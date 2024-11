Angeline Pompei lancia The Bilingual Book Company con audiolibri bilingue per bambini

The Bilingual Book Company The Bilingual Book Company Angeline Pompei

La nuova azienda offre audiolibri bilingue per bambini con traduzioni riga per riga, disponibili sul suo sito web.

ROMA, LAZIO, ITALY, November 12, 2024 / EINPresswire.com / -- L’innovatrice nell’apprendimento delle lingue Angeline Pompei ha creato The Bilingual Book Company , offrendo audiolibri bilingue basati sull’apprendimento per interesse, sia per bambini che per studenti di lingue. Propone audiolibri bilingue per bambini affinché possano leggere e ascoltare argomenti che interessano loro per apprendere efficacemente una nuova lingua e integrarla nelle loro attività o routine quotidiane.“Perché i bambini o gli studenti adulti di lingue imparino una lingua, devono praticarla ogni giorno”, ha dichiarato. “Per fare qualcosa ogni giorno, devi apprezzarla. Questo ci riporta all’idea di apprendimento basato sugli interessi. Dobbiamo rendere l’apprendimento delle lingue piacevole affinché diventi parte dei nostri rituali quotidiani.”Le selezioni di The Bilingual Book Company permettono ai bambini di scegliere un argomento affascinante e impararlo in due lingue, in modo che l’apprendimento linguistico non sia l’unico obiettivo. “Avendo una grande varietà di libri, i bambini non solo imparano la lingua, ma esplorano anche i loro interessi”, ha affermato Angeline Pompei. “Avere una vasta gamma di libri permette inoltre ai bambini di scegliere cosa vogliono leggere o imparare, rendendoli fiduciosi nella loro capacità di apprendere per tutta la vita.”The Bilingual Book Company offre una raccolta di audiolibri bilingue con traduzioni riga per riga su argomenti selezionati per ispirare l’amore per l’apprendimento nei bambini e migliorare le competenze linguistiche degli studenti di lingue. “Vogliamo tutti che i nostri bambini amino imparare. Gli audiolibri bilingue stimolano la curiosità e incoraggiano i bambini a esplorare i loro interessi in due lingue”, ha dichiarato.La raccolta per i giovani lettori dai quattro anni in su include titoli come “Le persone nel mio quartiere”, “Quando sarò grande” e “I luoghi che ho visitato”. “La maggior parte dei bambini inizia a imparare a leggere all’età di 4 anni. Se tuo figlio sta iniziando a leggere, perché non normalizzare la lettura in due lingue?” Angeline crede che i giovani lettori possano imparare a comunicare in due lingue semplicemente leggendo in due lingue fin dal momento in cui iniziano a leggere. La raccolta per lettori avanzati o studenti di lingue include argomenti affascinanti per bambini, come le stelle e lo spazio, gli animali e i loro ambienti e le città del mondo. La varietà degli argomenti incoraggia i bambini a leggere e ascoltare una lingua target ogni giorno per acquisire fluidità.C’è anche una sezione dedicata all’apprendimento delle lingue, che offre una vasta biblioteca audio di vocabolario bilingue e una sezione di pronomi e coniugazione dei verbi bilingue. Sebbene i suoi libri siano basati sull’apprendimento per interesse, la sua sezione di apprendimento delle lingue si concentra sul far riconoscere i modelli e usare tutti i sensi per imparare la lingua.“Per imparare davvero una lingua velocemente, è necessario vedere i modelli, ascoltare la lingua target, leggere o parlare e scrivere”, ha detto. Nella sezione di apprendimento delle lingue, ogni coniugazione verbale bilingue viene ripetuta in testo e audio. Questo aiuta gli studenti di lingue a vedere e ascoltare i modelli nei tempi passato, presente e futuro in forma bilingue. Le traduzioni visive riga per riga rendono facile per gli studenti di lingue e i bambini vedere i pronomi, i verbi e il vocabolario corrispondenti in due lingue.Angeline conosce l’apprendimento delle lingue grazie alla sua profonda esperienza personale. Da adulta che ha imparato le lingue, ha notato una carenza di materiali di qualità per la pratica delle lingue straniere. Ha usato la sua formazione, compreso un diploma in ingegneria aerospaziale e una certificazione di insegnamento (inglese come seconda lingua), per risolvere il problema da sola.“Ho creato il mio materiale, che consisteva semplicemente in traduzioni riga per riga in inglese-spagnolo e inglese-francese”, ha detto in un’intervista esclusiva. “Ho iniziato a produrre libri bilingue e ho fatto un passo ulteriore creando audiolibri bilingue, utilizzando voci artificiali che imitano parlanti autentici di inglese, spagnolo e francese, permettendo agli ascoltatori di seguire il testo.” I suoi audiolibri bilingue e materiali di apprendimento sono attualmente disponibili in nove lingue ampiamente parlate: inglese, spagnolo, francese, italiano, portoghese, tedesco, mandarino, coreano e giapponese.Canadese di origine filippina/cinese e italiana, Angeline parla diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese e italiano. È stata inizialmente ispirata a creare canzoni per adulti per imparare l’inglese, permettendo alle persone di vari Paesi di apprendere l’inglese passivamente attraverso la musica. Spera che più persone possano imparare le lingue per creare più opportunità di lavoro nei loro Paesi d’origine o online, specialmente poiché i lavori a distanza stanno diventando sempre più diffusi. Il suo album “Verbiage” è una raccolta di canzoni per insegnare l’inglese agli adulti, disponibile su tutte le piattaforme di streaming.The Bilingual Book Company offre audiolibri bilingue che abbinano l’nglese a diverse lingue. Per saperne di più e iniziare ad ascoltare gli audiolibri bilingue, visita https://thebilingualbookcompany.com Informazioni su Angeline PompeiAngeline Pompei è un’imprenditrice, artista e studentessa adulta di lingue con un diploma in ingegneria aerospaziale e una certificazione TELF per insegnare l’inglese a livello internazionale come seconda lingua. È anche una Prompt Engineer certificata in IA. Fondatrice e CEO di Learn English Fast , ha creato The Bilingual Book Company, che comprende la serie unica di libri bilingue riga per riga di Angeline Pompei per l’apprendimento delle lingue. Come artista e cantautrice, ha creato l’album “Verbiage”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Verbiage è una raccolta di canzoni che sembrano canzoni normali, ma mirano a insegnare l’inglese attraverso temi di grammatica nascosta, vocabolario e coniugazione dei verbi attraverso la musica. L’album “Verbiage” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Il suo canzoniere che accompagna l’album “Verbiage” è disponibile gratuitamente sul suo sito https://LearnEnglishFast.com Angeline Pompei, un’imprenditrice con 20 anni di esperienza nella cura della pelle e nel marketing nel settore, è una persona poliedrica che utilizza tutta la sua esperienza per insegnare l’inglese agli adulti tramite l’apprendimento basato sugli interessi, materiali bilingue e musica. Tutte le risorse di Learn English Fastsono disponibili sui suoi siti web LearnEnglishFast.com e TheBilingualBookCompany.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.