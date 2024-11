Synchronoss מחדשת את השותפות עם מפעילה צרפתית מובילה

בהתבסס על שותפות בת 8 שנים, ספקית שירות מובילה זו תמשיך להשתמש בענן האישי של Synchronoss ותאפשר למנויים ברחבי צרפת לנהל, לייעל ולשתף את כל סוגי התוכן הדיגיטלי

ברידג'ווטר, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Synchronoss Technologies, Inc. ("Synchronoss" או "החברה") (נאסד"ק: SNCR), מובילה ומחדשת גלובלית בפלטפורמות ענן אישיות, הודיעה על חידוש חוזה לשלוש שנים עם מפעילה צרפתי מובילה. ספקית שירות זו מפעילה רשת מהירה, קבועה וסלולרית ברחבי צרפת ומשרתת יותר מ-27 מיליון אנשים, עסקים, קהילות ומפעילות רשת אחרות. באמצעות השותפות המורחבת, החברה תמשיך לספק מגוון של פתרונות ענן עם ערך מוסף המועצמות בידי Synchronoss Personal Cloud.

Synchronoss Personal Cloud היא פלטפורמת תווית לבנה המאפשרת לספקיות שירותים לספק פתרון ענן אישי במיתוג משלהן לגיבוי, סנכרון וארגון של מגוון רחב של תוכן וקבצים דיגיטליים. Synchronoss Personal Cloud מציעה פלטפורמת ענן מאובטחת וניתנת להרחבה שהוקמה באופן ייעודי עבור ספקיות שירות ומשלבת בינה מלאכותית, לימוד מכונה ותכונות מתקדמות אחרות.

"הרחבת השותפות ארוכת השנים שלנו מהווה עדות לפלטפורמת הענן שלנו ולערך שהיא מספקת לבסיס המנויים של ספקית זו ברחבי צרפת", אמר ג'ף מילר (Jeff Miller), נשיא ומנכ"ל Synchronoss. "אנו נרגשים לשפר את היצע פתרונות הענן עם תכונות חדשות כגון תיוג, עקיבה לאחור ושיפורי תמונות באמצעות בינה מלאכותית. תכונות בהן תשתמש הספק מצרפת כדי לעודד מעורבות נוספת של מנויים, להגדיל את ה-ARPU ולהפחית את הנטישה בבסיס המנויים שלה".

בניגוד לחלק משירותי ה-Over-the-Top (OTT), מבטיחה Synchronoss Personal Cloud אבטחת נתונים ופרטיות. היא מספקת את הגמישות למפעילים ולספקיות שירותים לבחור אילו יכולות ותפקודיות הן רוצות להציע למנויים כחלק משכבות של תוכניות, כגון פתרונות בסיסיים, פתרונות ערך מוסף ופתרונות פרימיום. כפתרון במיתוג פרטי, ספקיות השירות יכולות לייצר רווח מהענן בדרכים חדשות, ולהציע למנויים אפשרויות שדרוג כדי לעסוק טוב יותר בתוכן דיגיטלי, ובכך להפחית את הנטישה ולהגדיל את ההכנסה הממוצעת למשתמש (ARPU).

אודות Synchronoss

Synchronoss Technologies (נאסד"ק: SNCR) מובילה עולמית בפתרונות ענן אישי, מאפשרת לספקי שירות ליצור קשרים מאובטחים ומשמעותיים עם המנויים שלהם. פלטפורמת SaaS Cloud שלנו מפשטת את תהליכי הקליטה ומטפחת מעורבות מנויים, וכתוצאה מכך זרמי הכנסות משופרים, הוצאות מופחתות וזמן מהירות ההגעה לשוק מהיר יותר. מיליוני מנויים סומכים על Synchronoss שתשמור על הזיכרונות היקרים ביותר שלהם ועל התוכן הדיגיטלי החשוב ביותר שלהם. גלו כיצד הפתרונות שלנו הממוקדים בענן מגדירים מחדש את הדרך שבה אתם מתחברים לעולם הדיגיטלי שלכם ב- www.synchronoss.com

למידע נוסף – מדיה:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

למידע נוסף – משקיעים:

Ryan Gardella

ICR for Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com

