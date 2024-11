COP29の開催に合わせ、EBCは気候と経済に関する新たな視点を提示

EBC Financial Groupとオックスフォード大学経済学部の専門家は、最新の「経済学者の研究公開」ウェビナーシリーズのマクロ経済学・気候編において、気候変動からのレジリエンスと経済成長についての議論を行います。写真(左から): Nicola Ranger博士、Andrea Chiavari准教授、Banu Demir Pakel准教授、David Barrett弊社英国法人CEO

COP29と同時期に、弊社とオックスフォード大学は気候変動からのレジリエンスと経済成長について議論する「経済学者の研究公開」シリーズを共催します。

UNITED KINGDOM, November 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group(以下、当社)は、オックスフォード大学経済学部とともに、「マクロ経済学と気候」に関するセミナーを共催します。本セミナーでは学界と金融界から一流の専門家が出席し、Andrea Chiavari准教授による基調講演の後、「持続可能性の維持:経済成長と気候レジリエンスのバランス」と題する討論会が行われます。本セミナーは、2024年から2025年にかけて開催される「経済学者の研究公開」ウェビナーシリーズの一環として開催されるもので、気候経済学と持続可能な金融に関する見識を共有し、業界の専門家と学界のリーダーたちに時宜を得たプラットフォームを提供するものです。

気候変動とマクロ経済学における有力な声

基調講演を担当するAndrea Chiavari准教授は、気候変動の経済的影響と、炭素税などの政策ツールの実際的な応用を中心に研究しています。Chiavari准教授の研究テーマは、気候変動が経済に与える影響と炭素税などの政策ツールの実用性に焦点を当てています。講演では、経済学者がどのように炭素の社会的コストを計算しているのか、そして気候変動に対してマクロ経済政策がどのように変革をもたらすのかを明らかにします。また、経済的な回復力と気候変動への責任を両立させるための洗練された枠組みを提示し、持続可能な成長戦略を実施する上での現実的な課題についての考えを述べます。

続いて行われる討論会では、Banu Demir Pakel准教授が司会を務め、持続可能性を推進する経済的メカニズムについて議論を展開します。国際貿易と発展経済学を専門とするDemir Pakel准教授は、持続可能な成果を達成するために必要な世界的な金融調整に関する議論を促進するでしょう。

討論会:金融、政策、気候回復の架け橋

今回の討論会では、オックスフォード大学Resilient Planet Finance Labの責任者であるNicola Ranger博士や、弊社英国法人CEOのデイビッド・バレットなど、気候経済と金融の分野で活躍する著名人が登場します。彼らは共に、金融と持続可能性の交差点に関する喫緊の問題に取り組み、金融機関が気候回復と持続可能な経済成長を支援するために展開している戦略を検討します。気候変動ファイナンスに豊富な経験を持つRanger博士は、脆弱な地域を支援するための経済ツールの役割について、バレットCEOは英国内外の気候変動に配慮した投資の新たなトレンドについて議論します。

講演内容は以下の通りとなります。

Andrea Chiavari准教授:経済モデルと持続可能な政策実行のギャップ、政策立案者が直面する障壁、ならびにこれらのギャップを埋めるエコノミストの役割

Nicola Ranger博士:金融ツールがもたらす脆弱なコミュニティの気候変動からの回復力、持続可能な金融のための各セクターにおける優先事項、および有望な革新的技術について

David Barrett:気候変動に配慮した投資の動向、利益と環境目標のバランス、持続可能性の推進役としての民間金融の可能性

気候政策と経済的回復力に関するタイムリーな討論

「経済学者の研究公開」ウェビナーシリーズは、学術的研究と実践的応用の架け橋となり、世界的な課題に取り組みながら、経済学を多くの人々に身近なものとすることを目的としています。COP29と喫緊の気候変動問題を背景とする今回のセッションは、持続可能な成長と回復力を促進するという当社の使命を反映しています。

