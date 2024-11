Monsha'at：Biban 2024 论坛开幕第三日签署 23 项协议，总价值超过 5.8 亿沙特里亚尔

利雅得,沙特阿拉伯, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biban24 论坛由 Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha'at) 主办,主题为 “A Global Destination for Opportunities”,在第三日签署逾 23 项协议,并启动多个项目,总价值超过 5.8 亿沙特里亚尔。 Biban 2024 论坛在 Riyadh Front Exhibition & Conference Center 举行,旨在推动沙特创业生态系统的增长与发展,促进本地和国际企业家之间的合作。

Tourism Development Fund (TDF) 着重阐明了其致力于推动沙特旅游业创业兴业的承诺,并在 Biban24 论坛上宣布与一系列金融机构签署多项具有里程碑意义的协议,包括 Arab National Bank、Raedah Finance、Tawkeel Finance、Murabaha Marena、Al Jabr Finance、Taseer Arabia 和 Manafea Finance。

为响应 “Vision 2030”,这些协议倾力于增强旅游行业的中小企业发展,支持有助于当地旅游业发展的项目。

Monsha’at 重申了其致力于推动沙特中小企业未来发展的承诺,并与 Microsoft Saudi Arabia 签署一项战略协议,通过 Founder Hub 平台为企业家提供更多重要技术和科技指导以及云服务,使他们可以利用这些工具充分发挥潜力。

在本次论坛上,Microsoft Saudi Arabia 还宣布举办创业大赛,以支持创业部门并鼓励中小企业成长。

Biban 2024 论坛开幕第三日,Monsha’at 还与 Oracle 达成合作,以加强沙特阿拉伯王国及其他地区的创业孵化器和加速器计划。 此番合作将充分利用 Monsha'at 和 Oracle 的资源,提供云服务、数据分析工具和 AI 解决方案,为初创企业和中小企业提供支持。

此外,Monsha’at 与 Zoom 宣布建立合作伙伴关系,提供优惠且全面的虚拟会议解决方案。 Google 也正式宣布与 Monsha'at 达成战略协议,启动数字营销支持计划。

Entrepreneurship World Cup 决胜轮也在如火如荼地进行,将有超过 100 名选手参加这一年度创业竞赛的终极较量。

https://bibanglobal.sa/

