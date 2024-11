11x גייסה 50 מיליון דולר עם סדרה B בהובלת Andreessen Horowitz כדי להאיץ את עידן העובדים הדיגיטליים

סן פרנסיסקו, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

11x, המובילה בתחום העובדים הדיגיטליים מונעי הבינה המלאכותית עבור צוותי הכנסה, הודיעה על סגירת סבב גיוס של 50 מיליון דולר מסדרה B בהובלת Andreessen Horowitz. ההשקעה מאיצה את העובדים הדיגיטליים של 11x לעידן של סוכני בינה מלאכותית.

"הגישה של 11x למיכון של מכירות עם Alice ו-Jordan היא לא רק בהיבט של מיטוב תזרימי עבודה. היא עוסקת ביצירת מודל חדש לאופן שבו העבודה מתבצעת", אמר ג'ו שמידט ( Joe Schmidt ), שותף ב-Andreessen Horowitz. "אנחנו גאים לתמוך ב-11x כשהם מעצבים מחדש את מה שאפשר לבצע במכירות".

סופה של התוכנה

צוותי מכירות קבורים תחת ערימה של כלים, כאשר למעלה ממחציתם שואפים כעת לצמצם את ערמות הטכנולוגיה שלהם על פי דו"ח מצב המכירות האחרון של Salesforce. רק 30% מזמנם של נציגי המכירות מושקעים במכירה, כאשר 70% מהזמן הולך לאיבוד בגין משימות שאינן תורמות למכירות כמו הזנת נתונים וניהול מערכת. 11x מטפלת בחוסר האיזון הזה עם עובדים דיגיטליים שמטפלים באופן אוטונומי בבעודה של צוותי הכנסה מסורתיים.

עובדים דיגיטליים, לא תוכנה

שני העובדים הדיגיטליים הראשונים של החברה הוכיחו תוצאות יוצאות דופן:

Alice, SDR הבינה המלאכותית הראשונה בעולם, מנהלת קמפיינים, מוצאת לידים ומתאימה את הפנייה, וכך מביאה לשיעורי תגובה גבוהים פי 3 מ-SDR מסורתיים.

Jordan, נציג טלפוני רב-לשוני 24/7, מטפל בשיחות ביותר מ-30 שפות, ומספק זמני תגובה מהירים עד פי 10.

כעת, 11x מחזקת עבור הלקוחות את האספקה של תוצאות אוטונומיות באמת על ידי פיתוח גרסה חדשה לגמרי של Alice תוך שימוש במחקר סוכני הבינה המלאכותית המעודכן ביותר: Alice 2.0 .

Alice 2.0 אוטונומית לחלוטין, והיא ממנפת נתוני צד ראשון ולומדת מכל אינטראקציה כדי להשתפר עם הזמן.

צמיחה אסטרטגית ותוכניות לעתיד

לאחר התרחבות משמעותית של הצוות בארצות הברית לאחר סבב הגיוס של סדרה A בספטמבר שנה זו, 11x רכשה את Opkit, סטארט-אפ בינה מלאכותית המתמקד בפיתוח פתרונות בריאות. מייסדי Opkit, שרווד קאלוויי ( Sherwood Callaway ) ו ג'אסטין קו ( Justin Ko ) , יובילו את הפיתוח של Alice 2.0 עם מנהל המוצר קית' פיראון ( Keith Fearon ), ויאחדו כוחות עם מנהל הטכנולוגיה הראשי של 11x, פרבהב ג'יין ( Prabhav Jain ).

במהלך הבשנה הבאה מתכוונת 11x להשיק מספר סוכני בינה מלאכותית חדשים תוך הנעה לצמיחה אגרסיבית של הכנסות ויוזמות גיוס חשובות בסן פרנסיסקו.

"אנחנו מחפשים חדשנים נועזים שמוכנים לעצב את עתיד הבינה המלאכותית", הסביר המנכ"ל והמייסד חסן סוקאר ( Hasan Sukkar ). "כל עובד דיגיטלי חדש יחליף את עבודתם של 11 עובדים במשרה מלאה, וינהל מגוון רחב עוד יותר של משימות GTM מניהול לידים ועד לאנליטיקה של צינורות מידע".

אודות 11x

11x מגדירה מחדש את העבודה על-ידי החלפת תוכנה בעובדים דיגיטליים אוטונומיים שממכנים את תזרימי העבודה של תזרימי עבודה של אסטרטגיית היציאה לשוק (GTM), ועוזרת לארגונים להגביר את היעילות ולצמצם עלויות. 11x מתמחה במיכון של תפקידים עבור צוותי GTM, כולל מכירות, שיווק ופעולות הכנסה.

החברה נתמכת על ידי Andreessen Horowitz, Benchmark , Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, 20VC, 20Growth, 20Sales וחלוצי תעשייה כמו אמג'ד מסד (Amjad Masad ) (מנכ"ל Replit), אהרון לוי (Aaron Levie ) (מנכ"ל Box) וסוהיל דושי (Suhail Doshi) (מייסד Playground).

