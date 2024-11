Il nuovo DeepInsight "the next stage" di FUJIFILM

Approfondire la conoscenza degli ultrasuoni per una diagnosi precoce.

RATINGEN, Germania, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Healthcare Europe è orgogliosa di presentare lo stadio successivo di DeepInsight, un'innovativa tecnologia a ultrasuoni che consente una diagnosi precoce e dettagliata, il trattamento terapeutico e la gestione del follow-up per i professionisti dell'imaging.

La nostra soluzione di imaging a ultrasuoni alimentata dall'IA è progettata per i medici e gli specialisti di radiologia che necessitano di accedere a informazioni dettagliate sull'imaging per offrire ai pazienti un'esperienza di scansione migliorata.

Ricco di contrasto e risoluzione spaziale, il nostro innovativo sistema di imaging a ultrasuoni si concentra sul miglioramento dell'accuratezza diagnostica, insieme a un'efficienza di scansione che apporta valore agli operatori sanitari e ai pazienti.

“Ai fini dello sviluppo di soluzioni intuitive, FUJIFILM Healthcare Europe presenta il nuovo stadio della tecnologia diagnostica grazie al nostro ultimo aggiornamento di DeepInsight.

Qualunque sia la sfida clinica, la nostra soluzione innovativa basata sull'IA, con la nuova tecnologia di beamforming, offre la flessibilità necessaria per soddisfare le aspettative più complesse lungo tutto il percorso del paziente, dalla diagnosi al supporto terapeutico fino alla gestione del follow-up, tutto a beneficio del paziente”.

– Anne-Laure Jet, Responsabile del Prodotto a ultrasuoni in Europa

MIGLIORARE L'ACCURATEZZA DIAGNOSTICA

Il nuovo aggiornamento della soluzione a ultrasuoni DeepInsight offre una migliore qualità dell'immagine, evidenziando le strutture tissutali con una ricca gradazione. La nostra sofisticata tecnologia di beamforming consente una migliore visibilità delle strutture tissutali complesse, consentendo ai medici di disporre di informazioni più approfondite e di migliorare le decisioni cliniche nel processo di diagnosi-trattamento.

FAVORIRE ESAMI PIÙ RAPIDI

Grazie a un'esperienza di scansione ottimizzata e a una maggiore precisione di imaging, la tecnologia presentata in questa nuova versione supporta gli specialisti dell'imaging nel fornire ai pazienti servizi di indagine ed esami più rapidi, contribuendo a una diagnosi precoce e a un miglioramento dei risultati ottenuti. Le nuove funzioni semplificano il funzionamento dei dispositivi a ultrasuoni, permettendo di concentrarsi maggiormente sull'esperienza del paziente durante le procedure.

DEEP LEARNING INNOVATIVO PER IL BENESSERE DEL PAZIENTE

Anne-Laure Jet, Responsabile del Prodotto a ultrasuoni in Europa, ha dichiarato: “Il nostro nuovo sistema basato sull'IA* è stato sviluppato utilizzando il deep learning al fine di soddisfare le esigenze degli utenti e contribuire allo sviluppo dell'assistenza sanitaria e al benessere dei pazienti.”

Grazie alla tecnologia che migliora la qualità dell'immagine, la nuova versione della soluzione a ultrasuoni DeepInsight di FUJIFILM fornisce risultati di imaging più nitidi, garantendo al contempo il benessere dell'utente e del paziente durante le procedure, al fine di aiutare i reparti di radiologia a offrire una migliore esperienza al paziente.

* La tecnologia è stata sviluppata utilizzando la tecnologia IA di apprendimento automatico Le prestazioni e l'accuratezza del sistema non cambiano automaticamente dopo l'implementazione.

COMPATIBILITÀ DELLA SONDA CMUT (Arietta® 750DeepInsight e 850DeepInsight)

Il nuovo DeepInsight è stato progettato tenendo conto della compatibilità. Il sistema supporta gli operatori sanitari nell'utilizzo della nostra sonda brevettata ad alta potenza, dotata dell'innovativa tecnologia CMUT (Capacitive Micromachined Ultrasound Transducers) Silicon Wafer. Grazie a una larghezza di banda di frequenza più ampia di 22-2 MHz, il sistema assicura una corrispondenza acustica ideale con il corpo umano, aumentando la qualità e l'accuratezza dei risultati di imaging in un'ampia gamma di procedure ecografiche.

“Siamo entusiasti di presentare la nostra ultima tecnologia a ultrasuoni che offre una maggiore chiarezza e precisione di imaging, consentendo agli operatori sanitari di fornire diagnosi più accurate e migliorare la cura dei pazienti”.

– Maria Paola Aquilone, Responsabile Marketing dei sistemi a ultrasuoni in Europa

Ora disponibile!

Il nuovo DeepInsight “the next stage” sarà disponibile per Arietta® 750 e 850 DeepInsight in Europa a partire dal 9 novembre 2024.

Venite a trovarci a Napoli

Vi aspettiamo alla presentazione LIVE di DeepInsight “the next stage” presso gli stand 18 e 19 del Congresso EUROSON 2024. Dal 9 all'11 novembre a Napoli.

Fujifilm, orgogliosamente al vostro fianco

Fujifilm, che ha recentemente festeggiato 90 anni di attività come leader globale nel settore sanitario e dell'imaging, offre innovative soluzioni tecnologiche mediche progettate per migliorare l'accessibilità dei pazienti ai servizi sanitari, con diagnosi precoci e trattamenti medici che hanno un impatto positivo continuo sulla nostra società. Con le nostre conoscenze, la nostra passione e la nostra ispirazione, mettiamo gli operatori sanitari in condizione di fare la differenza nel loro lavoro quotidiano migliorando la qualità dei vita dei pazienti. Insieme, arricchiamo la vita delle persone e regaliamo al mondo più sorrisi!

Scoprire di più

Visitate il sito web di Fujifilm Healthcare Europe:https://global.fujifilm.com/en/all-regions/eu

Contattateci

Per maggiori informazioni su questo prodotto o per rivolgere una domanda al nostro team,

contattateci qui:

Maria Paola Aquilone (Responsabile Marketing dei sistemi a ultrasuoni in Europa)

maria.paola.aquilone@fujifilm.com

Anne Laure Jet (Responsabile del Prodotto a ultrasuoni in Europa)

anne-laure.jet@fujifilm.com

Orgogliosamente al vostro fianco,

il team Fujifilm Healthcare Europe

Una foto a corredo di questo annuncio è disponibile all’indirizzo:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/232bd753-18ac-4524-a2cf-79f097bc703c

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.