DBV Technologies annonce son intention de modifier le ratio d'ADS

DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT—CUSIP:23306J200), une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans les options de traitement des allergies alimentaires et d'autres conditions immunologiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits (« la Société »), a annoncé aujourd'hui son intention de modifier le ratio de ses American Depositary Shares ("ADS") par rapport à ses actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de 0,10 euros (10 centimes d’euros) par action, et négociées sur le segment B d’Euronext (les « Actions Ordinaires », ou une « Action Ordinaire »).

La Société prévoit de modifier le ratio ADS, en passant du ratio ADS actuel d'un (1) ADS pour une (1) Action Ordinaire à un nouveau ratio ADS d'un (1) ADS pour cinq (5) Actions Ordinaires (le "Changement de Ratio ADS").

Le Changement de Ratio ADS devrait être effectif le 29 novembre2024 (la "Date d'Effet »).

Le Changement de Ratio ADS vise à permettre à la Société de se conformer à nouveau à l'exigence du Nasdaq d’un cours plancher pour ses ADS supérieur à 1 dollar américain (« USD »).

Pour les détenteurs enregistrés d'ADS (les "Détenteurs ADS"), le Changement de Ratio ADS aura pour effet de diviser le nombre d'ADS par cinq.

À la Date d'Effet, les Détenteurs ADS détenus sous forme de certificats devront obligatoirement restituer leurs ADS certifiés à Citibank N.A (« la Banque Dépositaire ») pour annulation, et recevront un (1) nouvel ADS en échange de cinq (5) ADS existants restitués.

Les Détenteurs ADS sans certificat dans le système d'enregistrement direct ("DRS") et dans The Depository Trust Company ("DTC") verront leurs ADS automatiquement échangés et n'auront aucune action à entreprendre. L'échange de cinq (5)ADS existants (les « Anciens ADS ») contre un (1) nouvel ADS (les « Nouveaux ADS ») aura lieu automatiquement à la Date d'Effet, les Anciens ADS étant annulés et les Nouveaux ADS émis par la Banque Dépositaire.

Les Nouveaux ADS continueront à être négociés sur le Nasdaq Stock Market sous le symbole "DBVT".

Aucune fraction de Nouveaux ADS ne sera émise dans le cadre du Changement de Ratio ADS. Les droits fractionnaires à de Nouveaux ADS seront agrégés et vendus par la Banque Dépositaire, et le produit net de la vente de ces droits fractionnaires (après déduction des frais, des taxes et des dépenses) sera distribué en espèces entre les Détenteurs ADS concernés par la Banque Dépositaire.

Le Changement de Ratio ADS n'aura aucun impact sur les Actions Ordinaires, et aucune Action Ordinaire ne sera émise ou annulée dans le cadre du Changement de Ratio ADS.

En conséquence du Changement de Ratio ADS, le prix de négociation des Nouveaux ADS devrait augmenter proportionnellement, bien que la Société ne puisse garantir que le prix de négociation des Nouveaux ADS soit égal ou supérieur au quintuple du prix de négociation des Anciens ADS.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l'étude de l'utilisation de sa plateforme technologique exclusive, Viaskin™, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l'anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l'immunothérapie épicutanée (EPIT™), la plateforme Viaskin est conçue pour dispenser des quantités de microgrammes d'un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L'EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l'allergie sous-jacente d'un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l'allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s'est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d'allergies alimentaires. Les programmes d'allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec Viaskin Peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l'arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Capital Select Market (symbole: DBVT).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations, y compris l'impact attendu de la modification du ratio ADS sur le cours de bourse de DBV et la capacité à maintenir la conformité avec l'exigence du prix minimum de l'offre sur le Nasdaq. Ces déclarations prospectives et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la vente des produits candidats de DBV Technologies n’a été autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document, figurent les incertitudes liées généralement à la recherche et au développement, aux études cliniques et aux examens et approbations réglementaires qui s’y rapportent ainsi que la capacité de DBV Technologies à mener avec succès ses mesures de discipline budgétaire. Une liste et une description plus en détail des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux énoncés dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, y compris dans le rapport trimestriel de DBV sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre2024, déposé auprès de la SEC le 6 novembre2024, et les documents et rapports futurs déposés par DBV auprès de l'AMF et la SEC.

Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Viaskin et EPIT sont des marques commerciales de DBV Technologies.

