11x Menggalang Dana Sebesar $50 Juta untuk Seri B yang Dipimpin oleh Andreessen Horowitz Guna Mempercepat Era Pekerja Digital

SAN FRANCISCO, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x, pemimpin dalam pekerja digital yang didukung AI untuk tim pendapatan, hari ini mengumumkan penutupan putaran pendanaan Seri B sebesar $50 juta yang dipimpin oleh Andreessen Horowitz. Investasi tersebut mempercepat pekerja digital 11x menuju era agen AI.

"Pendekatan 11x terhadap otomatisasi penjualan dengan Alice dan Jordan tidak selalu menekankan optimalisasi alur kerja. Ini berarti menciptakan model baru mengenai cara pekerjaan diselesaikan," ujar Joe Schmidt , Mitra di Andreessen Horowitz. "Kami bangga mendukung 11x seraya mereka membuka peluang baru dalam bidang penjualan."

Akhir dari Perangkat Lunak

Tim penjualan tertimbun di bawah segudang alat bantu, dengan lebih dari setengahnya saat ini bermaksud untuk mengurangi tumpukan teknologi mereka menurut laporan State of Sales Salesforce yang terbaru. Hanya 30% dari waktu tenaga penjualan yang dihabiskan untuk penjualan, sementara 70% dihabiskan untuk tugas nonpenjualan seperti entri data dan manajemen sistem. 11x mengatasi ketimpangan ini dengan pekerja digital yang secara otonom menangani alur kerja tim pendapatan tradisional.

Pekerja Digital, Bukan Perangkat Lunak

Dua pekerja digital pertama perusahaan telah menunjukkan hasil yang luar biasa:

Alice, AI SDR pertama di dunia, mengelola kampanye, mencari prospek, dan menyesuaikan penjangkauan, serta mendorong tingkat respons 3x lebih tinggi daripada SDR tradisional.

Jordan, perwakilan telepon multibahasa 24/7, menangani panggilan di lebih dari 30 bahasa, serta memberikan waktu respons prospek hingga 10x lebih cepat.

Saat ini, 11x telah menggandakan upaya dalam memberikan hasil yang benar-benar otonom bagi pelanggan dengan mengembangkan versi yang sepenuhnya baru dari Alice, menggunakan penelitian AI agen terbaru: Alice 2.0.

Alice 2.0 sepenuhnya otonom, memanfaatkan data pihak pertama, dan belajar dari setiap interaksi untuk meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan Strategis dan Rencana di Masa Mendatang

Menyusul ekspansi tim yang signifikan di AS setelah Seri A mereka pada bulan September ini, 11x telah mengakuisisi Opkit, perusahaan rintisan AI yang berfokus pada pengembangan solusi kesehatan. Salah satu pendiri Opkit Sherwood Callaway dan Justin Ko akan memimpin pengembangan Alice 2.0 bersama pemimpin produk Keith Fearon , yang bekerja sama dengan CTO 11x Prabhav Jain .

Tahun depan, 11x berencana untuk meluncurkan beberapa agen AI baru, sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan yang agresif dan inisiatif perekrutan utama di San Francisco.

"Kami mencari inovator pemberani yang siap membentuk masa depan AI," demikian penjelasan dari CEO dan Pendiri Hasan Sukkar . "Setiap pekerja digital baru akan menggantikan pekerjaan 11 karyawan penuh waktu, dengan mengelola berbagai tugas GTM yang lebih luas, mulai manajemen prospek hingga jalur analitik."

Tentang 11x

11x mendefinisikan ulang pekerjaan dengan mengganti perangkat lunak dengan pekerja digital otonom yang mengotomatiskan alur kerja Go-to-Market (GTM), sehingga membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. 11x memiliki spesialisasi dalam mengotomatiskan peran di seluruh tim GTM, termasuk Penjualan, Pemasaran, dan Operasi Pendapatan.

Perusahaan ini didukung oleh Andreessen Horowitz, Benchmark, Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, 20VC, 20Growth, 20Sales, dan pelopor industri seperti Amjad Masad (CEO Replit), Aaron Levie (CEO Box), dan Suhail Doshi (Pendiri Playground).

Kontak Media:

Keith Fearon - Kepala Departemen Pertumbuhan & Produk Alice @ 11x

Email: keith@11x.ai

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/524ca0ec-5198-4406-a2f9-9cee8f3a1403

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be6218c4-8782-4215-b4a9-8865a5e7e543

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.