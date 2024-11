11x lève un financement de série B de 50 millions de dollars dirigé par Andreessen Horowitz pour accélérer l’ère des travailleurs numériques

SAN FRANCISCO, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x, le leader des travailleurs numériques alimentés par l’IA pour les équipes chargées des revenus, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un tour de financement de série B de 50 millions de dollars dirigé par Andreessen Horowitz. Cet investissement permet aux travailleurs numériques de 11x d’entrer plus rapidement dans l’ère des agents IA.

« L’approche de l’automatisation des ventes adoptée par 11x avec Alice et Jordan ne se limite pas à l’optimisation des flux de travail. Elle consiste à créer un nouveau modèle de travail », a déclaré Joe Schmidt , associé chez Andreessen Horowitz. « Nous sommes fiers de soutenir 11x dans sa démarche visant à redéfinir ce qui est possible dans le domaine de la vente. »

La fin des logiciels

Les équipes de vente sont noyées sous un flot d’outils, et plus de la moitié d’entre elles cherchent désormais à réduire leur équipement technologique, selon le dernier rapport State of Sales . Les commerciaux ne consacrent que 30 % de leur temps à la vente, tandis que les 70 % restants sont consacrés à des tâches non commerciales telles que la saisie de données et la gestion de systèmes. 11x remédie à ce déséquilibre en proposant des travailleurs numériques capables de gérer de manière autonome les flux de travail des équipes de vente traditionnelles.

Des travailleurs numériques, pas des logiciels

Les deux premiers travailleurs numériques de l’entreprise ont enregistré des résultats remarquables :

Alice, la première SDR IA au monde, gère les campagnes, trouve des prospects et personnalise les contacts, ce qui permet d’obtenir des taux de réponse trois fois supérieurs à ceux des SDR traditionnels.

Jordan, un téléconseiller multilingue disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, assure la gestion des appels dans plus de 30 langues, ce qui permet de diviser par 10 les délais de réponse aux prospects.

Aujourd’hui, 11x a redoublé d’efforts pour fournir des résultats véritablement autonomes à ses clients en développant une toute nouvelle version d’Alice qui fait appel aux toutes dernières avancées en matière d’IA agentique : Alice 2.0.

Alice 2.0 est entièrement autonome, exploite les données de première main et apprend de chaque interaction pour s’améliorer au fil du temps.

Croissance stratégique et projets futurs

Suite à une expansion significative de l’équipe aux États-Unis après leur tour de financement de série A en septembre dernier, 11x a acquis Opkit, une startup spécialisée dans l’IA qui se concentre sur le développement de solutions de santé. Sherwood Callaway et Justin Ko , cofondateurs d’Opkit, dirigeront le développement d’Alice 2.0 avec Keith Fearon , chef de produit, et Prabhav Jain , directeur technique de 11x.

Au cours de l’année à venir, 11x prévoit de lancer plusieurs nouveaux agents IA tout en assurant une croissance agressive du chiffre d’affaires et en lançant des initiatives clés en matière de recrutement à San Francisco.

« Nous recherchons des innovateurs audacieux prêts à façonner l’avenir de l’IA », a expliqué le PDG et fondateur Hasan Sukkar . « Chaque nouveau travailleur numérique remplira les fonctions de 11 employés à temps plein, en gérant un éventail encore plus large de tâches GTM, de la gestion des prospects à l’analyse du pipeline. »

À propos de 11x

11x redéfinit le travail en remplaçant les logiciels par des travailleurs numériques autonomes chargés d’automatiser les flux de travail liés au Go-to-Market (GTM), permettant ainsi aux organisations d’accroître leur efficacité et de réduire leurs coûts. 11x se spécialise dans l’automatisation des rôles des rôles au sein des équipes GTM telles que les ventes, le marketing et les opérations relatives aux recettes.

La société est soutenue par Andreessen Horowitz, Benchmark, Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, 20VC, 20Growth, 20Sales, et des pionniers de l’industrie tels qu’Amjad Masad (PDG de Replit), Aaron Levie (PDG de Box), et Suhail Doshi (fondateur de Playground).

