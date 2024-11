Monsha'at: Biban 2024 เร่งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการซาอุดีอาระเบียด้วยข้อตกลงมูลค่ากว่า 10.6…

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Small and Medium Enterprises General Authority แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย หรือ Monsha'at ได้ดำเนินการอีกก้าวสำคัญในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของผู้ประกอบการในซาอุดีอาระเบีย หลังจากที่ได้ประกาศข้อตกลง 16 ข้อ มูลค่ารวมกว่า 10.6 พันล้านริยาลซาอุดีอาระเบียในวันที่สี่ของการประชุม Biban24

นอกจากการขยายความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการซาอุดีอาระเบียและการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ SME ของซาอุดีอาระเบียแล้ว Monsha'at ยังได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงข้อตกลงมากมายในการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอทางการเงินจำนวนมากเพื่อจัดหาเงินทุนให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการของซาอุดีอาระเบียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วยพอร์ตโฟลิโอมูลค่า 3.1 พันล้านริยาลซาอุดีอาระเบียด้วยความร่วมมือกับ Tayseer Finance และพอร์ตโฟลิโอมูลค่า 2 พันล้านริยาลซาอุดีอาระเบียด้วยความร่วมมือกับ Lendo Company Monsha'at ยังได้ประกาศพอร์ตโฟลิโอมูลค่า 1 พันล้านริยาลซาอุดีอาระเบียด้วยความร่วมมือกับ Tarmeez Capital อีกด้วย ข้อตกลงเหล่านี้มุ่งหมายไปที่การเป็นบันไดสู่ความสำเร็จให้กับ SME และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่สำคัญได้อย่างราบรื่นและสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น

National Commercial Bank (NCB) ได้ประกาศเปิดตัวสาขาใหม่ 15 แห่งที่เน้นการสนับสนุน SME โดยเฉพาะ นอกจากนี้ Arab Bank ยังเปิดตัว “anb digital” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ SME สามารถส่งใบสมัครขอเงินทุน รับการอนุมัติเบื้องต้น และลงนามสัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

วันที่สี่ของงาน Biban24 ซึ่งเป็นฟอรัม SME ระดับเรือธงของซาอุดีอาระเบีย ยังเน้นย้ำถึงการยกระดับทักษะและการสร้างศักยภาพ โดยจัดสัมมนาและเวิร์กช็อปมากมาย เวิร์กช็อปและสัมมนาเหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อและเรื่องที่น่าสนใจ และจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการจากภูมิภาคนี้และทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ทรัพยากร และการติดต่อสัมพันธ์ที่สำคัญทั้งหมด

งานดังกล่าวจัดโดย Monsha’at ซึ่งเป็น Small and Medium Enterprises General Authority แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยจัดขึ้นที่ Riyadh Front Exhibition & Conference Center การมารวมตัวกันในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Global Destination for Opportunities โดยมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาระบบนิเวศการประกอบการของซาอุดีอาระเบียสำหรับผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ

ฟอรัมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายนี้ รวมถึงวัตถุประสงค์ของ Vision 2030 จะทำให้ผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมงานได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับเชิญให้สำรวจด้านหลักหรือ "ประตู" 9 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยประตูสู่ “การสร้างความสามารถ” “วิสาหกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว” “การระดมทุนและการลงทุน” “สตาร์ตอัป” “นวัตกรรม” “อีคอมเมิร์ซ” “การเริ่มต้น” “แฟรนไชส์” และ “ตลาด”

ประตูเหล่านี้เป็นด้านเฉพาะที่ธุรกิจและผู้ประกอบการจะได้รับโอกาสให้สำรวจวิธีการเข้าสู่ระดับต่อไปและเติมเต็มศักยภาพทางธุรกิจของตน

