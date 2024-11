Monsha’at : 23 accords d’une valeur de plus de 580 millions de SAR signés le troisième jour de Biban 2024

RIYAD, Arabie Saoudite, 11 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de la troisième journée du forum Biban24, organisé par l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises (Monsha'at) sous le thème « Une destination mondiale pour les opportunités », plus de 23 accords ont été signés, ainsi que plusieurs lancements de projets évalués à plus de 580 millions de SAR. Biban 2024, qui s’est déroulé au Riyadh Front Exhibition & Conference Centre, vise à stimuler la croissance et le développement de l'écosystème entrepreneurial saoudien, en favorisant la collaboration entre les entrepreneurs locaux et internationaux.

Soulignant son engagement en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur touristique saoudien, le Fonds de développement du tourisme (TDF) a annoncé la signature, à Biban24, de plusieurs accords historiques avec diverses institutions financières, notamment Arab National Bank, Raedah Finance, Tawkeel Finance, Murabaha Marena, Al Jabr Finance, Taseer Arabia et Manafea Finance.

Conformément à la Vision 2030, ces accords sont entièrement axés sur le renforcement des petites et moyennes entreprises dans le secteur du tourisme et sur le soutien de projets qui contribuent au développement du tourisme local.

Réaffirmant son engagement à donner de l’énergie à l’avenir du secteur des PME du Royaume, Monsha’at a également signé un accord stratégique avec Microsoft Saudi Arabia pour doter les entrepreneurs des outils leur permettant de réaliser leur potentiel en leur fournissant un meilleur accès à des conseils techniques et technologiques essentiels, ainsi qu’à des services cloud par le biais de la plateforme Founder Hub.

Lors de l'événement, Microsoft Saudi Arabia a également annoncé un concours d'entrepreneuriat pour soutenir le secteur de l'entrepreneuriat et encourager la croissance des PME.

Le troisième jour de Biban 2024 a également vu Monsha’at s’associer à Oracle pour améliorer les programmes d’incubation et d’accélération dans le Royaume et au-delà. Le partenariat tirera parti des ressources de Monsha’at et d’Oracle pour offrir des services infonuagiques, des outils d’analyse de données et des solutions d’IA destinées à soutenir les startups et les PME.

Cela comprend l’annonce du partenariat de Monsha’at avec Zoom pour offrir des solutions de réunion virtuelle complètes et à prix réduit. Google a également annoncé officiellement un accord stratégique avec Monsha’at pour le lancement de l’initiative Digital Marketing Enablement.

Les derniers tours de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat ont également pris de l’ampleur, avec plus de 100 finalistes participant aux finales du concours annuel de pitch de startups.

https://bibanglobal.sa/

Contact:

Tarek Chahine

tchahine@webershandwick.com

