Demand for Meat Packing Paper Market Set to Grow at 4.50% CAGR from 2024 to 2034, Driven by Meat Safety and Packaging Innovation | Future Market Insights, Inc.

The demand for meat packing paper in the United States is projected to grow at a 3.50% CAGR through 2034. This growth is driven by the rising emphasis on food safety and hygiene, prompting meat manufacturers to invest in high-quality packaging materials to preserve product integrity.

NEWARK, Del, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- According to industry experts at Future Market Insights, the global market for meat packing paper is set to experience steady growth over the next decade. Driven by an increasing demand for sustainable and efficient packaging solutions within the meat industry, the market is projected to achieve a CAGR of 4.5% from 2024 to 2034. In 2024, the meat packing paper market is expected to generate approximately USD 195 million. By 2034, this figure is anticipated to rise significantly, reaching an estimated USD 310 million.



As consumer demand for fresh and safe meat products continues to rise, companies in the hotels, restaurants, and cafes (HoReCa) sector, as well as household markets, are increasingly prioritizing meat safety. To ensure the meat remains fresh during transport and storage, the use of meat packing paper has become an essential part of the industry.

Meat packing paper plays a critical role in the preservation of various types of meat, including beef, pork, poultry, seafood, and other products like lamb and goat. As consumers become more discerning about the quality and safety of their food, the packaging industry is responding to meet these evolving demands.

One key to success in the competitive meat packaging market is innovation. The importance of research and development in meeting the needs of the market. Companies that focus on creating packaging solutions with improved qualities such as enhanced moisture resistance, greater durability, and increased recyclability will be well-positioned for success. These innovations will help meet evolving regulatory standards while ensuring that meat products retain their freshness throughout the supply chain.

In addition to product innovation, sustainable practices are becoming a major differentiator in the packaging industry. Consumers, particularly those concerned with environmental impact, are increasingly prioritizing eco-friendly packaging options. Companies that focus on using sustainable materials, reducing waste, and implementing energy-efficient manufacturing processes will not only appeal to these environmentally conscious consumers but will also strengthen their brand reputation in a competitive market.

Collaboration across the supply chain is another avenue for growth. By working closely with retailers, meat producers, and other stakeholders, companies can better understand market trends, access new distribution channels, and co-develop customized packaging solutions that meet the specific needs of each partner. This collaborative approach will drive reciprocal growth and allow companies to expand their market reach while offering tailored solutions to their customers.

"The meat packing paper market is poised for steady growth, driven by increasing demand for sustainable and hygienic packaging solutions. As consumers prioritize eco-friendly alternatives, the shift towards biodegradable and recyclable meat packing papers is gaining momentum," Says a Lead Consultant Ismail Sutaria in Packaging at Future Market Insights (FMI).

Regional Insights into the Meat Packing Paper Market

Countries CAGR from 2024 to 2034 The United States 3.50% Canada 2.40% Germany 3.30% Italy 4.30% South Korea 5.90%

Key Takeaways: Meat Packing Paper Market

The meat packing paper market achieved a 4.20% CAGR from 2019 to 2023.

In the United States, demand for meat packing paper is expected to grow at a 3.50% CAGR through 2034 due to several influencing factors.

Canadian companies in the meat packing paper sector are focusing on key strategies to boost demand, projecting a 2.40% CAGR through 2034.

Germany's meat packaging paper market is driven by the development of active packaging solutions, leading to a 3.30% CAGR through 2034.

Italy has introduced vacuum skin packaging (VSP) technology, propelling its meat packing paper sector with a 4.30% CAGR through 2034.

South Korea is innovating with smart packaging solutions, which are expected to drive a 2.40% CAGR through 2034 in the meat packing paper industry.

Bleached paper is anticipated to dominate the meat packing industry, securing 67% market share in 2024.

The HoReCa (hotels, restaurants, and cafes) sector is projected to consume a significant amount of meat packing paper, capturing 59% market share in 2024.

Explore In-Depth Analysis—Click Here to Access the Report!

