Synchronoss ทำการต่อสัญญาความร่วมมือกับผู้ดำเนินการรายใหญ่ของฝรั่งเศส

ผู้ให้บริการชั้นนำรายนี้จะยังคงใช้บริการ Synchronoss Personal Cloud และเปิดใช้งานกับสมาชิกต่อไปในทั่วประเทศฝรั่งเศส เพื่อจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ และแชร์คอนเทนต์ดิจิทัลทุกประเภท โดยต่อยอดมาจากความร่วมมือระยะเวลา 8 ปี

บริดจ์วอเตอร์ นิวเจอร์ซีย์ , Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: SNCR) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ส่วนบุคคล ได้ประกาศในวันนี้ถึงการต่อสัญญาระยะเวลาสามปีกับผู้ดำเนินการชั้นนำของฝรั่งเศส ผู้ให้บริการรายดังกล่าวนี้ดำเนินกิจการเครือข่ายโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์มือถือความเร็วสูงในทั่วประเทศฝรั่งเศส และให้บริการแก่ลูกค้ารายบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และผู้ดำเนินกิจการต่าง ๆ มากกว่า 27 ล้านราย บริษัทจะยังคงส่งมอบบริการระบบคลาวด์ต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มมูลค่าให้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Synchronoss Personal Cloud ผ่านความร่วมมือที่ได้ขยายเวลาต่อไป

Synchronoss Personal Cloud คือแพลตฟอร์มที่ไม่ระบุแบรนด์ (White-Label) ซึ่งผู้ให้บริการสามารถส่งมอบโซลูชันระบบคลาวด์ส่วนบุคคลภายใต้แบรนด์ของตนเอง สำหรับการสำรองข้อมูล ซิงค์ข้อมูล และจัดการคอนเทนต์และไฟล์ดิจิทัลหลากหลายประเภทโดยผ่านระบบส่วนกลาง Synchronoss Personal Cloud ได้รับการผลิตขึ้นมาสำหรับผู้ให้บริการโดยเฉพาะ เพื่อเสนอแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถขยายได้ ซึ่งผนวกรวมปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ

“การขยายเวลาความร่วมมืออันยาวนานของเรานับเป็นข้อพิสูจน์ถึงแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ของเรา และคุณค่าที่แพลตฟอร์มได้มอบให้แก่ฐานสมาชิกของผู้ให้บริการรายนี้ในทั่วประเทศฝรั่งเศส” Jeff Miller ประธานบริษัทและซีอีโอของ Synchronoss กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้พัฒนาการนำเสนอระบบคลาวด์ด้วยคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างเช่น Tagging, Backtrack และการปรับปรุงรูปภาพโดยใช้ AI ซึ่งผู้ให้บริการของฝรั่งเศสจะนำมาใช้เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นของสมาชิก เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งราย (ARPU) และลดการสูญเสียฐานสมาชิกของตน”

Synchronoss Personal Cloud รับรองความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ซึ่งแตกต่างจากบริการ Over-the-top (OTT) บางราย แพลตฟอร์มของเราเสนอความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการ ในการเลือกระดับขีดความสามารถและฟังก์ชันการใช้งานได้ตามที่ต้องการ เพื่อเสนอให้แก่สมาชิกโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนซึ่งแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ เช่น ข้อเสนอแบบพื้นฐาน แบบเพิ่มมูลค่า และแบบพรีเมียม ในฐานะที่เป็นโซลูชันภายใต้แบรนด์ส่วนตัว ผู้ให้บริการสามารถสร้างเม็ดเงินจากระบบคลาวด์ได้ด้วยวิธีการใหม่ ๆ โดยการเสนอตัวเลือกการอัปเกรดให้แก่สมาชิกเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นจากคอนเทนต์ดิจิทัล ดังนั้นจึงลดการสูญเสียลูกค้าและเพิ่ม ARPU

เกี่ยวกับ Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันระบบคลาวด์ส่วนบุคคล ซึ่งให้อำนาจแก่ผู้ให้บริการในการสร้างการเชื่อมโยงกับสมาชิกของตนได้อย่างปลอดภัยและมีความหมาย แพลตฟอร์ม SaaS Cloud ของเราลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเริ่มใช้บริการ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก ซึ่งส่งผลให้มีกระแสรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายลดน้อยลง และเวลาในการออกสู่ตลาดที่เร็วขึ้น สมาชิกหลายล้านรายต่างไว้วางใจ Synchronoss ในการปกป้องดูแลความทรงจำอันน่าทะนุถนอมที่สุดของตนและคอนเทนต์ดิจิทัลที่สำคัญ เรียนรู้ว่าโซลูชันที่มุ่งเน้นระบบคลาวด์ของเราจะเปลี่ยนวิธีการที่คุณเชื่อมโยงกับโลกดิจิทัลของคุณได้อย่างไรที่ www.synchronoss.com

ติดต่อฝ่ายสื่อสัมพันธ์:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:

Ryan Gardella

ICR สำหรับ Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com

