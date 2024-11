La majorité des conducteurs du Québec estiment que les conditions météorologiques imprévisibles liées aux changements climatiques rendent les pneus d’hiver plus importants que jamais : sondage

Neuf conducteurs sur dix affirment qu’il est important d’investir dans des pneus d’hiver, et ce, malgré la hausse du coût de la vie

TORONTO, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un nouveau sondage Léger mandaté par l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC; https://tracanada.ca/?lang=fr), plus des quatre cinquièmes des conducteurs québécois (84 %) croient que les événements météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques ont rendu les pneus d’hiver plus importants que jamais. Le sondage révèle également que 92 % d’entre eux estiment qu’il est important d’investir dans des pneus d’hiver, et ce, malgré l’augmentation du coût de la vie.

Les pneus d’hiver sont obligatoires au Québec, où ils sont utilisés par près de 100 % des automobilistes, alors que les taux dans le reste du Canada ont grimpé à 73 %. Outre l’utilisation obligatoire en vertu de la loi (77 %), les Québécois citent également l’importance de protéger la sécurité de leur famille (69 %) comme principale raison d’utiliser des pneus d’hiver.

« Il ne fait aucun doute que les changements climatiques constituent une préoccupation importante pour les conducteurs québécois, déclare Carol Hochu, présidente et directrice générale de l’ACPC. Nous constatons tous les répercussions des changements climatiques et la fréquence croissante des phénomènes météorologiques hivernaux soudains et violents. Malgré l’augmentation du coût de la vie, les conducteurs savent que les pneus d’hiver sont essentiels pour affronter l’imprévisibilité des routes hivernales, et 80 % d’entre eux croient que l’utilisation de pneus d’hiver leur a évité de se retrouver dans une situation de conduite potentiellement dangereuse. »

Parmi les autres raisons courantes pour lesquelles les conducteurs achètent des pneus d’hiver figurent les conseils avisés de la famille et des amis (10 %) ainsi que les conseils des détaillants (7 %). En revanche, parmi les raisons les plus courantes pour lesquelles certains conducteurs n’utilisent pas de pneus d’hiver, c’est qu’ils sont convaincus que les pneus toutes saisons sont suffisamment bons (48 %) et qu’ils estiment réduire leur fréquence de conduite en hiver (12 %).

« Les Québécois ont toujours été à l’avant-garde en matière d’utilisation de pneus d’hiver, ajoute madame Hochu. L’exemple donné par les conducteurs de la province a inspiré des millions d’automobilistes partout au Canada à adopter les pneus d’hiver et a ainsi évité d’innombrables collisions et blessures. »

Calculateur du coût des pneus d’hiver de l’ACPC

Vous pouvez utiliser le Calculateur du coût des pneus d’hiver de l’ACPC afin de comparer le coût associé à un seul jeu de pneus (comme des pneus toutes saisons/pneus d’été/pneus toutes saisons avec symbole alpin) par rapport au coût associé à l’ajout d’un deuxième jeu de pneus d’hiver dédiés (avec ou sans jantes/roues supplémentaires).

Options de pneus pour l’hiver

Lors de l’achat de pneus d’hiver, les Québécois se voient offrir un choix : des pneus toutes saisons avec le symbole alpin ou des pneus d’hiver dédiés conçus spécifiquement pour l’hiver. Choisir les bons pneus peut faire la différence entre une expérience de conduite hivernale sereine ou non. Pour en savoir plus sur les diverses options de pneus d’hiver, visitez le site https://tracanada.ca/consommateurs/pourquoi-des-pneus-dhiver/?lang=fr.

Fiez-vous au pictogramme des trois sommets avec flocon de neige (3PMS)

Les conducteurs se voient offrir un large éventail d’options en matière de conduite hivernale. L’ACPC recommande aux acheteurs de pneus d’hiver de se fier au pictogramme des trois sommets avec flocon de neige (aussi appelé « symbole alpin »). Ce symbole assure que le pneu respecte ou excède le seuil minimum de traction sur la neige établi par Transports Canada.

Pourquoi les pneus d’hiver constituent-ils le meilleur choix?

Les pneus toutes saisons avec un symbole alpin offrent une traction légèrement supérieure à celle des autres pneus toutes saisons. Cependant, ils sont conçus pour des chutes de neige occasionnelles, légères à moyennes, et peuvent ne pas offrir l’adhérence nécessaire dans les conditions de conduite hivernales difficiles courantes sur les routes canadiennes.

Les pneus d’hiver dédiés comportent des composés de bande de roulement souples qui conservent leur flexibilité même à des températures extrêmement froides. Ils offrent une traction supérieure et des distances de freinage nettement plus courtes dans toutes les conditions de conduite hivernales, et ce, que la chaussée soit recouverte de glace, de neige fondante ou de neige, ou qu’elle soit froide et sèche. Les pneus hiver dédiés sont les plus performants et constituent de loin le choix le plus sécuritaire.

Méthodologie de sondage

Un sondage mené auprès de 1 606 conducteurs canadiens a été réalisé en ligne entre le 18 et le 21 octobre 2024, à l’aide du panel en ligne de Léger. Un échantillon probabiliste de même taille donnerait une marge d’erreur de plus ou moins 2,4 %, 19 fois sur 20.

