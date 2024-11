Spryker distinguée Leader dans la catégorie e-commerce du rapport Magic Quadrant™ 2024

Spryker se place en tête des acteurs les plus visionnaires du marché

BERLIN et NEW YORK, 10 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la plateforme mondiale d’e-commerce composable leader conçue spécialement pour répondre aux transactions B2B, places de marché d’entreprise et commerce IdO sophistiquées, rejoint les visionnaires de l’e-commerce dans le classement 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner®. C’est la cinquième année consécutive que Spryker figure dans la catégorie e-commerce du Magic Quadrant™ de Gartner®. Ce constat repose sur des critères précis qui passent au crible les paramètres de vision du marché et de capacité d’exécution.

« Nous sommes incroyablement fiers d’être reconnus leader dans la catégorie e-commerce du rapport Magic Quadrant de Gartner. À mon sens, notre statut de visionnaire du marché ne fait que confirmer la mission que nous nous sommes fixée depuis le début, à savoir développer une plateforme résolument composable, extensible et à l’épreuve du temps pour les entreprises internationales » observe Boris Lokschin, Cofondateur et Président-directeur général de Spryker. « En raison de la volatilité actuelle des marchés, il est capital de faire preuve d’agilité, et nous estimons qu’une grande capacité à s’adapter rapidement permettra aux entreprises de transformer les incertitudes en stratégies de différenciation. Depuis le tout premier jour, nous avons élaboré notre plateforme en tenant compte de modèles économiques complexes, et ce même au niveau du code de l’entreprise. J’estime à ce titre que cette reconnaissance vient renforcer notre engagement visant à permettre aux entreprises de rester à l’avant-garde de l’innovation. »

Pour les entreprises de tous les secteurs, les places de marché sont devenues un moteur essentiel de la croissance et de l’efficacité opérationnelle. Une étude du Boston Consulting Group révèle que les acheteurs B2B estiment que ce modèle est supérieur aux autres, précisant que lorsqu’ils effectuent des achats en ligne, huit de leurs dix « besoins » majeurs sont mieux satisfaits par les places de marché que par les sites d’e-commerce traditionnels. La fonctionnalité Enterprise Marketplace de Spryker permet aux entreprises qui créent ou développent leurs propres places de marché de se lancer, de se développer rapidement, et d’enregistrer une croissance plus rentable. Récemment, Spryker a annoncé des mises à jour de produits afin d’optimiser sa fonctionnalité Enterprise Marketplace et améliorer l’expérience des marchands, une relation essentielle au succès de la place de marché, ainsi que la sortie d’une solution de paiement de place de marché unique en son genre, basée sur Stripe Connect.

« Nous pensons que Gartner a distingué Spryker parmi les leaders en raison de notre engagement inébranlable envers les entreprises pour leur permettre d’innover et d’évoluer rapidement, et ce depuis le tout premier jour. Pour les entreprises qui développent ou font évoluer leur stratégie e-commerce, les places de marché d’entreprise sont essentielles au déblocage de nouvelles opportunités en matière de croissance » indique Elena Leonova, Directrice des produits chez Spryker. « Grâce à la modernisation des opérations et à l’automatisation des processus clés, la plateforme Spryker facilite la mise en relation des commerçants et des acheteurs, garantissant ainsi une expérience de marché plus efficace et plus stimulante pour tous les acteurs. »

Spryker continue d’investir dans des solutions innovantes qui apportent une plus grande vitesse, une meilleure évolutivité et une efficacité supérieure à ses clients, y compris de nouveaux outils alimentés par l’IA dédiés aux utilisateurs professionnels et aux développeurs. Présentés lors de l’événement Spryker EXCITE 2024, les nouveaux outils d’IA générative (ou en anglais : « genAI ») de Spryker destinés aux développeurs, à savoir Spryker DevQA Assistant, Cypress E2E Assistant et K6 Performance Assistant, sont conçus dans le but de simplifier les processus de développement, d’automatiser l’assurance qualité et d’améliorer les tests de performance.

En leur fournissant les outils et les capacités dont elles ont besoin pour se développer et innover, Spryker veille à ce que les entreprises, tous secteurs confondus, soient équipées pour réussir sur un marché volatil et concurrentiel. Mark Wever, Responsable mondial du numérique chez STAUFF, l’un des principaux fabricants de composants et de solutions hydrauliques et fluidiques port à port et client de Spryker, en témoigne : « En choisissant Spryker, nous avons retenu la technologie appropriée qui en plus de répondre aux besoins actuels de nos clients assure également la pérennité de nos stratégies numériques. »

Spryker poursuit son expansion mondiale, en particulier en Amérique du Nord, à l’appui d’un certain nombre de nominations récentes à des postes de direction et de lancements de projets dans la région. La société a récemment annoncé des innovations produits clés pour contribuer à une mise à niveau efficace des entreprises mondiales, y compris des mises à jour des capacités de place de marché et des fonctionnalités d’intelligence artificielle. En outre, Spryker poursuit le renforcement de son écosystème de partenaires mondiaux en vue d’accélérer les mises en marché de ses clients et de les faire gagner en efficacité opérationnelle.

Clause de non-responsabilité

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses rapports de recherche, ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou titulaires de toute autre désignation spécifique. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne sauraient être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

Références:

*Rapport Magic Quadrant de Gartner sur les solutions d’e-commerce, par Mike Lowndes, Sandy Shen, Jason Daigler et Aditya Vasudevan, publié le 6 novembre 2024.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales, et sont utilisées avec l’autorisation de leur détenteur. Tous droits réservés.