Prominent Drivers of the Meat Packing Paper Market

Growing Demand for Processed Meat Products: The increasing consumption of processed and packaged meat products globally is driving the demand for meat packing paper. As more consumers seek convenient, hygienic, and ready-to-eat meat products, the need for high-quality meat packing materials grows. Focus on Food Safety and Hygiene: Stringent regulations and consumer concerns about food safety are prompting meat processors to use specialized packing materials that ensure the hygiene and preservation of meat products. Meat packing paper is widely used to prevent contamination and maintain the freshness of meat. Sustainability and Eco-Friendly Packaging Trends: As the packaging industry moves toward sustainable solutions, the demand for biodegradable and recyclable meat packing paper has surged. This shift towards environmentally friendly alternatives is fueling market growth as more companies adopt paper-based packaging to replace plastic. Increase in Meat Exports: The expansion of global trade and the increasing export of meat products are propelling the demand for meat packing paper. Packaging solutions that comply with international food safety standards are crucial for the transportation and sale of meat in various regions. Rising Consumer Preference for Fresh and Natural Products: As consumers become more health-conscious and prefer fresh, natural products, the demand for packaging materials that preserve the quality and appearance of meat has grown. Meat packing paper helps maintain the integrity of the meat, supporting the trend toward minimally processed, fresh products.



Competitive Landscape of the Meat Packing Paper Market

Convenience is prioritized in the United States, with options for portion control and easy-open packaging. Freshness and safety are also prioritized, and moisture-resistant fabrics are made with cutting-edge technology. Sustainability is a key differentiator in Europe, where recyclable, biodegradable, and environmentally friendly packaging are highly valued.

European companies place a high importance on utility. Their packaging is designed to retain product quality and extend shelf life while adhering to high standards and meeting consumer need for environmentally friendly alternatives.

The Key Players in This Market Include:

WestRock Company

Georgia-Pacific LLC

Reynolds Consumer Products

Novolex

EcoQuality Inc.

Griff Paper and Film

Delta Paper US

Ahlstrom-Munksjö Oyj

BPM Inc.

Buckeye Paper, Inc.

McNairn Packaging

Oren International

Riverside Paper Co

Ross & Wallace Paper Products Inc.

Fulton International Industry Limited



Recent Developments

In 2024, Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) and Berry Global Group, Inc., leaders in the packaging business, developed a recyclable barrier solution for thermoformed items, plastic tubes, jars, and bottles utilizing MXD6. It is an excellent barrier resin that MGC produces.

Without using ethylene vinyl alcohol (EVOH), this novel barrier solution offers a barrier in food packaging that helps preserve and prolong the shelf life of food. MXD6 solves the performance and compatibility constraints of EVOH, particularly limited recyclability and reprocessing difficulties such as deterioration and/or contamination. It is recyclable up to 12% loading and provides an alternative during material shortages.

Key Segments Profiled in the Meat Packing Paper Market

By Material Type:

Bleached Paper

Unbleached Paper

By Product Type:

White Paper

Peach Treated Paper

Gardenia Paper



By Basis Weight (GSM):

Up to 50 GSM

51 to 125 GSM

126 GSM and Above



By Application:

Beef

Pork

Poultry

Seafood

Others (Lamb, Goat)



By End Use:

Hotels, Restaurants and Cafes (HoReCa)

Household Use

By Region:

North America

Latin America

Western Europe

Eastern Europe

South Asia and Pacific

East Asia

The Middle East & Africa



Authored by:

Ismail Sutaria (Lead Consultant, Packaging and Materials) has over 8 years of experience in market research and consulting in the packaging & materials industry. Ismail’s strength lies in identifying key challenges faced by the client and offering logical and actionable insights to equip the clients with strategic decision-making power.

Ismail has been an instrumental part of several transformational consulting assignments. His key skills include competitive benchmarking, opportunity assessment, macroeconomic analysis, and business transformation advisory. Ismail is an MBA holder in Marketing and has a Bachelor’s Degree in Mathematics.

Have a Look at Related Research Reports on the Packaging Domain:

The demand for meat packaging is steadily increasing due to growing consumer preference for convenience, food safety, and sustainable packaging solutions that extend shelf life and maintain product quality.

The global sales of processed meat packaging are estimated to be worth USD 1.7 billion in 2024 and are anticipated to reach a value of USD 2.2 billion by 2034. Sales are projected to rise at a CAGR of 3.0% over the forecast period between 2024 and 2034.

