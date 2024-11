11x ระดมทุน Series B มูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนำโดย Andreessen Horowitz…

ซานฟรานซิสโก , Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x ผู้นำด้านพนักงานดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทีมสร้างรายได้ ได้ประกาศปิดการระดมทุน Series B มูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนำโดย Andreessen Horowitz การลงทุนครั้งนี้จะช่วยเร่งให้พนักงานดิจิทัลของ 11x ก้าวเข้าสู่ยุคของตัวแทนที่เป็น AI มากขึ้น

"แนวทางของ 11x ในการสร้างระบบอัตโนมัติในการขายร่วมกับ Alice และ Jordan ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการทำงานเท่านั้น แต่เป็นการสร้างโมเดลใหม่สำหรับวิธีการทำงานให้สำเร็จ" Joe Schmidt พันธมิตรของ Andreessen Horowitz กล่าว "เรารู้สึกภูมิใจที่ได้สนับสนุน 11x ในการปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปได้ในการขาย"

จุดสิ้นสุดของซอฟต์แวร์

ทีมงานขายต้องทำงานภายใต้เครื่องมือมากมาย โดยปัจจุบันมีทีมงานมากกว่าครึ่งตั้งเป้าที่จะลดจำนวนเทคโนโลยีของตน ตามข้อมูล รายงาน State of Sales ล่าสุดของ Salesforce พนักงานขายใช้เวลาเพียง 30% เท่านั้นในการขาย และต้องเสียเวลา 70% ไปกับงานที่ไม่ใช่การขาย เช่น การป้อนข้อมูลและการจัดการระบบ 11x แก้ไขปัญหาความไม่สมดุลนี้ด้วยพนักงานดิจิทัลที่จัดการขั้นตอนการทำงานของทีมสร้างรายได้แบบดั้งเดิมโดยอัตโนมัติ

พนักงานดิจิทัล ไม่ใช่ซอฟต์แวร์

พนักงานดิจิทัลสองคนแรกของบริษัทได้แสดงผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง:

Alice ซึ่งเป็น AI SDR คนแรกของโลก จัดการแคมเปญ จัดหาลูกค้าเป้าหมาย และปรับแต่งการเข้าถึง ทำให้มีอัตราการตอบสนองสูงกว่า SDR แบบดั้งเดิมถึง 3 เท่า

Jordan ซึ่งเป็นตัวแทนรับสายโทรศัพท์ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในหลายภาษา ได้จัดการการโทรติดต่อในกว่า 30 ภาษา ทำให้ตอบสนองลูกค้าเป้าหมายได้เร็วขึ้นถึง 10 เท่า

ปัจจุบัน 11x ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นอัตโนมัติอย่างแท้จริงสำหรับลูกค้า โดยการพัฒนา Alice เวอร์ชันใหม่ทั้งหมดโดยใช้การวิจัย AI แบบตัวแทนล่าสุด โดยใช้ชื่อว่า: Alice 2.0

Alice 2.0 เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากบุคคลที่หนึ่ง และเรียนรู้จากการโต้ตอบทุกครั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป

การเติบโตเชิงกลยุทธ์และแผนในอนาคต

หลังมีการขยายทีมงานครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาหลังการระดมทุน Series A ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา 11x ก็ได้เข้าซื้อกิจการ Opkit ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัปด้าน AI ที่เน้นพัฒนาโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพ Sherwood Callaway และ Justin Ko ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Opkit จะเป็นผู้นำในการพัฒนา Alice 2.0 ร่วมกับ Keith Fearon หัวหน้าผลิตภัณฑ์ โดยจะร่วมมือกับ Prabhav Jain ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ 11x

ในปีหน้า 11x วางแผนที่จะเปิดตัวตัวแทนที่เป็น AI ใหม่หลายคนพร้อมกับผลักดันการเติบโตของรายได้แบบดุดันและโครงการการจ้างงานที่สำคัญในซานฟรานซิสโก

"เรากำลังมองหานวัตกรรมที่กล้าหาญซึ่งพร้อมที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของ AI" Hasan Sukkar ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งอธิบาย "พนักงานดิจิทัลใหม่แต่ละคนจะเข้ามาทำงานแทนที่งานของพนักงานประจำ 11 คน โดยจะมาช่วยจัดการงานด้านการตลาดและการสร้างรายได้ (GTM) ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์"

เกี่ยวกับ 11x

11x กำลังกำหนดนิยามการทำงานใหม่ด้วยการแทนที่ซอฟต์แวร์ด้วยพนักงานดิจิทัลที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการทำงานการตลาดและการสร้างรายได้ (GTM) เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 11x เชี่ยวชาญในการทำให้หน้าที่การทำงานต่าง ๆ ในทีม GTM เป็นไปแบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึง การขาย การตลาด และการดำเนินงานเกี่ยวกับรายได้

บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก Andreessen Horowitz, Benchmark, Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, 20VC, 20Growth, 20Sales, และผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรม เช่น Amjad Masad (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Replit), Aaron Levie (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Box) และ Suhail Doshi (ผู้ก่อตั้งของ Playground)

