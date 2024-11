'The Garden of Europe' Program: Promoting Sustainable Consumption of Eu Apples and Kiwis

Garden of Europe

NEW DELHI, INDIA, November 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित "गार्डन ऑफ यूरोप" अभियान (2024-2027) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य सतत उपभोग को बढ़ावा देना है।

भारत में स्वस्थ खानपान की आदतों को प्रोत्साहित करना

अपने मिशन के तहत, गार्डन ऑफ यूरोप कार्यक्रम भारतीय उपभोक्ताओं को यूरोपीय कीवी और सेब में मौजूद आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की समृद्ध सामग्री के बारे में शिक्षित करता है।

स्थिरता

गार्डन ऑफ यूरोप कार्यक्रम यूरोपीय कीवी और सेब के पीछे के इको-फ्रेंडली और टिकाऊ खेती के तरीकों को भी उजागर करता है। इन फलों को चुनकर भारतीय उपभोक्ता खाद्य उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए स्थिरता की वैश्विक पहल में योगदान दे सकते हैं। यह पहल सचेत उपभोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लाभ होता है।

भारतीय भोजन में यूरोपीय फलों का समावेश

विविध और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध भारत में, यूरोपीय कीवी और सेब का उपयोग विभिन्न भारतीय व्यंजनों में किया जा सकता है, जैसे कि हल्के फलों के चाट से लेकर पारंपरिक मिठाई जैसे सेब का हलवा।

भारतीय उपभोक्ताओं के साथ जुड़ाव

ताजे और मौसमी उत्पादों के साथ भारतीय उपभोक्ताओं के गहरे जुड़ाव को समझते हुए, गार्डन ऑफ यूरोप कार्यक्रम रिटेल, बाजार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरएक्टिव अभियानों की एक श्रृंखला का आयोजन करेगा।

यह अभियान भारत में स्वस्थ खानपान और सतत जीवनशैली के प्रति बढ़ती जागरूकता के अनुरूप है। एक ऐसे देश में जहाँ भोजन परिवार और सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र बिंदु है, गार्डन ऑफ यूरोप कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक स्थायी और स्वास्थ्य-सचेत विकल्पों की ओर बदलाव को समर्थन देना है।

लाभार्थी

नेओपोलिस एग्रीनियो की कृषि सहकारी संस्था "एएस नेओपोलिस" और पोलिश फल और सब्जी वितरकों का संघ "फ्रूट यूनियन"।

यूरोपीय संघ में स्थायी फलों के उत्पादन और "गार्डन ऑफ यूरोप" के बारे में अधिक जानने के लिए www.appleandkiwi.eu पर जाएँ या QR कोड स्कैन करें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब पर भी अभियान के अपडेट और गतिविधियों का अनुसरण कर सकते हैं।

यूरोपीय संघ के बारे में

यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों के बीच एक अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक संघ है। यूरोपीय संघ सतत विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और उसकी कृषि नीतियाँ खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती हैं।

यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित। व्यक्त किए गए विचार और राय केवल लेखक (लेखकों) के हैं और जरूरी नहीं कि वे यूरोपीय संघ या यूरोपीय अनुसंधान कार्यकारी एजेंसी (REA) के विचारों को प्रतिबिंबित करें। न ही यूरोपीय संघ और न ही अनुदान प्राधिकरण के लिए उनकी ज़िम्मेदारी मानी जा सकती है।

यूरोपीय संघ उन अभियानों का समर्थन करता है जो उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों को बढ़ावा देते हैं।

