XS.com、スマート・ビジョン・サミット・エジプトにて「最も影響力のあるグローバル・ブランド賞」を受賞

JAPAN, November 12, 2024 / Business News / -- グローバルに展開するフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comはスマート・ビジョン・サミット・エジプト2024に参加し、『最も影響力のあるグローバルブランド』として評価され、存在感をアピールしました。11月9日及び10日にナイル・リッツ・カールトン・カイロで開催されたイベントには、中東・北アフリカ地域内外から業界の専門家が集まり、投資や最新金融テクノロジーについてのディスカッションや、ネットワークの場が設けられました。当イベントでXS.comは様々なパネルディスカッションに参加し、最先端のトレーディング技術を紹介しました。 XS .comのMENA地域ディレクター、シャディ・サルーム氏は「『最も影響力のあるグローバル・ブランド賞』を受賞し、業界のリーダーとして評価されたことを嬉しく思います。お客様に最先端の取引プラットフォームと金融サービスを提供するという取り組みの証です。」と述べました。この賞は、XS.comが提供する信頼性の高い革新的な技術及びサービスに対する取り組みが評価されたものです。XS.comは、スマート・ビジョン及びサミット参加者の皆様との関係構築を深め、金融業界のさらなる発展に貢献することを目指します。スマート・ビジョンのグローバルCEO兼創業者、モハメド・エルノザミー氏は「主催者として、XS.comが『最も影響力のあるグローバルブランド』に選ばれたことを発表でき、大変嬉しく思います。この賞は、XS.comのブランド力と、オンライン取引における高水準の技術とサービスを証明するものです。」と述べました。XS.comは、サービスの強化を継続的に行い、業界全体の運営や、市場のニーズに応える最先端のソリューションを提供することを目標としています。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。スマート・ビジョンについてスマート・ビジョンは、国際資本市場及び地域的な資本市場に特化し、研修、能力開発、国際会議の開催を専門としています。アラブ圏の金融セクターにおいて、金融の専門知識及び教育の分野でトップ3に入っています。