Meat, Poultry, and Seafood Packaging refers to the materials, processes, and methods used to package fresh or processed meat, poultry, and seafood products for distribution, storage, and sale. This type of packaging is designed to protect the products, maintain their freshness, extend shelf life, and ensure food safety.

The butchers paper market is predicted to be worth USD 262.9 million in 2023 and to increase at a CAGR of 4.6% between 2023 and 2033, reaching USD 412.3 million by 2033.

The growth of meat interleaving paper is driven by increasing demand for hygienic packaging solutions, enhancing product freshness, and supporting sustainable practices in the food industry, particularly within meat processing and packaging.

The North America fresh meat packaging market is expected to attain a valuation of USD 724.4 million in 2023 and is projected to reach USD 1,070.9 million by 2033.

The demand for paper cores is steadily increasing due to their versatile applications in industries such as packaging, textiles, and construction, driving growth in sustainable and cost-effective core solutions.

The paper recycling market is anticipated to be worth USD 7.5 billion in 2024. For 2023, the value was tipped to be USD 7.1 billion. The market is expected to grow at a moderate rate over the period from 2024 to 2034, with a CAGR of 5.7%.

The growing demand for flexible packaging paper is driven by increasing consumer preferences for eco-friendly, lightweight, and recyclable packaging solutions across industries like food, beverages, and personal care products.

The increasing demand for plant-based meat packaging is driven by consumer preferences for sustainable, eco-friendly solutions, prompting innovations in biodegradable, recyclable, and functional packaging materials tailored to plant-based food products.

German Translation

Laut den Branchenexperten von Future Market Insights wird der globale Markt für Fleischverpackungspapier in den nächsten zehn Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnen. Angetrieben von einer steigenden Nachfrage nach nachhaltigen und effizienten Verpackungslösungen in der Fleischindustrie wird der Markt von 2024 bis 2034 voraussichtlich eine CAGR von 4,5 % erreichen. Im Jahr 2024 wird der Markt für Fleischverpackungspapier voraussichtlich rund 195 Mio. USD erwirtschaften. Bis 2034 soll diese Zahl deutlich steigen und schätzungsweise 310 Millionen US-Dollar erreichen.

Da die Nachfrage der Verbraucher nach frischen und sicheren Fleischprodukten weiter steigt, legen Unternehmen im Hotel-, Restaurant- und Café-Sektor (HoReCa) sowie auf den Haushaltsmärkten zunehmend Wert auf die Sicherheit von Fleisch. Um sicherzustellen, dass das Fleisch während des Transports und der Lagerung frisch bleibt, ist die Verwendung von Fleischverpackungspapier zu einem wesentlichen Bestandteil der Branche geworden.

Fleischverpackungspapier spielt eine entscheidende Rolle bei der Konservierung verschiedener Fleischsorten, darunter Rind, Schwein, Geflügel, Meeresfrüchte und andere Produkte wie Lamm und Ziege. Da die Verbraucher immer anspruchsvoller werden, was die Qualität und Sicherheit ihrer Lebensmittel angeht, reagiert die Verpackungsindustrie, um diesen sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden.

Vertiefende Analysen – klicken Sie hier, um auf den Bericht zuzugreifen!

Ein Schlüssel zum Erfolg auf dem umkämpften Markt für Fleischverpackungen ist Innovation. Die Bedeutung von Forschung und Entwicklung, um den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden. Unternehmen, die sich auf die Entwicklung von Verpackungslösungen mit verbesserten Eigenschaften wie verbesserter Feuchtigkeitsbeständigkeit, höherer Haltbarkeit und erhöhter Recyclingfähigkeit konzentrieren, sind für den Erfolg gut positioniert. Diese Innovationen werden dazu beitragen, die sich entwickelnden gesetzlichen Standards zu erfüllen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Fleischprodukte in der gesamten Lieferkette ihre Frische behalten.

Neben der Produktinnovation werden nachhaltige Praktiken zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal in der Verpackungsindustrie. Verbraucher, insbesondere diejenigen, die sich um die Umweltverträglichkeit sorgen, legen zunehmend Wert auf umweltfreundliche Verpackungsoptionen. Unternehmen, die sich auf die Verwendung nachhaltiger Materialien, die Reduzierung von Abfall und die Implementierung energieeffizienter Herstellungsprozesse konzentrieren, werden nicht nur diese umweltbewussten Verbraucher ansprechen, sondern auch ihren Markenruf in einem wettbewerbsintensiven Markt stärken.

