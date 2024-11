モンシャーアト (Monsha’at)：ビバン24 (Biban 2024) において、106億サウジリヤル (約4,311億1,641万円) 以上の契約でサウジアラビアの起業家精神の変革を加速

サウジアラビア・リヤド発, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- サウジアラビア王国中小企業総局モンシャーアトは、ビバン24の4日目に総額106億サウジリヤル (約4,311億1,641万円) を超える16件の契約を発表し、サウジアラビアの起業家精神環境の再構築に向けて新たな重要な一歩を踏み出した。

モンシャーアトは、サウジアラビアの起業家を支援し、同国の中小企業インフラを強化するための継続的な取り組みを拡大し、サウジアラビアで急速に成長している起業家コミュニティへの融資に多額の金融ポートフォリオを割り当てるための幅広い契約を正式に発表した。 これには、テイシーア・ファイナンス (Tayseer Finance) との協力による31億サウジリヤル (約1,260億8,121万円) 相当のポートフォリオと、レンド・カンパニー (Lendo Company) との協力による20億サウジリヤル (約813億4,272万円) 相当のポートフォリオが含まれる。 モンシャーアトはまた、タルミーズ・キャピタル (Tarmeez Capital) との10億サウジリヤル (約406億7,136万円) のポートフォリオを発表した。 これらの契約は、中小企業に成功への足がかりを提供し、重要なツールやリソースへのよりシームレスで容易なアクセスを促進することに全面的に重点が置かれている。

国立商業銀行 (National Commercial Bank)(NCB) も、中小企業支援に特化した新しい15支店の開設を発表した。 さらに、アラブ銀行 (Arab Bank) は中小企業が融資申請を提出し、予備承認を受け、契約書に電子署名できるようにするために作られたプラットフォーム「anbデジタル (anb digital)」を立ち上げた。

サウジアラビアの主要中小企業フォーラムであるビバン24の4日目も、スキルアップと能力開発に重点が置かれ、さまざまなセミナーやワークショップが開催された。 多様なテーマと関心領域を網羅したこれらのワークショップとセミナーは、地域内外の参加者、出席者、起業家が極めて重要な洞察、リソース、つながりにアクセスできるようにするために開催された。

このイベントは、サウジアラビア王国中小企業総局のモンシャーアトが主催し、リヤドフロント展示会議センター (Riyadh Front Exhibition & Conference Center) で開催されている。 「グローバルな機会の目的地 (Global Destination for Opportunities)」というテーマで開催されたこの集会は、国内外の起業家のためにサウジアラビアの起業家エコシステムの成長と発展を促進することに重点を置いている。

この目標、そしてビジョン2030 (Vision 2030) の目的に沿って、フォーラムでは、来場者や参加者をイノベーションを促す雰囲気に浸らせ、参加者は9つの主要分野、つまり「ドア」を探索するよう招待される。 これには、「支援」、「急成長企業」、「資金調達と投資」、「スタートアップ」、「イノベーション」、「電子商取引」、「スタート」、「フランチャイズ」、「市場」のドアが含まれる。

これらのドアは、企業や起業家が次のレベルに到達し、ビジネスの可能性を実現する方法を探求する機会が与えられる専門分野である。

