Founder Group 獲多份合約，價值約 550 萬美元

吉隆坡,馬來西亞, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited (NASDAQ: FGL) (「Founder Group」或「公司」)是馬來西亞一間專注於太陽能光伏系統全方位工程、採購、建設及調試 (EPCC) 解決方案提供商 ,現欣然宣佈收到多份大型太陽能項目的中標書,合約總值約 550 萬美元(相當於約 2,250 萬令吉)。

根據中標書的條款,Founder Energy 將在該等項目中承擔多項職責,包括全面的 EPCC 服務、直流和交流電力系統的供應和安裝、儀表與控制系統以及土木工程。 這些職責包括企業綠色電力計劃 (Corporate Green Power Programme (CGPP)) 內的項目以及公用事業規模的太陽能項目。 這顯示公司在應對大型太陽能計劃的多元化需要方面具備靈活性。

隨著馬來西亞大力發展可再生能源,預計到 2026 年,馬來西亞的太陽能 EPCC 服務行業價值將達到約 3.5 億美元(約 15 億令吉),複合年增長率為 23.5%。 根據東盟能源數據庫系統 (ASEAN Energy Database System) 的資料,在綠色科技融資計劃 (Green Technology Financing Scheme) 等措施的支持下,作為馬來西亞發展可再生能源計劃的一部分,馬來西亞的目標是在 2025 年前實現 20% 的可再生能源組合,而這一比例於 2018 年僅為 2%。 2024 年,政府推出津貼計劃 Solar for Rakyat Incentive Scheme (SolaRIS),以進一步加快住宅太陽能的採用,並輔以免税和綠色科技投資津貼。

Founder Group Limited 行政總裁 Lee Seng Chi 表示:「我們很高興收到這些中標書,這證明了各個項目擁有人對我們的信任,亦突顯了我們支持馬來西亞向可再生能源轉型的承諾。 我們期待利用在 EPCC 太陽能光伏項目的專業知識,繼續推進大型太陽能計劃。」

關於 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是馬來西亞一間專注於太陽能光伏設施的全方位工程、採購、建設及調試 (EPCC) 解決方案提供商。 公司主要專注於兩個關鍵領域:大型太陽能項目以及商業和工業太陽能項目。 公司的使命是為客戶提供創新的太陽能安裝服務,推廣環保資源,並實現碳中和。

如欲了解更多有關公司的資訊,請瀏覽 https://www.founderenergy.com.my/。

免責聲明

本新聞稿載有前瞻性聲明,反映了我們對未來事件的當前預期和看法。 已知和未知的風險、不確定性以及其他因素,包括該公司向美國證券交易委員會提交「風險因素」部分所列出的內容,可能導致我們的實際業績、表現或成果與前瞻性陳述中所表達或暗示的內容存在重大差異。 您可透過 「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「可能會」、「潛在」、「持續」等詞語或短語,或其他類似術語來識別該等前瞻性陳述。 我們主要基於對未來事件的當前預期和預測來制定這些前瞻性陳述,這些事件可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務策略和財務需求。 這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性。 除法律要求外,於前瞻性陳述作出的日期後,我們概不承擔對任何前瞻性陳述作更新或修訂的責任,或反映未預料到事件的發生,無論是由於新資訊、未來事件或其他原因所導致。 我們用這些警示聲明來標示所有前瞻性陳述。

聯絡資訊:

傳媒查詢請聯絡:

Founder Group Limited

info@founderenergy.com.my