Die Zusammenarbeit in der gesamten Lieferkette ist ein weiterer Weg für Wachstum. Durch die enge Zusammenarbeit mit Einzelhändlern, Fleischproduzenten und anderen Interessengruppen können Unternehmen Markttrends besser verstehen, neue Vertriebskanäle erschließen und gemeinsam maßgeschneiderte Verpackungslösungen entwickeln, die den spezifischen Bedürfnissen jedes Partners entsprechen. Dieser kollaborative Ansatz wird das gegenseitige Wachstum vorantreiben und es Unternehmen ermöglichen, ihre Marktreichweite zu erweitern und ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

"Der Markt für Fleischverpackungspapier ist bereit für ein stetiges Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach nachhaltigen und hygienischen Verpackungslösungen. Da die Verbraucher umweltfreundlichen Alternativen den Vorzug geben, gewinnt die Verlagerung hin zu biologisch abbaubaren und recycelbaren Fleischverpackungspapieren an Dynamik." Sagt ein leitender Berater Ismail Sutaria im Bereich Verpackung bei Future Market Insights (FMI).

Regionale Einblicke in den Markt für Fleischverpackungspapier

Länder CAGR von 2024 bis 2034 Die Vereinigten Staaten 3.50% Kanada 2.40% Deutschland 3.30% Italien 4.30% Südkorea 5.90%

Wichtige Erkenntnisse: Markt für Fleischverpackungspapier

Der Markt für Fleischverpackungspapier erzielte von 2019 bis 2023 eine CAGR von 4,20 %.

In den Vereinigten Staaten wird erwartet, dass die Nachfrage nach Fleischverpackungspapier bis 2034 aufgrund mehrerer Einflussfaktoren mit einer CAGR von 3,50 % steigen wird.

Kanadische Unternehmen im Bereich Fleischverpackungspapier konzentrieren sich auf Schlüsselstrategien zur Ankurbelung der Nachfrage und prognostizieren eine CAGR von 2,40 % bis 2034.

Der deutsche Markt für Fleischverpackungspapier wird durch die Entwicklung aktiver Verpackungslösungen angetrieben, was zu einer CAGR von 3,30 % bis 2034 führt.

Italien hat die Vakuum-Skin-Verpackungstechnologie (VSP) eingeführt und damit seinen Fleischverpackungspapiersektor mit einer CAGR von 4,30 % bis 2034 vorangetrieben.

Südkorea ist innovativ mit intelligenten Verpackungslösungen, die bis 2034 in der Fleischverpackungspapierindustrie voraussichtlich zu einer CAGR von 2,40 % führen werden.

Es wird erwartet, dass gebleichtes Papier die Fleischverpackungsindustrie dominieren und sich im Jahr 2024 einen Marktanteil von 67 % sichern wird.

Es wird prognostiziert, dass der HoReCa-Sektor (Hotels, Restaurants und Cafés) eine erhebliche Menge an Fleischverpackungspapier verbrauchen und im Jahr 2024 einen Marktanteil von 59 % erreichen wird.

