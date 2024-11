XS.com Celebra el Reconocimiento como Marca Global Más Poderosa en el Smart Vision Summit

MEXICO, November 12, 2024 / Business News / -- Tras una exitosa participación en el Smart Vision Investment Summit Egypt 2024, XS .com se enorgullece en anunciar que ha sido galardonada con el prestigioso título de Marca Global Más Poderosa. Este reconocimiento subraya la incomparable presencia e influencia de XS.com en la industria global de FinTech y servicios financieros.El Smart Vision Investment Summit Egypt 2024, celebrado el 9 y 10 de noviembre en The Nile Ritz-Carlton, El Cairo, reunió a destacados expertos financieros y profesionales de la industria de la región MENA y más allá. Los asistentes participaron en discusiones significativas sobre el futuro de la inversión y soluciones financieras transformadoras, creando un ambiente vibrante para el intercambio de conocimientos.XS.com, líder global en FinTech y servicios financieros, presentó sus tecnologías de trading de vanguardia y participó en varios paneles, destacando su enfoque innovador en el trading en línea en los mercados financieros globales."Recibir el premio a la Marca Global Más Poderosa es un testimonio de nuestra presencia e influencia en la industria global de FinTech y servicios financieros, y de nuestra dedicación a brindar una experiencia de trading excepcional a nuestros clientes", dijo Shadi Salloum, Director Regional de MENA en XS.com. "Este galardón refleja nuestra incesante búsqueda de la excelencia y nuestro compromiso con la innovación en la industria de servicios financieros".El premio destaca el compromiso de XS.com de empoderar a traders e inversores con tecnología avanzada, profunda liquidez institucional y servicios excepcionales al cliente. Al celebrar este prestigioso reconocimiento, XS.com reafirma su dedicación a ofrecer un valor sin igual y establecer nuevos estándares de calidad en el trading en línea.XS.com extiende su gratitud al equipo de Smart Vision por organizar un evento exitoso y a todos los asistentes y socios que contribuyeron al éxito del summit. El bróker galardonado con múltiples premios espera continuar su compromiso con los traders y fomentar colaboraciones que impulsen el crecimiento y la innovación en el sector financiero.El Dr. Mohammed Elnozamy, CEO Global y Fundador de Smart Vision, dijo: "Estoy encantado de anunciar a XS.com como la Marca Global Más Poderosa en el Smart Vision Investment Summit Egypt 2024. Este premio es un testimonio de la incomparable presencia de marca de XS.com y sus esfuerzos por establecer nuevos estándares de calidad en el trading en línea".Como parte de su compromiso continuo de mejorar los servicios de trading, el bróker global multi-activos se mantiene enfocado en establecer estándares industriales y proporcionar a los traders una plataforma robusta para navegar las complejidades de los mercados actuales.Revisión de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un broker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en las industrias fintech, de servicios financieros y de trading online, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en todo el mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y brokers de todo el mundo acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinada con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y un excelente soporte al cliente.Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos, y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.Acerca de Smart VisionSmart Vision es una de las casas de experiencia más grandes especializadas en los mercados de capitales locales e internacionales, en el ámbito de la capacitación, desarrollo de habilidades y organización de conferencias internacionales.Smart Vision se clasifica entre las tres principales entidades en el campo de la capacitación y la experiencia financiera en el mundo árabe, dentro del sector financiero y los mercados de capitales.

