Monsha’at：透過總值逾 106 億沙特里亞爾的協議，Biban 2024 年大會加速沙特阿拉伯的創業轉型

利雅得,沙特阿拉伯, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 沙特阿拉伯王國Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha’at) 於 Biban24 大會的第四天,公佈了 16 項總值逾 106 億沙特里亞爾的協議,為重塑該國創業環境邁出了重要的另一步。

Monsha'at 不斷致力提高沙特阿拉伯企業家的能力,並加強該國的中小型企業基礎設施,同時正式公佈了一連串廣泛的協議,以分配大量的金融投資組合,為沙特阿拉伯迅速增長的企業家社群提供融資, 當中包括價值 31 億沙特里亞爾與 Tayseer Finance 合作的投資組合,以及價值 20 億沙特里亞爾與 Lendo Company 合作的投資組合。 Monsha’at 亦宣佈了價值 10 億沙特里亞爾與 Tarmeez Capital 合作的投資組合。 這些協議的目的是全力向中小型企業提供通往成功之路的踏腳石,並且協助以更流暢和便利的方式取得重要的工具及資源。

National Commercial Bank (NCB) 亦已公佈啟用 15 間新的分行,專門為中小型企業提供支援服務。 此外,Arab Bank 推出了「anb digital」平台,旨在協助中小型企業以電子方式提交融資申請、獲得初步批核及簽署合約。

在該國頭號中小型企業論壇 Biban24 的第四天,大會亦專門針對技能提升和能力構建,舉行了一連串的研討會及工作坊。 這些工作坊及研討會涵蓋多項主題和興趣領域,目的在於令來自該區及其他地區的參加者、與會者及企業家能獲得至關重要的見解、資源和聯繫。

活動由沙特阿拉伯王國 Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha’at) 主辦,於 Riyadh Front Exhibition & Conference Center 舉行。 這次聚會以「Global Destination for Opportunities」(全球機遇目的地)為主題,針對本地和國際企業家專注推動沙特阿拉伯創業生態系統的成長及發展。

因應個目標(以及 Vision 2030 的目的)一致,論壇將令參觀者及與會者置身於有利的創新氣氛中,並邀請參加者探索 9 個關鍵領域,或稱之為「門戶」。 這些領域包括「賦能」、「快速增長企業」、「資金與投資」、「初創」、「創新」、「電子商貿」、「開展」、「特許經營」及「市場」等門戶。

這些門戶都是專門領域,企業和企業家將有機會探索如何能更進一步並發揮其商業潛力。

