11xがアンドリーセン・ホロウィッツ (Andreessen Horowitz) 主導で5,000万ドル (約76億9,080万円) のシリーズB資金調達を実施し、デジタルワーカーの時代を加速

サンフランシスコ発, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用した収益チーム向けデジタルワーカーのリーダーである11xは本日、アンドリーセン・ホロウィッツ主導による5,000万ドル (約76億9,080万円) のシリーズB資金調達を完了したことを発表した。 この投資により、11xのデジタルワーカーはAIエージェントの時代へとさらに加速する。

「11xのアリス (Alice) とジョーダン (Jordan) による営業自動化へのアプローチは、ワークフローを最適化するだけではありません。 これは、仕事の進め方を新しいモデルに変革するものです」と、アンドリーセン・ホロウィッツのパートナーである ジョー・シュミット (Joe Schmidt) は述べている。 「営業の可能性を一新する11xをサポートできることを誇りに思います」。

ソフトウェアの終焉

営業チームは大量のツールに埋もれており、セールスフォース (Salesforce) の最新の 営業状況 (State of Sales) レポートによると、現在半数以上が技術スタックの削減を目指している。 営業担当者の時間のうち、実際に営業に費やされるのはわずか30%で、70%はデータ入力やシステム管理といった非営業業務に費やされている。 11xは、収益チームの従来のワークフローを自律的に処理するデジタルワーカーを提供することで、この不均衡に対処している。

ソフトウェアではなく、デジタルワーカー

同社の最初の2人のデジタルワーカーは、目覚ましい成果を上げている:

世界初のAI SDRであるアリスは、キャンペーンの管理、リードの発掘、アウトリーチのパーソナライズを行い、従来のSDRよりも3倍高い応答率を実現している。

24時間年中無休の多言語電話担当者であるジョーダンは、30を超える言語での通話を処理し、リード応答時間を最大10倍高速化している。

現在、11xは、最新のエージェントAI研究を使用してアリスの全く新しいバージョンであるアリス2.0 (Alice 2.0) を開発することで、顧客に真に自律的な結果を提供することを強化している。

アリス2.0は完全自律型で、ファーストパーティデータを活用し、インタラクションごとに学習を重ねて徐々に性能を向上させる。

戦略的成長と将来計画

11xは、今年9月のシリーズAの後、米国内でチームを大幅に拡大し、医療ソリューションの開発に特化したAIスタートアップであるオプキット (Opkit) を買収した。 オプキット の共同創設者である シャーウッド・キャラウェイ (Sherwood Callaway) および ジャスティン・コー (Justin Ko) が製品リーダーの キース・フィアロン (Keith Fearon) と共にアリス2.0の開発を主導し、11xのCTOである プラバヴ・ジャイン (Prabhav Jain) と連携する。

来年、11xはサンフランシスコで積極的な収益成長と主要な採用イニシアチブを推進しながら、複数の新しいAIエージェントを立ち上げる予定。

CEO兼創設者の ハサン・スッカール (Hasan Sukkar) は以下のように説明している。「私たちは、AIの未来を形作るために、革新に挑む勇敢な人材を求めています」。 「新しいデジタルワーカーはそれぞれ、リード管理からパイプライン分析に至るまで、11人分のフルタイム従業員の業務を代替し、さらに幅広いGTM (市場投入) 業務を担当します」。

11xについて

11xは、ソフトウェアに代わる自律的なデジタルワーカーを導入することで業務を再定義し、市場進出戦略 (Go-to-Market、GTM) ワークフローを自動化することで、組織の効率向上とコスト削減を支援している。 11xは、営業、マーケティング、収益オペレーションを含むGTMチーム全体での役割を自動化することを専門としている。

同社は、アンドリーセン・ホロウィッツ (Andreessen Horowitz)、ベンチマーク (Benchmark)、クワイエットキャピタル (Quiet Capital)、SVエンジェル (SV Angel)、アブストラクト・ベンチャーズ (Abstract Ventures)、ラックスキャピタル (Lux Capital)、オペレーターパートナーズ (Operator Partners)、ヴィジョナリーズ (Visionaries)、アクティヴァント (Activant)、20VC、20グロース (20Growth)、20セールス (20Sales)、レプリット (Replit) のCEOアムジャド・マサド (Amjad Masad)、BoxのCEOアーロン・レヴィ (Aaron Levie)、プレイグランド (Playground) の創設者スハイル・ドーシ (Suhail Doshi) などの業界のパイオニアから支援を受けている。

