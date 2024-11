Sodexo signe un accord pour l’acquisition de CRH Catering et accélère sa croissance sur le marché du convenience en Amérique du Nord

Paris, le 12 novembre 2024

Avec l’acquisition de CRH Catering, acteur de premier plan dans le secteur du convenience et l'un des principaux opérateurs indépendants des États du centre du littoral atlantique (Mid-Atlantic), Sodexo poursuit la transformation de son modèle de restauration. Le Groupe étoffe ainsi son offre de convenience InReach et sa présence

sur un marché en forte croissance, estimé à 30 milliards de dollars aux États-Unis.

Grâce à CRH Catering, Sodexo étend sa présence sur la côte Est et élargit son offre multicanale avec des services additionnels de micro-marchés, de distribution automatique, de vente de café et de produits frais et de restauration sur site. L’atelier de production de CRH Catering permettra également d'accélérer les synergies stratégiques entre la production hors-site et l’offre de convenience sur les régions clés du Nord et du Centre du littoral atlantique, soutenant l’objectif de Sodexo de générer 500 millions de dollars de chiffre d’affaires avec InReach d'ici fin 2025.

Cette nouvelle acquisition reflète l’ambition de Sodexo d’améliorer et de faire évoluer ses modèles de distribution afin de répondre aux besoins et comportements des consommateurs, en constante évolution, en matière de repas à emporter, d’encas et de boissons plus saines, dans des environnements de travail hybride. Il s'agit de la septième acquisition de Sodexo dans le secteur de la convenience depuis 2022.

Fondée en 1967, CRH Catering est une entreprise familiale reconnue depuis longtemps pour son excellence en matière de qualité de service et son approche client. CRH Catering opère en Pennsylvanie, Maryland, Virginie, Virginie-Occidentale, New Jersey et Caroline du Nord.

La finalisation de cette acquisition devrait intervenir au cours du premier semestre de l’exercice 2025.

« L’acquisition de CRH Catering représente une étape importante de notre plan de croissance car elle élargit l’offre d'InReach aux États-Unis. Elle reflète notre ambition sur le secteur du convenience. Grâce à cette opération, nous pourrons rapidement étendre notre présence sur les marchés du Nord et du centre du littoral atlantique pour mieux répondre à la demande croissante des clients et des consommateurs d’options de restauration innovantes. Nous sommes impatients d'accueillir et de travailler en étroite collaboration avec CRH Catering, une entreprise à la réputation exceptionnelle et une équipe de grande qualité. CRH Catering s’intégrera parfaitement à Sodexo sur le plan culturel, nous permettant d’assurer une transition fluide dans les mois à venir », a déclaré Sarosh Mistry, Directeur Général de Sodexo Amérique du Nord.

Joe et Peter Cordaro, Président et Vice-Président de CRH Catering, ont déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre Sodexo et de contribuer à l’expansion d’InReach. En tant qu’entreprise familiale, nous partageons les mêmes valeurs, la même culture et la même passion pour l’excellence du service. Nous sommes fiers d’apporter nos technologies et notre expertise pour offrir des expériences de grande qualité aux consommateurs à travers l’Amérique du Nord. »





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable.

Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

23,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires

consolidé pour l’exercice 2024

consolidé pour l’exercice 2024 423 000 employés au 31 août 2024

#1 employeur privé basé en France

dans le monde



45 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

11,2 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 23 octobre 2024)

À propos de CRH Catering Co., Inc.

L’entreprise CRH Catering propose des services de restauration depuis 1967. Petite entreprise locale fondée à Connellsville, en Pennsylvanie, CRH Catering est devenue au fil des ans l'une des plus grandes entreprises de convenience des Etats du centre du littoral atlantique (Mid-Atlantic). CRH couvre la majeure partie de la Pennsylvanie, du Maryland et de la Virginie, ainsi que certaines zones de la Virginie-Occidentale, du New Jersey et de la Caroline du Nord. CRH est un leader dans le domaine en matière de technologies en proposant des distributeurs automatiques sans espèces, de la planification dynamique et un système de gestion des stocks basé sur le cloud, permettant de suivre les ventes, les stocks, la gestion des flux de trésorerie et les pannes des machines en un seul clic. CRH exploite également sa propre usine d’eau embouteillée à Uniontown, en Pennsylvanie, spécialisée dans l’eau embouteillée en formats de 20 oz et de 5 gallons, ainsi que dans l’étiquetage. Chacune des divisions de l'entreprise se spécialise également dans la vente de café en entreprise.





Contacts Media

Groupe Etats-Unis Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com Stéphanie Peterson

+1 859-913-6501

stephanie.peterson@sodexo.com Contacts Relations Investisseurs Virginia Jeanson

+33 1 57 75 80 56

Virginia.jeanson@sodexo.com

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.