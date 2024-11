XS.com célèbre la reconnaissance de sa marque mondiale la plus puissante lors du Sommet Smart Vision

FRANCE, November 12, 2024 / Business News / -- À la suite d'une participation réussie au Sommet Smart Vision Investment Égypte 2024, XS .com est fier d'annoncer avoir été récompensé par le prestigieux titre de « Marque mondiale la plus puissante ». Cette reconnaissance souligne la présence et l’influence inégalées de XS.com dans les secteurs mondiaux de la FinTech et des services financiers.Le Sommet Smart Vision Investment Égypte 2024, qui s’est tenu les 9 et 10 novembre au Nile Ritz-Carlton, au Caire, a rassemblé des experts financiers et des professionnels de l'industrie de la région MENA et au-delà. Les participants ont pris part à des discussions enrichissantes sur l’avenir de l’investissement et les solutions financières transformantes, créant ainsi un environnement dynamique pour l’échange de connaissances.XS.com, leader mondial de la FinTech et des services financiers, a mis en avant ses technologies de trading de pointe et a participé à divers panels, mettant en lumière son approche innovante du trading en ligne sur les marchés financiers mondiaux.« Recevoir le prix de la Marque mondiale la plus puissante est une preuve de notre présence et influence dans l'industrie mondiale de la FinTech et des services financiers, ainsi que de notre engagement à offrir une expérience de trading exceptionnelle à nos clients », a déclaré Shadi Salloum, Directeur régional MENA chez XS.com. « Cette distinction reflète notre quête incessante de l'excellence et notre engagement envers l'innovation dans le secteur des services financiers. »Ce prix met en avant l'engagement de XS.com à offrir aux traders et aux investisseurs des technologies avancées, une liquidité institutionnelle profonde et des services clients exceptionnels. En célébrant cette distinction prestigieuse, XS.com réaffirme son dévouement à fournir une valeur inégalée et à établir de nouveaux standards de qualité dans le trading en ligne.XS.com remercie l’équipe de Smart Vision pour l’organisation de cet événement réussi ainsi que tous les participants et partenaires qui ont contribué à son succès. Le broker, maintes fois récompensé, se réjouit de continuer son engagement auprès des traders et de favoriser des collaborations qui stimulent la croissance et l’innovation dans le secteur financier.Le Dr Mohammed Elnozamy, PDG mondial et fondateur de Smart Vision, a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer XS.com comme la Marque mondiale la plus puissante au Sommet Smart Vision Investment Égypte 2024. Cette distinction témoigne de la présence inégalée de XS.com et de ses efforts pour établir de nouveaux standards de qualité dans le trading en ligne. »Dans le cadre de son engagement continu à améliorer les services de trading, le courtier mondial multi-actifs reste concentré sur l’établissement de normes industrielles et sur la fourniture aux traders d'une plateforme robuste pour naviguer dans les complexités des marchés actuels.Revue de XS CompanyLe groupe XS (opérant sous la marque "XS" ou "XS.com") est un courtier mondial multi-actifs offrant l'accès à un large éventail de produits financiers.Établi en 2010 en Australie, XS.com est devenu un leader mondial dans les domaines de la FinTech, des services financiers et du trading en ligne. Il possède des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans le monde entier.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combiné à une expérience utilisateur efficace, une gestion des relations de haute qualité et un excellent support client.Avertissement sur les risques: Nos produits sont tardés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, avec la possibilité de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer de bien comprendre les risques encourus.À propos de Smart VisionSmart Vision est l'une des plus grandes sociétés d'expertise spécialisée dans les marchés de capitaux internationaux et locaux, dans le domaine de la formation, du développement des compétences et de l'organisation de conférences internationales.Smart Vision se classe parmi les trois meilleures dans le domaine de la formation et de l'expertise financière dans le monde arabe, en ce qui concerne le secteur financier et les marchés de capitaux.

