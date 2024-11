Monsha’at ลงนามในข้อตกลง 23 ฉบับมูลค่ากว่า 580 ล้านริยัลซาอุดีอาระเบียในวันที่ 3 ของงาน Biban 2024

ริยาดห์ ซาอุดีอาระเบีย, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ในวันที่สามของงาน Biban24 ซึ่งจัดโดย Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha'at) ภายใต้หัวข้อ "Global Destination for Opportunities" ("จุดหมายปลายทางสำหรับโอกาสทั่วโลก") ได้มีการลงนามในข้อตกลงกว่า 23 ฉบับ พร้อมด้วยการเปิดตัวโครงการหลายโครงการที่มีมูลค่ากว่า 580 ล้านริยัลซาอุดีอาระเบีย งาน Biban 2024 จัดขึ้นที่ Riyadh Front Exhibition & Conference Center โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาของระบบนิเวศระดับผู้ประกอบการในซาอุดีอาระเบีย อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและนานาชาติ

เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวของซาอุดีอาระเบีย Tourism Development Fund (TDF) ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่สำคัญหลายฉบับร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมถึงธนาคารอาหรับแห่งชาติ Raedah Finance, Tawkeel Finance, Murabaha Marena, Al Jabr Finance, Taseer Arabia และ Manafea Finance ที่งาน Biban24

ข้อตกลงเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคการท่องเที่ยวและสนับสนุนโครงการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Vision 2030

ในการยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอนาคตของภาค SME ในราชอาณาจักร Monsha’at ยังได้ลงนามในข้อตกลงเชิงยุทธศาสตร์กับไมโครซอฟท์ ซาอุดีอาระเบีย เพื่อมอบเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงศักยภาพของตน โดยให้การเข้าถึงคำแนะนำทางเทคนิคและเทคโนโลยีที่สำคัญยิ่งขึ้น รวมถึงบริการระบบคลาวด์ผ่านแพลตฟอร์ม Founder Hub

ในงานที่จัดขึ้นนี้ ไมโครซอฟท์ ซาอุดีอาระเบีย ยังได้ประกาศการแข่งขันผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนภาคส่วนผู้ประกอบการและส่งเสริมการเติบโตของ SME

ในวันที่ 3 ของงาน Biban 2024 เผยให้เห็นว่า Monsha’at เป็นพันธมิตรกับ Oracle เพื่อพัฒนาโปรแกรมบ่มเพาะและเร่งการเติบโตในราชอาณาจักรและอื่น ๆ ความร่วมมือนี้จะใช้ทรัพยากรของ Monsha’at และ Oracle เพื่อนำเสนอบริการระบบคลาวด์ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และโซลูชัน AI เพื่อสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัปและ SME

ซึ่งรวมถึงการประกาศความร่วมมือของ Monsha’at กับ Zoom เพื่อเสนอโซลูชันการประชุมเสมือนจริงที่ครบวงจรพร้อมทั้งมีส่วนลด Google ยังได้ประกาศอย่างเป็นทางการในข้อตกลงเชิงยุทธศาสตร์กับ Monsha’at เพื่อเปิดตัวโครงการริเริ่ม Digital Marketing Enablement Initiative

รอบสุดท้ายของการแข่งขัน Entrepreneurship World Cup ได้เริ่มขึ้นด้วยความรวดเร็ว โดยมีผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายมากกว่า 100 คนเข้าร่วมในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันบริษัทสตาร์ทอัปประจำปี

