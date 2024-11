La nueva patente estadounidense del KFSHRC abre nuevos horizontes al tratamiento del cáncer de mama

RIAD, Arabia Saudí, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) ha anunciado un avance significativo en la ciencia de las células madre, al obtener una patente estadounidense para un método innovador y muy prometedor para el tratamiento del cáncer de mama y la medicina regenerativa.

Este enfoque innovador, desarrollado por los investigadores del KFSHRC Abdelilah Aboussekhra, Huda H. Al-Khalaf y Hazem Ghebeh, consiste en transformar células mamarias normales en células madre multipotentes utilizando métodos de cultivo especializados. Estas células madre han demostrado la capacidad de regenerar tejido mamario en modelos animales, y ofrecen nuevas posibilidades para la reconstrucción del tejido mamario y las terapias avanzadas contra el cáncer. La investigación fundacional en la que se basa esta patente se publicó en la revista «Molecular and Cellular Biology».

Esta innovación supone una base prometedora para el tratamiento personalizado del cáncer de mama, por la posibilidad de ofrecer mejores opciones de reconstrucción para las pacientes durante el postoperatorio. Más allá de su trascendencia en la medicina regenerativa, la técnica refleja la dedicación del KFSHRC por impulsar las terapias que salvan vidas y abordar las necesidades de las pacientes de cáncer de todo el mundo.

Esta patente se basa en el legado de 40 años del KFSHRC en innovación con células madre, marcado por más de 7649 trasplantes y más de 500 publicaciones de investigación. Como líder en terapias avanzadas, incluido el tratamiento localizado con células CAR-T para el cáncer, el KFSHRC sigue marcando nuevos hitos en atención personalizada e investigación médica transformadora para mejorar los resultados terapéuticos de pacientes a escala mundial.

Cabe destacar que el KFSHRC ha sido clasificado en primer lugar en Oriente Próximo y África y en el vigésimo lugar a nivel mundial, en la lista de los 250 mejores centros médicos académicos del mundo por segundo año consecutivo, y reconocido como la marca sanitaria más valiosa del Reino y de Oriente Próximo, según la clasificación 2024 de Brand Finance. Además, ese mismo año la revista «Newsweek» lo incluyó entre los 250 mejores hospitales del mundo y en la lista de los mejores hospitales inteligentes del mundo para 2025. Para obtener más información, visite www.kfshrc.edu.sa o póngase en contacto con nuestro gabinete de prensa escribiendo a mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d130b9c-e2ba-43b3-8793-2eac41e0d912

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.