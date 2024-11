Hakeem של Walee Financial Services זכה בפרס המצוינות של פסטיבל הפינטק בסינגפור עבור מוצרי פינטק פורצי דרך

זכייה היסטורית למגזר הפינטק בפקיסטן בעת ש-Hakeem זוכה להכרה עולמית כפתרון ננו-מימון איסלמי חלוצי

סינגפור, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Walee Financial Services מכריזה בגאווה כי מוצר הפינטק פורץ הדרך שלה, Hakeem, זכה בפרס הפינטק פורץ הדרך במסגרת פרסי המצוינות של פסטיבל הפינטק בסינגפור (SFF) לשנת 2024. פרס זה, שהוגש בידי הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) בשיתוף PwC Singapore וארגון הפינטק הסינגפורי (SFA) מסמן את Hakeem ככוח מוביל שינוי להכללה פיננסית באמצעות הגישה החדשנית והאתית שלו לננו-מימון.

כנציגה היחידה של פקיסטן מבין מאגר מכובד של פיינליסטים גלובליים, ההכרה ב-Hakeem מהווה ציון אבן דרך לתעשיית הפינטק במדינה ומדגישה את הפוטנציאל שלה על הבמה העולמית. Hakeem היא אפליקציית הננו-מימון הראשונה בעולם שתואמת לחוקי השריעה, והיא פותחה באופן ייחודי להעצים קהילות מוחלשות עם פתרונות פיננסיים אתיים ונגישים. Hakeem, שנבנה לפי מודל מסחר תואם השריעה, מספק לאנשים הזדמנויות פיננסיות המכבדות את ערכיהם, תוך יצירת נתיב להעצמה פיננסית שהיא מכילה ואחראית כאחד.

"הזכייה בפרס הפינטק פורץ הדרך בפסטיבל הפינטק של סינגפור היא הישג מעורר גאווה עבור Walee Financial Services ועבור פקיסטן", אמר נושאד מינהאס (Noshad Minhas), מנכ"ל Walee Financial Services. "הפרס הזה מאשר את המשימה שלנו לספק פתרונות פיננסיים משפיעים, תואמי חוקי השריעה, המקדמים העצמה והכלה פיננסית", אמר וואקאס רמזאן, מנהל התפעול הראשי של Hakeem. " Hakeemזה יותר ממוצר - זו ההבטחה שלנו לבנות עצמאות פיננסית וכבוד עבור אלה שזקוקים לכך ביותר", הוסיף ח'ושבה חייאט (Khushba Hayat), שותף להשקעות ב-Walee Financial Services.

קישור להכרזה על המועמדים הסופיים לפרסי המצוינות של SFF:

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2024/mas-announces-finalists-for-the-2024-global-fintech-hackcelerator-and-fintech-excellence-awards

אודות Walee Group

Walee Financial Services היא חברת בת של Walee Technologies, היא חברה פיננסית חוץ בנקאית מורשית (Investment Finance Services) פינטק המציעה פתרונות פיננסיים חדשניים עם דגש על מימון אסלאמי. באמצעות מוצרי הננו-מימון האסלאמיים הדיגיטליים שלה, Walee Financial Services שואפת לספק תמיכה פיננסית נגישה ואתית לאנשים פרטיים ולעסקים קטנים. על ידי מינוף טכנולוגיה מתקדמת ויישור קו עם עקרונות אסלאמיים, Walee Financial Services מעצימה קהילות, מקדמת הכלה פיננסית ותורמת לפיתוח כלכלי בר קיימא בפקיסטן.

הורידו את אפליקציית Hakeem:

Android:

Google Play Store

iOS:

Apple App Store

לפניות עיתונאים צרו קשר:

press@hakeem.tech

למידע נוסף על Walee והשירותים הפיננסיים שלה, אנא בקרו באתר www.hakeem.tech .

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac4753b4-d71d-44d6-8479-d925b199ed23