弊社英国法人CEOのデイビッド・バレットは、「オックスフォード大学経済学部との継続的な協力関係は、グローバルな舞台で有意義かつ十分な情報に基づく対話を推進するという当社の取り組みを強調するものです。気候の回復力と経済の安定は密接な関係にあり、こうした問題に正面から取り組むことで、持続可能な成長と回復力を促進することができます」と述べました。

本セミナーはChrist ChurchのSir Michael Dummett Lecture Theatreで実施され出席することが可能です。またオンラインでも中継され、マクロ経済原則がいかに持続可能な成長と気候変動への適応をサポートできるかについての講演を聞くことができます。

参加ご希望の方は、こちらのリンクをご覧ください。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Groupは、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー、アセットマネジメントおよびその他のサービスを統合したグローバルFX・CFDブローカーです。世界トップレベルの規制、ミリ秒レベルでの注文執行、機関レベルの清算処理能力、全方位的な保護システムにより、当社はすべてのお客様に「安全かつ高品質、高効率かつ安定した」取引環境を提供することをお約束します。

複数の賞を受賞している当社は、トップレベルの倫理基準と国際的規制の遵守を誇りとしています。当社の子会社は、各地域の管轄区域において規制・認可を受けています。EBC Financial Group (UK) Limitedは英国金融行為規制機構(FCA)のライセンスを保有し、EBC Financial Group (Cayman) Limitedはケイマン諸島金融庁(CIMA)のライセンスを保有し、EBC Financial Group (Australia) Pty LtdおよびEBC Asset Management Pty Ltdはオーストラリア証券投資委員会(ASIC)のライセンスを保有しています。

当社はFCバルセロナの金融分野におけるオフィシャル・パートナーであり、オックスフォード大学経済学部とのセミナーの開催、国連財団とのマラリア撲滅活動、世界ガールガイド・ガールスカウト協会との協力を通じて、より平等で活力ある社会の推進に努めるなど、グローバルなCSR活動を積極的に実践しています。

当社の経営陣は大手金融機関で30年以上の経験を持ち、1985年のプラザ合意、1997年のアジア金融危機、2008年の世界金融危機、2015年のスイスフランのブラックスワンイベントなど、複数の経済イベントを経験してきました。彼らは緊急事態や金融危機への対応に優れた知見を持っており、実戦経験に立脚した当社のプロフェッショナリズムは、自身をより厳しく要求することにつながっています。当社は、厳しい業界規範と倫理基準に基づいて自らを律し、誠実さと尊敬をサービスの信条として、お客様の資産の安全と発展を守ります。当社は「すべてのトレーダーに誠実な対応を」という経営理念を持っています。

オックスフォード大学経済学部について

オックスフォード大学経済学部は、世界的に認知された卓越した研究拠点であり、世界最大級の経済学者コミュニティを有しています。政策に多大な影響を与える研究の深さと多様性で知られる経済学部は、早期キャリア研究者のダイナミックなコミュニティと、学部課程および大学院課程も高く評価されています。2024年、経済学部は英国ガーディアン紙の学部教育ランキングで1位を獲得しました。このランキングは、同学部の卓越した教育と研究に対する継続的な取り組みを反映しており、世界有数の経済学部としての地位を確固たるものにしています。同学部の目標は、教育面だけでなく、変革的で革新的な経済研究を生み出すこと、学外でも経済政策に持続的な影響を与えること、そして次世代の研究者や研究リーダーを育成することです。

「経済学者の研究公開」ウェビナーシリーズについて

「経済学者の研究公開」ウェビナーシリーズは、オックスフォード大学経済学部の支援プログラムとして運営されており、経済学の研究を促し、経済学の知見を共有することを目的としています。気候危機から労働市場における差別まで、オックスフォード大学の研究者は、世界中の政府や企業と協力し、政策を改善し、すべての人にとって経済がよりよく機能するよう取り組んでいます。2024-25年度に第4回目となる本ウェビナーは、経済学を活用した社会問題への対処方法を取り上げています。

