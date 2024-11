モンシャーアト：ビバン2024 (Monsha’at：Biban 2024) の2日目は、13億5,000万サウジリヤル (約550億4,819万円) 以上の契約が締結され、サウジアラビアの起業家精神の水準を引き上げる

サウジアラビア・リヤド発, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ビバン24フォーラムの2日目には、13億5,000万サウジリヤル (約550億4,819万円) 以上の価値を持つ20件の契約が締結された。 ビジョン2030 (Vision 2030) に沿って、これらのパートナーシップと契約は、サウジアラビアの活気ある起業家コミュニティを強化し、王国内外で起業家精神を促進するために開始された。

没入型ビバン集会の2日目は、世界的な投資ハブとしてのサウジアラビアの成長に注目を集め、社会開発銀行 (Social Development Bank, SDB) が主要な地元および地域の団体とのいくつかの重要な契約を発表したことは、フォーラムにおいて、多くのイベントが開催される日のもう1つのハイライトの一部であった。

SDBは、工業省、保健省、アルビラド銀行 (Albilad Bank) などの主要機関や組織とパートナーシップ契約および戦略的契約を締結した。 SDBはこれらの組織と緊密に連携し、産業、保健、技術分野の起業家を支援し、資金を提供する。 また、SDBは各パートナーと協力して、団体の財政的持続可能性を実現し、フリーランサーをサポートするために、電子決済サービスへのアクセスを提供していく。

世界中の中小企業や起業家が直面する独自の課題を克服するために、イノベーションはこれまで以上に重要になっている。 投資家、企業、起業家が真に画期的な企業を革新し、開拓できる環境を育むことは、パートナーシップや契約が、新進気鋭のスタートアップ、地域、そして世界の中小企業エコシステム全体の可能性を解き放つ鍵となる。 ビバン24は、まさにそれを実現することに全力を尽くし、永続的な成功への有意義な足がかりを提供する。

サウジアラビア王国最大のイベントであるビバン24 (スタートアップおよび中小企業の旗艦フォーラム) は、2024年11月5日から9日まで、リヤドフロント展示会議センター (Riyadh Front Exhibition & Conference Center) で開催される。

サウジアラビア王国中小企業総局のモンシャーアトが主催する今年の集会は、「グローバルな機会の目的地 (Global Destination for Opportunities)」というテーマで開催される。

