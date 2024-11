モンシャアット、ビバン2024 (Biban 2024) 3日目に、5億8,000万サウジリヤル (約235億円) を超える23件の契約を締結

サウジアラビア・リヤド発, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中小企業庁 (モンシャアット) が「グローバルチャンスの目的地 (Global Destination for Opportunities)」をテーマに開催したビバン24の3日目には、23件を超える契約が締結され、総額5億8,000万サウジリヤル (約235億万円) を超える規模の、複数のプロジェクトが発表された。 リヤドフロント展示&会議センター (Riyadh Front Exhibition & Conference Center) で開催されているビバン2024は、サウジアラビアの起業家エコシステムの成長と発展を促進し、国内外の起業家間のコラボレーションを促進することを目的としている。

サウジアラビアの観光部門における起業家精神の促進への取り組みを強調する観光開発基金 (TDF) は、ビバン24において、アラブ国立銀行 (Arab National Bank)、ラエダ・ファイナンス (Raedah Finance)、タウキール・ファイナンス (Tawkeel Finance)、ムラバハ・マレナ (Murabaha Marena)、アル・ジャブル・ファイナンス (Al Jabr Finance)、タシール・アラビア (Taseer Arabia)、マナフェア・ファイナンス (Manafea Finance) など、さまざまな金融機関と複数の画期的な契約を締結したことを発表した。

ビジョン2030 (Vision 2030) に沿って、これらの契約は、観光部門の中小企業の強化と、地元の観光の発展に貢献するプロジェクトの支援に完全に向けられている。

サウジアラビア王国の中小企業部門の未来を推進するという取り組みを再確認したモンシャアットは、マイクロソフト・サウジアラビア (Microsoft Saudi Arabia) との戦略的契約も締結し、起業家が潜在能力を実現するためのツールを装備できるようにすることで、重要な技術およびテクノロジーのガイダンスへのアクセスを向上させ、ファウンダー・ハブ・プラットフォームを通じてクラウドサービスも提供していく。

同イベントにおいて、マイクロソフト・サウジアラビアは、起業家部門を支援し、中小企業の成長を促進するための起業家コンテストも発表した。

ビバン2024の3日目には、モンシャアットはサウジアラビア国内外のインキュベーターおよびアクセラレータープログラムを強化することを目的に、オラクル (Oracle) とパートナーシップを締結した。 このパートナーシップでは、モンシャアットとオラクルのリソースを活用して、クラウドサービス、データ分析ツール、AIソリューションを提供し、スタートアップ企業や中小企業を支援する。

これには、モンシャアットがズーム (Zoom) と提携して割引価格の包括的な仮想会議ソリューションを提供するという発表も含まれている。 グーグル (Google) も、デジタル・マーケティング・イネーブルメント・イニシアチブを立ち上げるためにモンシャアットと戦略的契約を結んだことを正式に発表した。

起業家ワールドカップの最終ラウンドも盛り上がりを見せ、毎年恒例のスタートアップ・ピッチ・コンペティションの決勝には100人以上のファイナリストが参加した。

https://bibanglobal.sa/

問い合わせ先:

タレク・シャヒーン (Tarek Chahine)

tchahine@webershandwick.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.