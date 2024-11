11x recauda $ 50 millones en Serie B dirigida por Andreessen Horowitz para acelerar la era de los trabajadores digitales

SAN FRANCISCO, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x, el líder en trabajadores digitales impulsados por IA para equipos de ingresos, anunció hoy el cierre de una ronda de financiamiento Serie B de $ 50 millones dirigida por Andreessen Horowitz. La inversión acelera aún más la entrada de los trabajadores digitales de 11x a la era de agentes de IA.

"El enfoque de 11x para la automatización de ventas con Alice y Jordan no se trata solo de optimizar los flujos de trabajo. Se trata de crear un nuevo modelo de cómo se hace el trabajo ", dijo Joe Schmidt , socio de Andreessen Horowitz. "Nos enorgullece apoyar a 11x mientras remodelan lo que es posible en ventas".

El fin del software

Los equipos de ventas están enterrados bajo una avalancha de herramientas, con más de la mitad ahora con el objetivo reducir sus pilas de tecnología según el último informe de estado de ventas de Salesforce. Apenas el 30% del tiempo de los representantes de ventas es dedicado a las ventas, con 70% del tiempo perdido en tareas no relacionadas con ventas, como entrada de datos y gestión del sistema. 11x aborda este desequilibrio con trabajadores digitales que manejan de forma autónoma los flujos de trabajo de los equipos de ingresos tradicionales.

Trabajadores digitales, no software

Los dos primeros trabajadores digitales de la empresa han demostrado resultados notables:

Alice, el primer SDR de IA del mundo, gestiona campañas, obtiene clientes potenciales y personaliza el alcance, lo que aumenta los índices de respuesta 3 veces más que los SDR tradicionales.

Jordan, un representante telefónico multilingüe las 24 horas del día, los 7 días de la semana, maneja llamadas en más de 30 idiomas, ofreciendo tiempos de respuesta de clientes potenciales hasta diez veces más rápidos.

Ahora 11x duplicó la entrega de resultados verdaderamente autónomos para los clientes desarrollando una versión completamente nueva de Alice utilizando la más reciente investigación de Agentic AI: Alice 2.0.

Alice 2.0 es totalmente autónomo, aprovecha los datos primarios y aprende de cada interacción para mejorar a lo largo del tiempo.

Crecimiento estratégico y planes futuros

Después de una importante expansión del equipo en Estados Unidos, después de su Serie A en septiembre, 11x adquirió Opkit, una startup de IA centrada en el desarrollo de soluciones de atención médica. Los cofundadores de Opkit, Sherwood Callaway y Justin Ko liderarán el desarrollo de Alice 2.0 con el líder de producto Keith Fearon , uniendo fuerzas con el director tecnológico de 11x, Prabhav Jain .

En el próximo año, 11x planea lanzar varios nuevos agentes de IA mientras impulsa un aumento agresivo de ingresos e iniciativas clave de contratación en San Francisco.

"Estamos buscando innovadores audaces listos para moldear el futuro de la IA", explicó el director ejecutivo y fundador Hasan Sukkar . "Cada nuevo trabajador digital reemplazará el trabajo de 11 empleados a tiempo completo, gestionando una gama aún más amplia de tareas de GTM, desde la gestión de clientes potenciales hasta el análisis de procesos".

Acerca de 11x

11x está redefiniendo el trabajo reemplazando el software con trabajadores digitales autónomos que automatizan flujos de trabajo Go-to-Market (GTM – Posicionamiento en el mercado), ayudando a las organizaciones a aumentar la eficacia y reducir los costos. 11x se especializa en la automatización de roles en equipos de GTM, incluyendo ventas, marketing y operaciones de ingresos.

La empresa está respaldada por Andreessen Horowitz, Benchmark, Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, 20VC, 20Growth, 20Sales y pioneros de la industria como Amjad Masad (director ejecutivo de Replit), Aaron Levie (director ejecutivo de Box) y Suhail Doshi (Fundador de Playground).

Contacto de Medios:

Keith Fearon - director de crecimiento y producto Alice @ 11x

Email: keith@11x.ai

