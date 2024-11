XS.com ฉลองการได้รับรางวัลแบรนด์ระดับโลกที่ทรงพลังที่สุดในงาน Smart Vision Summit

THAILAND, November 12, 2024 / Business News / -- หลังจากการเข้าร่วมงาน Smart Vision Investment Summit Egypt 2024 ได้อย่างประสบความสำเร็จ XS .com มีความภาคภูมิใจที่จะประกาศว่าได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในฐานะแบรนด์ระดับโลกที่ทรงพลังที่สุด รางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงการมีตัวตนและอิทธิพลของแบรนด์ XS.com ในอุตสาหกรรมฟินเทคและบริการทางการเงินระดับโลกงาน Smart Vision Investment Summit Egypt 2024 จัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน ณ The Nile Ritz-Carlton ไคโร ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและมืออาชีพจากอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในภูมิภาค MENA และอื่นๆ ผู้เข้าร่วมงานได้มีการพูดคุยเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตของการลงทุนและ โซลูชั่นการเงินที่เปลี่ยนแปลงซึ่งสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้XS.com ผู้นำระดับโลกด้านฟินเทค และบริการทางการเงินนำเสนอเทคโนโลยีการเทรดที่ล้ำสมัยและเข้าร่วมในหลายๆ เวที โดยเน้นถึงแนวทางที่สร้างสรรค์ในด้านการเทรดออนไลน์ในตลาดการเงินทั่วโลก"การได้รับรางวัลแบรนด์ระดับโลกที่ทรงพลังที่สุดนี้เป็นการยืนยันถึงการมีตัวตนและอิทธิพลของแบรนด์ในอุตสาหกรรมฟินเทคและบริการทางการเงินระดับโลกและการทุ่มเทเพื่อมอบประสบการณ์การเทรดที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าของเรา" Shadi Salloum ผู้อำนวยการภูมิภาค MENA ของ XS.com กล่าว "รางวัลนี้สะท้อนถึงการแสวงหาความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้งของเราและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน”รางวัลนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ XS.com ในการเสริมศักยภาพของเทรดเดอร์และนักลงทุนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สภาพคล่องระดับสถาบัน และบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ XS.com ยืนยันถึงความทุ่มเทในการส่งมอบคุณค่าอันยอดเยี่ยมและการตั้งมาตรฐานใหม่สำหรับคุณภาพในการเทรดออนไลน์XS.com ขอบคุณทีมงาน Smart Vision สำหรับการจัดงานที่ประสบความสำเร็จ และขอบคุณผู้เข้าร่วมงานและพันธมิตรทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการประชุมสุดยอดนี้ โบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลหลายรางวัลนี้ตั้งตารอที่จะมีส่วนร่วมกับเทรดเดอร์ต่อไปและส่งเสริมความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมในภาคการเงินดร. มูฮัมหมัด เอลโนซามี่ CEO และผู้ก่อตั้ง Smart Vision กล่าวว่า "ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศให้ XS.com เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ทรงพลังที่สุดในงาน Smart Vision Investment Summit Egypt 2024 รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการมีตัวตนของแบรนด์ XS.com ที่ไม่เหมือนใครและความพยายามในการตั้งมาตรฐานใหม่สำหรับคุณภาพในการเทรดออนไลน์"ในฐานะโบรกเกอร์ที่มีสินทรัพย์หลายประเภทระดับโลกที่มุ่งมั่นในการพัฒนาบริการการเทรดอย่างต่อเนื่อง XS.com ยังคงมุ่งเน้นในการตั้งมาตรฐานของอุตสาหกรรมและมอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งให้กับเทรดเดอร์เพื่อดำเนินการในตลาดที่ซับซ้อนของวันนี้เกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมาร์ทวิชั่นสมาร์ทวิชั่น (Smart Vision) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุดที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดทุนระหว่างประเทศและท้องถิ่นในด้านการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ และการจัดการประชุมระดับนานาชาติสมาร์ทวิชั่น (Smart Vision) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสามตำแหน่งสูงสุดในด้านการฝึกอบรมและนักเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและตลาดทุนในกลุ่มประเทศอาหรับ

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.