منشآت: اليوم الثاني من ملتقى Biban24 يرفع من مستوى ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق اتفاقيات بقيمة 1.35 مليار ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية, Nov. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- شهد اليوم الثاني من ملتقى Biban24 توقيع 20 اتفاقية تبلغ قيمتها ما يزيد عن 1.35 مليار ريال سعودي. وقد أُطلقت العديد من الشراكات والاتفاقيات لتمكين مجتمع رواد الأعمال المزدهر في المملكة العربية السعودية والنهوض بريادة الأعمال في المملكة وخارجها، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

وخلال اليوم الثاني من الملتقى المليء بالفعاليات، تركَز الانتباه على نمو المملكة العربية السعودية كمركز استثماري عالمي، إذ أعلن بنك التنمية الاجتماعية Social Development Bank عن إبرام العديد من الاتفاقيات الرئيسة مع مؤسسات محلية وإقليمية رائدة. ويعتبر هذا الإعلان من الأحداث البارزة التي شهدها يوم آخر حافل بالأحداث في ملتقى Biban24.

وأبرم بنك التنمية الاجتماعية اتفاقيات شراكة استراتيجية مع هيئات ومؤسسات رائدة على غرار وزارة الصناعة ووزارة الصحة وبنك البلاد، وسيعمل بشكل وثيق مع هذه الجهات لتمكين وتمويل رواد الأعمال في القطاعات الصناعية والصحية والتكنولوجية. كما سيتعاون مع جميع الشركاء لتزويدهم بخدمات الدفع الإلكتروني سعياً لتحقيق الاستدامة المالية في الجمعيات ودعم أصحاب الأعمال الحرة.

لطالما شكّل الابتكار حجر الزاوية للتغلب على عدد من التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جميع أنحاء العالم. لذا لا بدّ من تعزيز البيئة الحاضنة للمستثمرين والشركات ورواد الأعمال لتمكينهم من الابتكار وتحقيق الريادة في المشاريع والشراكات والاتفاقيات، ما يسهم في إطلاق العنان لإمكانات الشركات الناشئة والصاعدة والمنطقة والمنظومة العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة برمّتها. ومن هذا المنطلق، يسعى ملتقى Biban24 لتحقيق هذا الهدف بشكل خاص من خلال توفير نقاط انطلاق من شأنها إحراز نجاح طويل الأمد.

الجدير بالذكر أنّ ملتقى Biban24 الرائد للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يُعتبر الحدث الأكبر من نوعه في المملكة، ويُعقد في الفترة ما بين 5 و9 نوفمبر 2024 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وسيقام ملتقى هذا العام الذي نظمته "منشآت"، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".

https://bibanglobal.sa/