Prominente Treiber des Marktes für Fleischverpackungspapier

Wachsende Nachfrage nach verarbeiteten Fleischprodukten: Der weltweit steigende Verbrauch von verarbeiteten und verpackten Fleischprodukten treibt die Nachfrage nach Fleischverpackungspapier an. Da immer mehr Verbraucher nach bequemen, hygienischen und verzehrfertigen Fleischprodukten suchen, wächst der Bedarf an hochwertigen Fleischverpackungsmaterialien. Fokus auf Lebensmittelsicherheit und Hygiene: Strenge Vorschriften und Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit veranlassen Fleischverarbeiter dazu, spezielle Verpackungsmaterialien zu verwenden, die die Hygiene und Konservierung von Fleischprodukten gewährleisten. Fleischverpackungspapier wird häufig verwendet, um Verunreinigungen zu verhindern und die Frische von Fleisch zu erhalten. Trends in Bezug auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Verpackungen: Da sich die Verpackungsindustrie in Richtung nachhaltiger Lösungen bewegt, ist die Nachfrage nach biologisch abbaubarem und recycelbarem Fleischverpackungspapier gestiegen. Diese Verlagerung hin zu umweltfreundlichen Alternativen treibt das Marktwachstum an, da immer mehr Unternehmen papierbasierte Verpackungen als Ersatz für Kunststoff einsetzen. Zunahme der Fleischexporte: Die Ausweitung des Welthandels und der zunehmende Export von Fleischprodukten treiben die Nachfrage nach Fleischverpackungspapier an. Verpackungslösungen, die den internationalen Standards für Lebensmittelsicherheit entsprechen, sind für den Transport und Verkauf von Fleisch in verschiedenen Regionen von entscheidender Bedeutung. Steigende Präferenz der Verbraucher für frische und natürliche Produkte: Da die Verbraucher immer gesundheitsbewusster werden und frische, natürliche Produkte bevorzugen, ist die Nachfrage nach Verpackungsmaterialien, die die Qualität und das Aussehen von Fleisch erhalten, gestiegen. Fleischverpackungspapier trägt dazu bei, die Unversehrtheit des Fleisches zu erhalten und unterstützt den Trend zu minimal verarbeiteten, frischen Produkten.



Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Fleischverpackungspapier

In den Vereinigten Staaten wird auf Bequemlichkeit Wert gelegt, mit Optionen für die Portionskontrolle und leicht zu öffnende Verpackung. Auch Frische und Sicherheit stehen im Vordergrund, und feuchtigkeitsbeständige Stoffe werden mit modernster Technologie hergestellt. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal in Europa, wo recycelbare, biologisch abbaubare und umweltfreundliche Verpackungen einen hohen Stellenwert haben.

Europäische Unternehmen legen großen Wert auf den Nutzen. Die Verpackungen sind so konzipiert, dass sie die Produktqualität erhalten und die Haltbarkeit verlängern, während sie gleichzeitig hohe Standards einhalten und das Bedürfnis der Verbraucher nach umweltfreundlichen Alternativen erfüllen.

Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören:

WestRock Unternehmen

Georgia-Pacific LLC

Reynolds Konsumgüter

Novolex

EcoQuality Inc.

Griff Papier und Folie

Delta Paper USA

Ahlstrom-Munksjö Oyj

BPM Inc.

Buckeye Papier, Inc.

McNairn Verpackung

Oren Deutschland

Riverside Paper Co

Ross & Wallace Paper Products Inc.

Fulton Internationale Industrie Limited



Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2024 entwickelten die Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) und die Berry Global Group, Inc., führend im Verpackungsgeschäft, eine recycelbare Barrierelösung für thermogeformte Artikel, Kunststofftuben, Gläser und Flaschen unter Verwendung von MXD6. Es ist ein ausgezeichnetes Barriereharz, das MGC herstellt.

Ohne den Einsatz von Ethylenvinylalkohol (EVOH) bietet diese neuartige Barrierelösung eine Barriere in Lebensmittelverpackungen, die dazu beiträgt, die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu erhalten und zu verlängern. MXD6 löst die Leistungs- und Kompatibilitätseinschränkungen von EVOH, insbesondere die eingeschränkte Recyclingfähigkeit und Wiederaufbereitungsschwierigkeiten wie Verschlechterung und/oder Kontamination. Es ist bis zu 12 % Beladung recycelbar und bietet eine Alternative bei Materialknappheit.

Schlüsselsegmente auf dem Markt für Fleischverpackungspapier

Nach Materialtyp:

Gebleichtes Papier

Ungebleichtes Papier

Nach Produkttyp:

Weißbuch

Pfirsichbehandeltes Papier

Gardenia Papier



Nach Flächengewicht (GSM):

Bis zu 50 g/m²

51 bis 125 g/m²

126 GSM und mehr



Nach Anwendung:

Rindfleisch

Schweinefleisch

Geflügel

Meeresfrüchte

Sonstiges (Lamm, Ziege)



Nach Endverwendung:

Hotels, Restaurants und Cafés (HoReCa)

Hausgebrauch

Nach Region:

Nordamerika

Lateinamerika

Westeuropa

Osteuropa

Südasien und Pazifik

Ostasien

Naher Osten und Afrika





