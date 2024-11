EBC Financial Group רושמת סימן מסחרי בצ'ילה, ומחזקת את טביעת הרגל שלה באמריקה הדרומית

סנטיאגו, צ'ילה, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

EBC Financial Group (EBC) גאה להכריז על רישום מוצלח של הסימן המסחרי שלה בצ'ילה, ציון דרך שמחזק את טביעת הרגל של EBC באמריקה הדרומית, ומחזק את מחויבותה להתרחבות אחראית בשוק והגנה על משקיעים. מהלך אסטרטגי זה משקף את מסירותה של EBC לשמור על שלמות המותג ולבסס נוכחות מהימנה באחד מהשווקים הפיננסיים הדינמיים ביותר בדרום אמריקה.





הרחבת ההשפעה של EBC באמריקה הלטינית

שוק המרת המט"ח הצומח במהירות של צ'ילה והשיפורים הרגולטוריים האחרונים שלה הופכים אותה לאזור משמעותי להתרחבות של EBC. נציבות השוק הפיננסי (CMF), הרשות הרגולטורית הראשית של צ'ילה, הציגה הנחיות מחמירות יותר להתנהלות השוק שעיצבה מחדש את המערכת הפיננסית של המדינה כדי להרתיע התנהגות פיננסית בלתי הולמת ולשפר את האחריות. עם הגנות גדולות יותר עבור המשקיעים ותקני שקיפות משופרים, צ'ילה הפכה למרכז למסחר פיננסי אחראי.

רישום הסימן המסחרי של EBC משמש כאמצעי מרכזי להגנה על הקניין הרוחני שלה בשוק המתפתח במהירות. בעת שצ'ילה פועלת לאכיפת סטנדרטים גבוהים יותר של יושרה פיננסית ומתבססת כמודל לרגולציה באזור, המאמצים של EBC להבטיח את נוכחות המותג שלה עולים בקנה אחד עם ציפיות רחבות יותר של התעשייה לשקיפות תפעולית והגנה על קניין רוחני באמריקה הדרומית.

ביסוס ההגנה על סימן המסחרי הזה בצ'ילה מהווה עוגן להתרחבות מתמשכת של EBC ברחבי האזור בו גופים רגולטוריים מתמקדים בהדרגה בשיפור האבטחה השוק. בעוד EBC בונה את טביעת הרגל שלה, הכרה רשמית זו במותג לא רק מגנה מפני הפרות בצ'ילה אלא תומכת במטרה של החברה לשרת באחריות לקוחות באמריקה הדרומית. היסודות הללו תומכים באסטרטגיה הרחבה יותר של EBC, בעת שהחברה מבססת הגנות דומות במדינות אחרות באמריקה הדרומית. צעדים אלה מבטיחים ש-EBC תמשיך להיות נוכחות מוכרת ומהימנה ככל שהנוף הרגולטורי הפיננסי באזור מתבגר.

העצמת משקיעי LATAM באמצעות הדרכה פיננסית והכשרה מעשית

המחויבות של EBC לתמוך במשקיעים באמריקה הלטינית חורגת מעבר להבטחת הגנות משפטיות. לאחרונה, EBC אירחה סדרת סמינרים למסחר בשוקי אמריקה הלטינית מרכזיים, כולל קולומביה, מקסיקו, צ'ילה וארגנטינה, במטרה לצייד משקיעים חדשים ומנוסים כאחד בידע מסחר מתקדם ובתובנות אסטרטגיות. בסמינרים אלה, הסוחרים המנוסים של EBC שיתפו הדרכה ביקורתית בנושאים כגון ניתוח פונדמנטלי וטכני, פסיכולוגיית מסחר ויישום אסטרטגיה יעילה - לצד הדגמות חיות של הפלטפורמה והכלים של EBC לשיפור קבלת החלטות המסחר.

יוזמה זו עולה בקנה אחד עם המטרה הרחבה יותר של EBC לטפח רשת גלובלית המחברת סוחרים עם מומחים בתעשייה, ומספקת להם הדרכה פיננסית שיטתית לנווט בשווקים מורכבים בביטחון. ההתמקדות של EBC בשליטה במסחר משקפת את מסירותה לבניית קהילה שבה למשקיעים יש גישה למשאבים ולכלים הדרושים כדי לממש את הפוטנציאל שלהם בסביבה מובנית ותומכת.

