เกี่ยวกับ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford ประกอบด้วยกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญในหลักการ และเป็นศูนย์รวมนักเศรษฐศาสตร์ที่มากที่สุดของโลก ด้วยงานวิจัยที่ครอบคลุมและส่งผลกระทบเชิงลึกต่อการกำหนดนโยบาย ความกระตือรือร้นของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ และหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้มหาลัย Oxford กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และวิจัย ในปี 2024 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้รับการจัดอันดับ จากสำนักข่าว The Guardian ให้เป็นอันดับหนึ่งของสหราชอาณาจักร ในด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการวิจัย นอกจาก ความสำเร็จในด้านวิชาการแล้ว ยังมีเป้าหมายในการสร้างงานวิจัยที่มีนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงสังคม ส่งผลกระทบอย่างยั่งยืนต่อการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ นอกเหนือจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ฝึกอบรมให้แก่กลุ่มนักวิจัยให้เป็นผู้นำการวิจัยในอนาคต

เกี่ยวกับ ซีรีส์สัมมนา "นักเศรษฐศาสตร์จริงๆ แล้วทำอะไร" (What Economists Really Do)

ซีรีส์สัมมนานี้ จัดขึ้นโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford โดยมีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ และเสนอมุมมองให้เห็นว่า "นักเศรษฐศาสตร์จริงๆ แล้วทำอะไร" ผ่านหัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่วิกฤตสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน นักเศรษฐศาสตร์จาก Oxford ได้ร่วมมือกับรัฐบาลและภาคธุรกิจทั่วโลก เพื่อปรับปรุงนโยบายและพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการนี้ยังเผยให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ สามารถช่วยให้เข้าใจปัญหาสังคมในปัจจุบันได้

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.