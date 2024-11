Monsha’at：Biban 2024 第二日启动总值逾 13.5 亿沙特里亚尔的协议，推动沙特创业迈向新高度

利雅得,沙特阿拉伯, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biban24 论坛第二天顺利签署了 20 项合作协议,总值超过 13.5 亿沙特里亚尔。 为响应《2030 年愿景》(Vision 2030),这些合作与协议的启动旨在赋能沙特蓬勃发展的创业群体,推动本国及更广泛地区的创业事业迈向新高度。

Biban 论坛第二天的沉浸式活动引发了人们对沙特阿拉伯作为全球投资枢纽日益崛起的关注。沙特社会发展银行 (Social Development Bank) 宣布与多家本地和该地区领先机构达成一系列重要合作协议,成为当日活动的亮点之一。

沙特社会发展银行与工业部、卫生部及阿尔比拉德银行 (Albilad Bank) 等多家重要机构和组织签署了战略合作协议。 沙特社会发展银行将与这些机构密切合作,致力于为工业、健康和科技领域的创业者提供支持与资金扶持。 沙特社会发展银行还将与各合作伙伴联手推广电子支付服务,助力各协会实现财务可持续发展,并为自由职业者提供有力支持。

在应对全球中小企业和创业者所面临的独特挑战时,创新的关键作用从未如此显著。 打造一个有利的支持性环境,助力投资者、企业和创业者开拓创新,开创具有突破性意义的企业、合作与协议,是释放潜力的关键。这不仅关乎新兴初创企业的成长,也关系到整个地区乃至全球中小企业生态系统的繁荣与发展。 Biban24 倾全力于此,致力于为实现长远成功铺设坚实的基石。

作为沙特阿拉伯最大规模的同类盛会和标志性初创企业与中小企业论坛,Biban24 于 2024 年 11 月 5 日至 9 日在利雅得前沿展览与会议中心 (Riyadh Front Exhibition & Conference Center) 盛大举行。

今年的 Biban24 盛会由沙特阿拉伯中小企业总局 (Monsha’at) 主办,主题为“全球机遇目的地” (Global Destination for Opportunities)。

https://bibanglobal.sa/