שותפויות גלובליות ויוזמות הסברתיות

מעבר להתרחבותה באמריקה הלטינית, EBC Financial Group מטפחת מעורבות גלובלית באמצעות שותפויות אסטרטגיות והסברה הדרכתית. בשיתוף עם המחלקה לכלכלה של אוניברסיטת אוקספורד, EBC ממשיכה לתת חסות לסדרת "מה כלכלנים באמת עושים" של המוסד, אשר מראה כיצד הכלכלה יכולה להציע פתרונות לכמה מהאתגרים הדחופים ביותר בעולם. עם פרק קרוב על מאקרו כלכלה ואקלים שצפוי להתרחש ב -14 בנובמבר 2024 בקרייסט צ'רץ' קולג', אוקספורד, EBC מחויבת לתמוך ביוזמות המניעות מעורבות קהילתית ושינוי חברתי, גישור על פערי מידע באמצעות הסברה ציבורית לטפח חברות בנות קיימא מונעות ידע.

EBC משמשת גם כשותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה. שותפות זו בת 3.5 שנים, שהושקה באפריל 2024, משתרעת על פני אסיה פסיפיק, אמריקה הלטינית, המזרח התיכון ואפריקה, ותואמת את המחויבות של EBC לשקיפות והגנה על משקיעים עם ערכי הכבוד, השאפתנות וההשפעה על הקהילה של FC Barcelona.

הנוכחות של EBC על במת LaLiga סיפקה נראות משמעותית במהלך משחקים בעלי פרופיל גבוה בשווקים כמו סין רבתי, וחיברה את המותג עם קהלים מגוונים באזורים גלובליים מרכזיים. חשיפה זו מחזקת את הנראות של EBC בקרב קהילת הספורט, ומדגישה את מחויבותה לגישור בין עולם הפיננסים לספורט. על ידי יישור קו עם מועדון מוכר ברחבי העולם כמו מועדון הכדורגל ברצלונה, EBC מחזקת את נוכחותה בקרב קהלים חדשים ותומכת במשימתה להתחבר לאוהדים וסוחרים ברחבי העולם.

צמיחת מותג גלובלי בשווקים מפותחים ומתעוררים

כשהסימן המסחרי שלה רשום כעת בצ'ילה, EBC Financial Group ערוכה להתרחבות גלובלית נוספת, ונשארת איתנה במשימתה לספק שירותים פיננסיים אמינים, יעילים ותחרותיים. נכון להיום, EBC Financial Group הבטיחה רישום סימנים מסחריים במספר שווקי מפתח, כולל הונג קונג, טייוואן, בריטניה, אינדונזיה, מלזיה, הודו, יפן, סינגפור, צ'ילה ופרו. הישג זה באמריקה הלטינית מחזק את נוכחות המותג הגלובלית של EBC, ומבטיח ללקוחות ברחבי העולם ליהנות מהסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה פיננסית.

אודות EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה בחבילת השירותים המקיפה שלה הכוללת תיווך פיננסי, ניהול נכסים ופתרונות השקעה מקיפים. EBC ביססה במהירות את מעמדה כחברת ברוקרים גלובלית, עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים כגון לונדון, הונג קונג, טוקיו, סינגפור, סידני, איי קיימן, וברחבי שווקים מתעוררים באמריקה הלטינית, דרום מזרח אסיה, אפריקה והודו. EBC פונה לקהל לקוחות מגוון של משקיעים מקצועיים, פרטיים ומוסדיים ברחבי העולם.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרים על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -30 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015. EBC דוגלת בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחה שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, המציעה שירותים מיוחדים באזורים כגון אסיה, אמריקה הלטינית LATAM, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. EBC היא גם השותפה של United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, שמטרתו לשפר את תוצאות הבריאות העולמיות. החל מפברואר 2024, EBC תומכת בסדרת המעורבות הציבורית "מה כלכלנים באמת עושים" של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, הסרת המסתורין מהכלכלה ויישומה לאתגרים חברתיים מרכזיים כדי לשפר את ההבנה והדיאלוג הציבוריים.

רישום הסימן המסחרי הרשמי של EBC Financial Group בצ'ילה באמצעות הבטחת הסימן המסחרי שלה בצ'ילה, EBC Financial Group מחזקת את נוכחות המותג שלה ואת מאמצי ההגנה על משקיעים באמריקה הלטינית.

