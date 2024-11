Pegasus Ride Ltd запускает экологичный велошеринг в Молдове после масштабного исследования

Инновационный проект предлагает удобный и экологичный способ передвижения, соответствующий современным потребностям городских жителей.

CHIșINăU, MOLDOVA, November 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- Pegasus Ride Ltd (PRL) с гордостью объявляет о запуске своих услуг велошеринга во всех крупных городах Молдовы, предлагая современное и экологичное решение для городской мобильности. Это событие стало результатом шестимесячного опроса, который выявил высокий интерес молдаван к краткосрочным транспортным решениям, ориентированным на экологичность.

«Этот запуск знаменует важный шаг к улучшению доступности транспорта и продвижению устойчивого развития в Молдове», — заявил представитель компании. «Велошеринг соответствует нашему видению: объединить удобство с ответственным отношением к окружающей среде, отвечая потребностям современных городских жителей».

Услуга будет представлена в крупных городах, предоставляя доступ к велосипедам через удобное приложение. В центре внимания PRL — улучшение городской мобильности и укрепление позиций Молдовы как лидера в области экологичных транспортных решений.

Для получения дополнительной информации посетите pegasiride.com.

