La biotech française AdipoPharma obtient un financement pour lancer les essais cliniques de sa molécule, la première de sa catégorie, pour traiter la résistance à l’insuline

Des investissements mondiaux ouvrent la voie à un traitement révolutionnaire du diabète de type 2

STRASBOURG, France, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AdipoPharma, une société biotech basée en France et implantée aux États-Unis et en Belgique, qui développe un nouveau médicament prometteur contre le diabète de type 2, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu avec succès le financement nécessaire pour entamer les essais cliniques de phase 1. L’entreprise devrait débuter les essais cliniques aux États-Unis à la mi-2025.

Ce financement crucial permettra à AdipoPharma de donner un coup d’accélérateur à son développement clinique, marquant une étape majeure de son parcours pour la commercialisation d’une molécule de premier ordre ciblant directement la résistance à l’insuline, principale cause du diabète de type 2.

AdipoPharma a reçu des fonds d’investisseurs mondiaux de premier plan, notamment :

Alain Parthoens, PDG de Newton Biocapital, a déclaré : « La mission d’AdipoPharma qui vise à proposer un traitement révolutionnaire du diabète de type 2 axé sur la résistance à l’insuline, pourrait améliorer de manière significative la vie de millions de personnes dans le monde. Nous sommes ravis de soutenir la société alors qu’elle va entamer les essais de phase 1 dans les mois à venir ».

Amy Salzhauer, Managing partner de Good Growth Capital a indiqué : « PATAS constitue la première avancée thérapeutique dans le traitement du diabète de type 2 depuis plus d’une décennie. Nous sommes fiers de collaborer avec AdipoPharma pour débuter les essais de phase 1, et bientôt, de commercialiser ce médicament tant attendu ».

Aaron Berkey, Managing partner chez Okeanos, a précisé : « La vision d’AdipoPharma est de bouleverser le traitement du diabète et de résoudre un problème de santé majeur qui touche des millions de personnes. Nous sommes fiers de soutenir le Dr. Marion est son équipe de classe mondiale ».

AdipoPharma développe une molécule dotée d’un nouveau mécanisme pour traiter le diabète de type 2. Contrairement à la plupart des médicaments actuels contre le diabète qui traitent les symptômes de la maladie, tels que la perte de poids, la molécule d’AdipoPharma, PATAS, est un sensibilisateur à l’insuline pour l’ensemble du corps, capable de traiter la résistance à l’insuline, la cause première du diabète de type 2. PATAS a été conçue pour agir sur les cellules graisseuses appelées adipocytes. En rétablissant l’absorption et l’utilisation du glucose dans les adipocytes altérées, PATAS relance une biosynthèse lipidique saine, ce qui permet d’améliorer les taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) et de traiter les complications de la maladie, notamment la neuropathie diabétique, les dysfonctionnements cardiovasculaires, les pathologies hépatiques et la perte de masse musculaire.

La société a été fondée par son Président-directeur général, Vincent Marion, PhD, MSc, biochimiste de formation, chercheur à l’INSERM, l’Institut national français de la santé et de la recherche médicale, et ancien directeur adjoint du laboratoire de génétique médicale de Strasbourg. Le Dr. Marion a passé les 10 dernières années à étudier le rôle critique et négligé que jouent les adipocytes dans le diabète de type 2, rôle qu’il a exploré en étudiant les maladies génétiques rares chez l’humain.

« PATAS représente une avancée scientifique dans notre quête pour traiter la résistance à l’insuline, la cause principale du diabète de type 2 », a commenté le Dr. Marion. « Nous sommes très reconnaissants envers nos investisseurs internationaux pour leur soutien alors que nous nous apprêtons à entamer les essais cliniques. Notre vision est de créer un monde où la résistance à l’insuline et le diabète de type 2 ne sont plus une condamnation à vie ».

En tant qu’entreprise ayant son siège en France, AdipoPharma a reçu un soutien important des organisations parrainées par le gouvernement français et destinées à promouvoir la science française dans le monde.

Emmanuel Poteaux, directeur général par intérim de SATT Conectus a déclaré : « L’écosystème biotech français suit et soutien AdipoPharma de près depuis plusieurs années. Nous sommes enthousiastes pour le Dr. Marion et son équipe, dans leurs préparatifs pour les essais cliniques l’année prochaine ».

Le Dr. Marion a rassemblé une équipe de cadres pharmaceutiques expérimentés de premier plan, d’anciens hauts responsables de la FDA américaine et de scientifiques universitaires pour diriger le développement de PATAS. Il a également constitué le comité consultatif scientifique d’AdipoPharma, composé d’experts internationalement reconnus dans le domaine du diabète de type 2, rassemblant entre autres :

Dr. Paul Zimmet, président du comité consultatif scientifique et pionnier internationalement reconnu dans le domaine de la recherche sur le diabète et l’obésité

Dr. G. Alexander (Zan) Fleming, ancien responsable endocrinologie à la FDA américaine

Dr. Alan Cherrington, ancien président de l’American Diabetes Association

Dr. Ralph DeFronzo, Responsable de la division diabète au Texas Diabetes Institute

Plus de 500 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète de type 2 / résistance à l’insuline, et ce nombre devrait atteindre 1,3 milliard d’ici 2050 selon la publication Lancet Diabetes. Le diabète de type 2 est l’une des principales causes de maladie rénale, d’amputation et de décès prématuré dans le monde.

À propos d’AdipoPharma

AdipoPharma a pour but de rétablir la fonction normale de l’adipocyte pour le traitement de la résistance à l’insuline, le diabète de type 2 et les troubles associés. Établie en juillet 2022, la société commercialise les travaux de son fondateur, le Dr. Vincent Marion, PhD, MSc, biochimiste de formation, chercheur à l’INSERM, l’Institut national français de la santé et de la recherche médicale.

AdipoPharma SAS dont le siège est basé à Strasbourg en France, possède des bureaux à Pittsburgh en Pennsylvanie aux États-Unis et à Gosselies en Belgique. www.adipopharma.com

