Synchronoss Memperpanjang Kemitraan dengan Operator Utama Prancis

Berlandaskan Kemitraan Selama 8 Tahun, Penyedia Layanan Terkemuka ini Akan Terus Memanfaatkan Synchronoss Personal Cloud Agar Pelanggan di seluruh Prancis Dapat Mengelola, Mengoptimalkan, dan Membagikan Semua Jenis Konten Digital

BRIDGEWATER, N.J., Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” atau “Perusahaan”) (NASDAQ: SNCR), pemimpin dan inovator global di bidang platform cloud pribadi, hari ini mengumumkan perpanjangan kontrak selama tiga tahun dengan operator terkemuka Prancis. Penyedia layanan ini mengoperasikan jaringan berkecepatan tinggi, tetap, dan seluler di seluruh Prancis serta melayani lebih dari 27 juta individu, bisnis, komunitas, dan operator. Melalui kemitraan yang diperpanjang ini, perusahaan akan terus menyediakan rangkaian penawaran cloud bernilai tambah yang didukung Synchronoss Personal Cloud.

Synchronoss Personal Cloud adalah platform label putih yang memungkinkan penyedia layanan menghadirkan solusi cloud pribadi bermerek untuk mencadangkan, menyinkronkan, dan menata beraneka jenis konten dan file digital secara terpusat. Dirancang khusus untuk penyedia layanan, Synchronoss Personal Cloud menawarkan platform cloud dengan keamanan dan skalabilitas tinggi yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan fitur canggih lainnya.

“Memperpanjang kemitraan kami yang sudah lama terjalin merupakan bukti bagi platform cloud kami dan nilai yang dihadirkannya bagi basis pelanggan penyedia layanan ini di seluruh Prancis,” ujar Jeff Miller, Presiden dan CEO Synchronoss. “Kami meningkatkan penawaran cloud dengan beragam fitur baru seperti Pemberian Tag, Backtrack, dan peningkatan foto AI yang akan digunakan operator asal Prancis itu untuk mendongkrak keterlibatan pelanggan secara lebih lanjut, meningkatkan ARPU, serta mengurangi kehilangan pelanggan di kalangan basis pelanggannya.”

Tidak seperti beberapa layanan over-the-top (OTT) lain, Synchronoss Personal Cloud memastikan keamanan dan privasi data. Layanan ini memberikan fleksibilitas bagi operator dan penyedia layanan untuk memilih kemampuan dan fungsi yang ingin mereka tawarkan kepada pelanggan sebagai bagian dari paket bertingkat, seperti penawaran dasar, bernilai tambah, dan premium. Sebagai solusi bermerek dan berlabel swasta, penyedia layanan dapat memonetisasi cloud dengan beragam cara baru, menawarkan opsi peningkatan kepada pelanggan untuk berinteraksi dengan konten digital secara lebih baik. Dengan demikian, tingkat kehilangan pelanggan dapat berkurang dan rata-rata pendapatan per pengguna (average revenue per user, ARPU) dapat meningkat.

Tentang Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), pemimpin global di bidang solusi Cloud pribadi, memberdayakan penyedia layanan untuk menjalin hubungan yang aman dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform Cloud SaaS kami menyederhanakan proses orientasi dan memupuk keterlibatan pelanggan, yang menghasilkan aliran pendapatan yang lebih baik, mengurangi pengeluaran, dan mempercepat time-to-market. Jutaan pelanggan memercayai Synchronoss dalam menjaga kenangan paling berharga dan konten digital penting mereka. Cari tahu cara solusi kami yang berfokus pada Cloud merombak cara Anda terhubung dengan dunia digital Anda di www.synchronoss.com.

