Monsha’at: วันที่ 2 ของงาน Biban 2024 ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการของซาอุดีอาระเบียด้วยข้อตกลงมูลค่ากว่า 1.35 พันล้านริยัลซาอุดีอาระเบี…

ริยาดห์ ซาอุดีอาระเบีย, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- มีการลงนามข้อตกลงจำนวน 20 ฉบับที่มีมูลค่ากว่า 1.35 พันล้านริยัลซาอุดีอาระเบียในวันที่สองของฟอรัม Biban24 ความร่วมมือและข้อตกลงเหล่านี้สอดคล้องกับแผน Vision 2030 ซึ่งมุ่งเสริมศักยภาพชุมชนผู้ประกอบการที่เจริญรุ่งเรืองของซาอุดีอาระเบียและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ผู้ประกอบการทั้งในซาอุดีอาระเบียและที่อื่น ๆ

วันที่ 2 ของการรวมตัวพบปะกันที่งาน Biban แบบเสมือนจริงได้มีการมุ่งเป้าความสนใจไปที่การเติบโตของซาอุดีอาระเบียในฐานะศูนย์กลางการลงทุนระดับโลก โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาสังคม Social Development Bank หรือ (SDB) ได้ประกาศข้อตกลงสำคัญจำนวนหลายฉบับกับองค์กรระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคชั้นนำ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของอีกวันอันแสนคึกคักของฟอรัมนี้

SDB ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือและข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานและองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และ Albilad Bank SDB จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานเหล่านี้เพื่อเสริมศักยภาพและจัดหาเงินทุนให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม สุขภาพ และเทคโนโลยี อีกทั้ง SDB จะร่วมมือกับพันธมิตรแต่ละรายเพื่อให้การเข้าถึงบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บรรลุความยั่งยืนทางการเงินสำหรับสมาคมและสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ชุดความท้าทายเฉพาะตัวที่ธุรกิจ SME และผู้ประกอบการทั่วโลกต้องเผชิญ ทำให้นวัตกรรมมีความสำคัญมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการเอาชนะชุดความท้าทายดังกล่าว การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยทำให้นักลงทุน ธุรกิจ และผู้ประกอบการมีศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และริเริ่มองค์กรอันล้ำสมัยอย่างแท้จริง โดยความร่วมมือและข้อตกลงถือเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพ ซึ่งได้แก่ ศักยภาพของสตาร์ทอัพที่กำลังมาแรง ภูมิภาค และระบบนิเวศ SME ระดับโลกโดยรวม Biban24 มุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้นอย่างเต็มที่ โดยมอบก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Biban24 เป็นงานอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดในหมวดหมู่นี้ของซาอุดีอาระเบีย โดยเป็นฟอรัมสตาร์ทอัปและ SME หลัก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 พฤศจิกายน 2024 ที่ Riyadh Front Exhibition & Conference Center

งานอีเวนต์ประจำปีนี้จัดโดย Monsha'at ซึ่งเป็นหน่วยงานทั่วไปที่คอยกำกับดูแลองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยในปีนี้มีธีมได้แก่ จุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับโอกาสต่าง ๆ (Global Destination for Opportunities)

https://bibanglobal.sa/

