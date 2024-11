Monsha'at: Biban 2024 acelera la transformación del empresariado saudí con acuerdos por valor de más de 10.600 millones de riyales saudíes

RIYADH, Arabia Saudí, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Small and Medium Enterprises General Authority (Autoridad General de Pequeñas y Medianas Empresas) del Reino de Arabia Saudí, Monsha'at, ha dado otro paso importante hacia la remodelación del tejido empresarial saudí, tras el anuncio de 16 acuerdos por valor de más de 10.600 millones de riyales saudíes (SAR) en la cuarta jornada de Biban24.

Con el fin de intensificar sus continuos esfuerzos para empoderar a los empresarios saudíes y reforzar la infraestructura de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del Reino, Monsha'at también anunció oficialmente una amplia selección de acuerdos para asignar importantes carteras financieras a la financiación de la comunidad de empresarios saudíes, en rápido crecimiento. Cabe destacar una cartera por valor de 3.100 millones de SAR, en colaboración con Tayseer Finance; así como una cartera valorada en 2.000 millones de riyales saudíes con Lendo Company. Monsha'at también anunció una cartera de 1.000 millones de SAR con Tarmeez Capital. La finalidad de dichos acuerdos es proporcionar a las PYMES los medios para alcanzar el éxito y facilitarles un acceso más ágil y rápido a herramientas y recursos vitales.

El National Commercial Bank (NCB) también anunció el lanzamiento de 15 nuevas sucursales especializadas en el apoyo a las PYMES. Por otra parte, Arab Bank lanzó la «anb digital», una plataforma creada para permitir a las PYMES presentar solicitudes de financiación, recibir aprobaciones preliminares y firmar contratos por vía electrónica.

En la cuarta jornada de Biban24 —el foro insignia de las PYME del Reino— también se hizo hincapié en la formación y el desarrollo de capacidades, con la celebración de una serie de seminarios y talleres. Estos talleres y seminarios, que cubren una amplia variedad de temas y áreas de interés, se celebraron para facilitar a los participantes, asistentes y empresarios de la región y de otros países el acceso a conocimientos, recursos y conexiones de gran relevancia.

Organizado por Monsha'at, la Small and Medium Enterprises General Authority (Autoridad General de Pequeñas y Medianas Empresas) del Reino de Arabia Saudí, el evento se celebra en el Riyadh Front Exhibition & Conference Center. Celebrado en torno al eslogan Global Destination for Opportunities, el encuentro se centra en impulsar el crecimiento y el desarrollo del ecosistema empresarial saudí para los empresarios locales e internacionales.

Con arreglo a este objetivo —y a los objetivos de la Vision 2030— el foro sumergirá a los visitantes y asistentes en una atmósfera propicia para la innovación, invitando a los participantes a explorar 9 áreas clave, o «Puertas». Entre ellas se encuentran las puertas «Habilitación», «Empresas de rápido crecimiento», «Financiación e inversión», «Nuevas empresas», «Innovación», «Comercio electrónico», «Puesta en marcha», «Franquicia» y «Mercado».

Estas puertas son áreas especializadas en las que las empresas y los empresarios tendrán la oportunidad de descubrir cómo alcanzar el siguiente nivel y desarrollar su potencial como emprendedores.

https://bibanglobal.sa/

