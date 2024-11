Synchronoss Memperbaharui Perkongsian dengan Pengendali Utama Perancis

Berdasarkan Perkongsian 8 Tahun, Penyedia Perkhidmatan Terkemuka ini Akan Terus Menggunakan Synchronoss Personal Cloud dan Membolehkan Pelanggan di seluruh Perancis Mengurus, Mengoptimumkan dan Berkongsi Semua Jenis Kandungan Digital

BRIDGEWATER, N.J., Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” atau “Syarikat”) (NASDAQ: SNCR), peneraju global dan inovator dalam platform cloud peribadi, hari ini mengumumkan pembaharuan kontrak tiga tahun dengan pengendali terkemuka Perancis. Pembekal perkhidmatan ini mengendalikan rangkaian berkelajuan tinggi, tetap dan mudah alih di seluruh Perancis dan memberi perkhidmatan kepada lebih daripada 27 juta individu, perniagaan, komuniti dan pengendali. Melalui perkongsian lanjutan itu, syarikat tersebut akan terus menyampaikan rangkaian tawaran cloud nilai tambah yang dikuasakan oleh Synchronoss Personal Cloud.

Synchronoss Personal Cloud merupakan platform berlabel putih yang membolehkan penyedia perkhidmatan menyampaikan penyelesaian cloud peribadi berjenama untuk membuat sandaran, penyegerakan dan menyusun rangkaian luas kandungan dan fail digital secara berpusat. Dibina khas untuk pembekal perkhidmatan, Synchronoss Personal Cloud menawarkan platform cloud yang sangat selamat dan boleh diperluaskan yang menyepadukan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin dan ciri-ciri canggih yang lain.

“Memperluaskan perkongsian lama kami adalah bukti kepada platform cloud kami dan nilai yang diberikan kepada pangkalan pelanggan penyedia ini di seluruh Perancis,” kata Jeff Miller, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Synchronoss. “Kami teruja untuk mempertingkatkan tawaran cloud dengan ciri baharu seperti Penandaan, Backtrack dan meningkatkan foto AI yang akan digunakan oleh pengendali Perancis untuk memacu penglibatan pelanggan selanjutnya, meningkatkan ARPU dan mengurangkan kadar kehilangan pelanggan di kalangan pangkalan pelanggannya.”

Berbeza dengan beberapa perkhidmatan over-the-top (OTT), Synchronoss Personal Cloud memastikan keselamatan dan privasi data. Ia memberikan fleksibiliti kepada pengendali dan penyedia perkhidmatan untuk memilih keupayaan dan fungsi yang mereka mahu tawarkan kepada pelanggan sebagai sebahagian daripada pelan berperingkat, seperti tawaran asas, nilai tambah dan premium. Sebagai penyelesaian berjenama label peribadi, penyedia perkhidmatan boleh mengewangkan cloud dengan cara baharu, menawarkan pilihan peningkatan pelanggan untuk terlibat dengan kandungan digital dengan lebih baik, sekali gus mengurangkan kadar pusing ganti dan meningkatkan purata hasil bagi setiap pengguna (ARPU).

Perihal Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), peneraju global dalam penyelesaian Cloud peribadi, memperkasakan penyedia perkhidmatan untuk mewujudkan hubungan yang selamat dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform SaaS Cloud kami memudahkan proses onboarding dan memupuk penglibatan pelanggan, menghasilkan aliran hasil yang dipertingkatkan, mengurangkan perbelanjaan dan masa ke pasaran yang lebih pantas. Berjuta-juta pelanggan mempercayai Synchronoss untuk melindungi kenangan mereka yang paling dihargai dan kandungan digital yang penting. Terokai bagaimana penyelesaian tertumpu Cloud kami mentakrifkan semula cara anda berhubung dengan dunia digital anda di www.synchronoss.com.

