PTV Logistics zdobywa nagrodę Eco Performance Award za przełomowy EV Truck Route Planner

KARLSRUHE, Niemcy, Nov. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- firma PTV Logistics, światowy lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań transportowych i logistycznych, podczas szczytu Zero Emission Summit zorganizowanego przez ETM Verlag otrzymała prestiżową nagrodę Eco Performance Award za swoje oprogramowanie do planowania tras pojazdów elektrycznych EV Truck Route Planner. Wydarzenie to, które odbyło się 5 listopada, gromadzi liderów w dziedzinie zrównoważonego transportu, aby docenić ulepszenia napędzające niskoemisyjną przyszłość branży logistyki i transportu.

EV Truck Route Planner jako narzędzie planowania strategicznego, towarzyszące elektryfikacji floty, spełnia unikalne wymagania planowania tras dla elektrycznych ciężarówek i samochodów dostawczych. Operuje ono określonymi modelami pojazdów (>400) i realistycznymi trasami, biorąc pod uwagę różne obciążenia, warunki pogodowe i profile tras. W narzędziu można również symulować scenariusze ładowania, aby ocenić wykonalność danej trasy. EV Truck Route Planner to niezbędne narzędzie operatorów logistycznych, którzy dążą do ograniczenia emisji przy jednoczesnym utrzymaniu produktywności. Nagroda podkreśla zaangażowanie PTV Logistics w zrównoważony rozwój i stosowanie technologii logistycznych, które wspierają zarówno cele ekonomiczne, jak i środowiskowe.

– Czujemy się niezwykle zaszczyceni otrzymaniem nagrody Eco Performance Award – powiedział Michael Hubschneider, Senior Product Manager w PTV Logistics. – Nasz EV Truck Route Planner pomaga rozwijać elektryfikację floty w oparciu o dane, wspierając zrównoważoną, wydajną i skoncentrowaną na technologii przyszłość logistyki. Ta nagroda umacnia nasze dążenie do redukcji emisji CO₂ w całej branży i do wspierania specjalistów ds. logistyki w płynnym przechodzeniu na rozwiązania transportu elektrycznego.

Eco Performance Award wręczana na szczycie Zero Emission Summit to wyróżnienie dla firm wykazujących się odpowiedzialnością środowiskową, wydajnością ekonomiczną i wpływem społecznym. Stworzone przez PTV Logistics narzędzie EV Truck Route Planner ustanawia nowe standardy w zakresie zrównoważonej optymalizacji tras dzięki wykorzystaniu obszernej bazy danych modeli pojazdów elektrycznych do symulacji scenariuszy pod kątem wykonalności i kosztów. Jako jedyne dostępne obecnie narzędzie tego typu, może być używane przez różnych producentów bez potrzeby wcześniejszego przeszkolenia i umożliwia obliczanie tras dla całej floty za pomocą jednego kliknięcia, wyróżniając się dokładnością i łatwością obsługi.

Poza oprogramowaniem EV Truck Route Planner PTV oferuje także wiele rozwiązań wspierających elektromobilność: programiści mogą obliczać trasy z tymi samymi modelami pojazdów, nowa wersja czołowego narzędzia do planowania tras Map&Guide obsługuje również wszystkie modele pojazdów elektrycznych, a w najwyższej kategorii optymalizacji tras OptiFlow wyznacza nowe standardy dla flot mieszanych zawierających pojazdy elektryczne.

W warunkach rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone rozwiązania PTV Logistics podtrzymuje swoje zaangażowanie we wspieranie klientów przechodzących na operacje neutralne pod względem emisji CO₂, osiągając po drodze znaczne oszczędności kosztów i redukcję emisji.

Więcej informacji na temat PTV Logistics i nagrodzonego Eco Performance Award narzędzia EV Truck Route Planner można znaleźć na stronie internetowej PTV Logistics: https://www.ptvlogistics.com/en/solutions/ptv-ev-truck-route-planner

Kontakt dla mediów: Arshaad Ramdjan Dyrektor ds. marketingu korporacyjnego tel. kom.: +31 6 45 75 70 18 e-mail: arshaad.ramdjan@ptvlogistics.com

